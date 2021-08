Conmoción en Chile por tendero que le cortó la mano a cliente

Un atroz suceso estremeció a la comunidad de una pequeña zona comercial de Chile.



Tras un malentendido por el presunto robo de unos artículos de un supermercado, un tendero se batió a machete con un cliente, quien, pese a desenfundar también un objeto que usó como arma, terminó con heridas graves en la mano que obligaron a su amputación.

Todo ocurrió en una comuna de Recoleta, cerca de una calle denominada Avenida Einstein, el domingo en horas de la noche.

‘Me puso el machete en la cabeza’

Pablo Rojas entró a un supermercado llamado ‘El Chinito de Einstein’. Fue a comprar unas cosas. Según dijo, las pagó y, como si nada, salió directo a su casa.



Pero en ese momento se activó una alarma del negocio. Acaso una suerte de pitido que retumba cuando un producto no ha sido debidamente registrado en caja.

En entrevista con el medio local ‘Meganoticias’, Rojas brindó más detalles del suceso. “El tipo me increpó, me pidió que entregara todo y yo le entregué todo, mi billetera, documentación, todo. Me seguía insistiendo, 'entrega todo, sácate la ropa' me dice, y no accedí”.



Fue entonces cuando el tendero sacó una navaja pequeña y lo amenazó. Rojas, según su relato, agarró un palo cercano para defenderse, sin embargo, “terminó abalanzándose sobre mí. Me propinó varios cortes. Me propinó una puñalada en la región abdominal”.



El atacante enardecido cerró la tienda para no dejar salir a Rojas.

“El tipo ya tenía un machete en la mano con el cual me quería atacar, me quería matar sin motivo”, indicó.



Para defenderse, Rojas se arrastró y tomó un hacha, sin embargo, fue insuficiente: la pérdida de la mano se propició mientras evitara que el tendero le asestara en la cabeza y lo asesinara.

El tipo ya tenía un machete en la mano con el cual me quería atacar, me quería matar sin motivo: Pablo Rojas

“(El tendero) me tira múltiples cortes, me puso el machete en la cabeza, me golpeó directamente a la cabeza... yo pongo la mano y me la cercena”, puntualizó.



Indicó que, tras el contundente corte, pudo salir de la tienda y fue hasta un hospital cercano. En el centro médico le indicaron que no había mucho por hacer: perdería la mano.

Por el momento, según el medio ‘T13’, el tendero está bajo prisión preventiva en tanto avanza la investigación de las autoridades.



“Llegó (el herido) con su mano cercenada, personal policial le prestó los primeros auxilios colocando la mano en una bolsa con hielo, para trasladarlo en un vehículo policial hasta el Hospital San José”, indicó el capitán Luis Muñoz González durante una rueda de prensa.

