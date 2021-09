‘Chile valora y destaca los lazos históricos de amistad con Colombia’

Chile celebró ayer 211 años de que se constituyera la Primera Junta de Gobierno, hecho que marca el primer hito de nuestro derrotero como nación independiente.



Chile conmemora con optimismo esta celebración en tierra colombiana, un gran país amigo, socio estratégico, con el que compartimos valores y principios fundamentales, como es la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz y el respeto del derecho internacional.

Chile valora y destaca los lazos históricos de amistad y hermandad con Colombia, los que se remontan desde el nacimiento de nuestras naciones a la vida independiente. En este sentido, cabe destacar que Chile y Colombia cumplieron 199 años desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas, un espacio de tiempo en que nuestros vínculos se han fortalecido consistentemente y que se expresa hoy en una sólida agenda bilateral con proyección de futuro. Es así como el próximo año celebraremos nuestro Bicentenario.



En el plano político, nuestros países mantienen un excelente y fluido diálogo político que propicia el marco adecuado para avanzar, a través de distintos mecanismos permanentes, en la profundización de una serie de temas de interés común.



Tal es el caso del Acuerdo de Asociación Estratégica, el 2+2 —que reúne a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa— como asimismo un amplio conjunto de tratados bilaterales en ámbitos como el libre comercio, un acuerdo para evitar la doble tributación, protección de inversiones, reconocimiento de títulos, de seguridad social, entre otros, que abarca temas antárticos, consulares, de cooperación técnica y culturales, por mencionar algunos.



Chile y Colombia mantienen una relación comercial muy relevante, que contribuye significativamente al crecimiento de nuestras economías y beneficia a los consumidores de ambos países.



El Acuerdo de Libre Comercio, que tiene liberado el 99 por ciento del universo arancelario, tuvo como objetivo profundizar el comercio bilateral, que a pesar de la pandemia del covid-19 en 2020 alcanzó los US $ 1.689 millones. Colombia es el tercer destino de las inversiones chilenas en el exterior, con un vigoroso stock acumulado de casi US$ 20.000 millones, cifra que coloca además a Chile como el principal inversionista latinoamericano en Colombia, habiendo cerca 150 empresas chilenas, con más de 300 proyectos en territorio colombiano. En el año 2020, pese a la pandemia, la inversión de Chile en el país creció 3,2 por ciento al alcanzar US $ 283,3 millones.



Chile ha demostrado en las últimas décadas, a través de una Política de Estado que trasciende los distintos gobiernos, un sostenido y comprobado compromiso con la paz, la democracia y los derechos humanos en Colombia, mediante su activa participación en las negociaciones de paz, tanto con las Farc como con el Eln. Esta cooperación chilena se mantiene activa en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz, que es tal vez, la parte más compleja de esta tarea que realizamos con convicción. Labor que se materializa en la participación chilena, en condición de único país de la región, en el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz, el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz y la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia.



La cooperación de nuestro país con la paz en Colombia está diariamente en terreno con el Gobierno colombiano, los excombatientes, los líderes sociales y la comunidad internacional, todas las cuales aportan al difícil camino de la construcción de la paz, aportando con acciones concretas, las que además son insumos que contribuyen en la elaboración de los informes periódicos de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la OEA sobre los ámbitos y materias que requieren ser mejorados o consolidados.



Los próximos años que tenemos por delante son una oportunidad para continuar cooperando desde Chile, para reforzar la aspiración colombiana en torno a la consolidación de la paz, la democracia, los derechos humanos, protegiendo lo logrado y aportando a esa construcción de esas bases sólidas para una Colombia estable y pacífica que continúe aportando a la integración de nuestra América.



Chile y Colombia no tienen fronteras, por lo que construimos una relación estratégica sin límites, con una alta densidad que se traduce en importantes logros bilaterales que se manifiestan en seis visitas presidenciales que acaecerán tanto en Chile como en Colombia durante los últimos tres años, así como en liderazgos compartidos en organismos regionales como la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), mirada del desarrollo que también impulsamos conjuntamente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Conmemoramos este nuevo aniversario de Chile en una importante coyuntura que encauzó institucionalmente los anhelos de cambio expresados por gran parte de la ciudadanía, con la convicción de que a Chile lo soñamos, lo dibujamos y lo construimos entre todos los chilenos, incluidos quienes tenemos el privilegio de vivir en tierras colombianas.



Confío en que lo mejor está por venir, por eso ¡los invito a seguir siendo protagonistas de este maravilloso desafío, el de construir un Chile mejor para nuestras futuras generaciones, en que seamos cada día más integrados con nuestros hermanos colombianos!



RICARDO HERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Embajador de Chile en Colombia