Lejos del entusiasmo y de las salidas de protocolo que marcaron la conformación de la Convención en 2021, la instalación del nuevo Consejo, que redactará la propuesta constitucional, fue un evento ajustado a las tradiciones con el que Chile busca poner punto final al camino de altos y bajos para cambiar la carta magna legada por la dictadura de Augusto Pinochet.



A sus 80 años, el reconocido cineasta Miguel Littin, asumió la presidencia provisional del consejo, al ser el de mayor edad, y, su emotivo discurso le entregó un carácter histórico al reinicio de un proceso que ya no suscita el mismo interés de la ciudadanía, al pedir que se escriba una constitución clara, transparente y que sirva de carta de navegación hacia el futuro.

“Luchemos por el acuerdo, por la paz de la nación. Seamos dignos de la tarea. De lo contrario, lo digo con toda humildad y modestia, la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado”, aseguró el protagonista del libro de Gabriel García “La Aventura de Miguel Littin clandestino en Chile” durante la ceremonia.



Un llamado dirigido a los 50 consejeros constitucionales que tomaron posesión de su cargo este miércoles para conformar un organismo, que estará liderado por los 22 conservadores del Partido Republicano, quienes obtuvieron una aplastante votación en las elecciones del pasado 7 de mayo, y tras conseguir 33 votos a favor durante la instalación, tendrán también la presidencia del órgano que redactará la nueva Constitución.



“Estoy convencida que, más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y a Chile por delante, y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años”, señaló Beatriz Hevia, la republicana que quedó electa como presidenta del Consejo.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la sesión de instalación del Consejo Constitucional en Chile. Foto: EFE

Por su parte, el mandatario chileno, Gabriel Boric, hizo énfasis en que espera que se cierre el ciclo y que la nueva constitución represente las necesidades, sueños y angustias de la población y, a la vez, que entregue certezas y estabilidad a largo plazo al país.



“Quienes pensamos distinto podemos ponernos de acuerdo cuando por el bien de la patria se requiere. Esto es lo que la ciudadanía espera hoy, un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile. Una Constitución en donde, en definitiva, quepan todos los chilenos y chilenas y habitantes de esta Patria”, aseguró Boric.



Hoy participé de la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional junto a sus consejeras y consejeros, quienes asumen la tarea de elaborar una nueva Carta Magna que represente a todas y todos los chilenos.



Esa es la tarea que ha encomendado nuestro pueblo: una nueva… pic.twitter.com/FnTjUZpKjh — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 7, 2023

Más pragmatismo y menos idealista

Pero, si algo caracteriza este nuevo proceso que inicia es que toma distancia de la constitución maximalista que resultó de la pasada convención y que fue rechazada, contundentemente, en las urnas el año pasado. Durante esta jornada, la Comisión de Expertos entregó al Consejo el anteproyecto constitucional en el que trabajaron durante tres meses y que cuenta con 14 capítulos, 26 derechos, 215 artículos permanentes y 47 transitorios. Las bases sobres las que deberá moverse la redacción del borrador que se presentará a principios de noviembre.



La consejera constitucional, María Pardo, del partido de Gobierno Convergencia Social, aseguró a EL TIEMPO que durante el próximo mes estarán enfocados en ver las enmiendas con las que se puede mejorar el texto entregado, y hacer que responda, de forma más concreta, a las demandas de la población.



“Creo que la ciudadanía está agotada de un sistema que es frustrante, de un sistema que, al final del día, no les deja vivir en las mejores condiciones, sino todo lo contrario. Todos estamos conscientes de eso, y tenemos que trabajar para revertir esa situación abriendo la puerta a través de esta nueva constitución”, aseguró Pardo.

Manifestaciones contra la redacción de una nueva constitución se presentaron este miércoles en Santiago. Foto: AFP

Por su parte, el presidente del Senado de Chile, Juan Antonio Coloma, se declaró optimista con el inicio de la nueva constituyente más marcada por el respeto a los símbolos y a los protocolos.



“El inicio de esta constituyente, con la canción nacional cantada por todos, con discursos serios y convocantes, es un inicio completamente distinto del anterior, y eso a mí me hace tener un buen espíritu de lo que pueda ocurrir. Creo que se ha aprendido la lección”, aseguró en diálogo con EL TIEMPO.



Coloma destacó que fue en el Senado y en la Cámara de Diputados que se reinició el proceso y que, de la mano de la Comisión de Expertos, se logró presentar un anteproyecto sólido.



“Como todas las cosas se puede mejorar, pero, creo que es una base muy profunda, y veo que hay un ánimo de buscar lógicas de entendimiento. Así que mirando en perspectiva, creo que fue un muy buen inicio y ojalá que sean capaces de proponer un buen texto para Chile”, afirmó el senador.

Un escenario incierto

Uno de los grandes interrogantes, tras el reinicio de este proceso, es si el texto constitucional será o no ratificado durante el plebiscito del próximo 17 de diciembre, esto debido a la disyuntiva que plantea que la escritura sea lidera por el partido cuyos miembros han sido vinculados ideológicamente a Augusto Pinochet. De hecho, en las últimas semanas Luis Silva, el consejero constitucional republicano más votado del país, desató una tormenta política al calificar al dictador como un “estadista”.



Y es que la permanencia de Pinochet como un objeto de debate político permanente en Chile, es un tema que, a 50 años del golpe de Estado que lideró contra Salvador Allende, está más presente que nunca, sobre todo entre las discusiones de las élites políticas.



Una realidad que no necesariamente se refleja en sondeos como el publicado en los últimos días por CADEM en el que el 46 % de los chilenos votaría en contra de la nueva constitución, respecto al 34 % que asegura que aprobaría el texto y un 20 % que no sabe o no responde.



Hoy solo un 34 por ciento afirma que aprobaría el texto constitucional en diciembre. Foto: AFP

“La figura política de Pinochet y lo que fue la dictadura militar es un tema que puede mover e interesar, fundamentalmente, la conversación de las élites, que son las que están más expuestas a ese periodo, pero, para la gente más joven, que nació después de los años noventa, este no es un tema significativo”, señala a EL TIEMPO el Director Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, Marco Moreno.



Según la encuesta de CADEM, entre los temas que suscitan mayor sensibilidad entre los chilenos, un 77 % de los encuestados respalda que se garantice el derecho a la propiedad privada, el 91 % pide que se reconozca que las familias tienen derecho a elegir la educación y de sus hijos y el 98 % afirma que es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, una problemática que se impuso durante la elección de los consejeros constitucionales y que se suma a otros temas que prometen tensar el debate en los próximos meses.

“Está también toda la discusión del tema del derecho a la vida y la interrupción del embarazo y el tema de la muerte digna, que tienen que ver con cuestiones valóricas. También está el acceso a sistemas de salud privados, que son otras de las cuestiones que no lograron cerrarse del todo en el anteproyecto, y los temas que tienen que ver con sistema electoral y sistema de partidos, que no quedaron del todo resueltas”, señala Moreno.



Chile se enfrenta ahora a la encrucijada de redactar un texto constitucional de manos de un partido conservador, que se declara abierto a llegar a consensos, o mantener la constitución redactada durante la dictadura militar. Una disyuntiva que promete marcar la discusión política hasta que se deba ratificar el nuevo texto en las urnas a mediados de diciembre.

