Irina Karamanos, primera dama de Chile y directora de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de ese país, anunció el martes de esta semana que dejará la presidencia de una de las seis fundaciones a su cargo, una decisión que marca el inicio de una reformulación de su puesto en el Gobierno.



Karamanos, quien es antropóloga, socióloga, politóloga y activista feminista, anunció que tras un cambio de estatutos "ya no será la primera dama quien presida el directorio" de la Fundación Integra, encargada de administrar 1.200 guarderías y preescolares públicos a lo largo de Chile.



"Este es el comienzo de un camino que transitaremos paulatinamente con las cinco fundaciones restantes para acercarlas institucionalmente a los ministerios con los que se vinculan temáticamente", explicó.



El paso dado este martes "responde a una innovación institucional, reflejo del compromiso con la probidad y nuevas formas de hacer política", señaló por su parte el presidente Gabriel Boric.



¿Chile ya no tendrá primera dama?

Karamanos anunció que dejará su cargo como primera dama antes de finales de este año. "Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar el rol de primera dama. Asumí esta tarea con mucha responsabilidad y convicción, desde marzo presidiendo los directorios de las seis fundaciones de Presidencia", escribió en su cuenta de Twitter.

La pareja del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, Irina Karamanos, posando para una foto en Santiago, el 18 de enero de 2022. Foto: AFP / EQUIPO DE PRENSA DEL PRESIDENTE ELECTO DE CHILE GABRIEL BORIC

Según explicó posteriormente en una rueda de prensa, en el caso de la Fundación Integra, por ejemplo, "será el ministro de Educación quien designe a un nuevo presidente o presidenta, según criterios de idoneidad profesional y con experiencia sectorial". Y así ocurrirá eventualmente con las demás fundaciones.



Sin embargo, el plan del Gobierno no consiste en que las fundaciones pasen a manos de un ministerio sino que, antes de fin de año, cambie el cargo de presidencia del directorio de cada una de las fundaciones. Es decir, que esa responsabilidad ya no recaiga en la primera dama.



"El rol institucional de primera dama terminaría con estas modificaciones institucionales", explicó Karamanos, quien además dijo que "esta etapa de transición implicará cercanía, dedicación y acompañamiento, por lo cual estaré principalmente en las dependencias de las Fundaciones y dejaré de usar el palacio como oficina. Así, afianzaremos los procesos ya iniciados en conjunto".



Por otro lado, la cientista social, de 32 años, dejó en claro: "Este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del presidente (Gabriel Boric) y, además, militante de un proyecto".



Y fue enfática: "Voy a seguir apoyando al presidente y a mi proyecto político de aquí en adelante desde otros lugares, no desde el espacio institucional de gobierno".

La cientista social, de 32 años, dividió al feminismo chileno cuando anunció en marzo pasado que, pese a su negativa inicial, asumiría el cargo de primera dama de Chile, con el "fin de reformularlo desde dentro".



Además de dirigir las seis fundaciones sociales, Karamanos paticipa en actividades protocolares, entre ellas acompañar al presidente Boric a una reciente gira a Estados Unidos.



"Todas las actividades que tiene como presidenta de las fundaciones es lo que va a dejar de hacer, pero ella sigue y mantiene exactamente igual sus actividades en cuanto a pareja del presidente", explicó a la AFP el gabinete de prensa de

Karamanos.



El cargo de primera dama no está regulado en Chile. Tradicionalmente no recibe remuneración pero maneja un presupuesto millonario y tiene oficina en el palacio presidencial de La Moneda.



Pareja de Boric desde 2019, de ascendencia griega y alemana, Karamanos estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y forma parte del Frente Feminista del oficialista partido Convergencia Social.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

