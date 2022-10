Con frases como “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia” y “si no se regularizan se van”, el presidente de Chile, Gabriel Boric, marcó la semana pasada un cambio de rumbo frente a la política migratoria del país, que se ha visto impactada por el episodio en el que decenas de colombianos -la gran mayoría en situación de irregularidad- atacaron a un grupo de policías mientras se encontraban en un control por robo el pasado 9 de octubre, dejando a 7 carabineros heridos en la ciudad de Puerto Montt (sur).



El brutal ataque, que terminó con 13 colombianos detenidos, desató una oleada de indignación y puso presión al ejecutivo chileno que, en una semana, envió dos proyectos de ley al Congreso relacionados con facilitar la expulsión de migrantes y descongestionar las cárceles.



“¿Dónde están los detenidos del fin de semana por la agresión a Carabineros en Puerto Montt?, ¿Cumpliendo medidas restrictivas o en libertad? Nosotros los detenemos, pero vuelven a salir”, denunciaba el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, antes de que el presidente Boric anunciara la expulsión de los atacantes.



“Nosotros tenemos que dar señales claras, categóricas y sin doble estándar. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país”, señaló el mandatario durante una gira el región de Antofagasta (norte), uno de los lugares que recibe mayor cantidad de población migratoria en el país, desde donde hizo un llamado a hacerse cargo “sin complejos” de los desafíos asociados a la seguridad, a la gestión y control de fronteras y a la política de expulsiones.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, marcó la semana pasada un cambio de rumbo frente a la política migratoria del país. Foto: AFAP

Los proyectos para expulsar a migrantes

En los últimos días, el ministerio de Justicia de Chile envió al Congreso dos proyectos con los que busca facilitar la expulsión de extranjeros por delitos con drogas y hacer más fácil los mecanismos administrativos de notificación de esta medida que antes debía ser personalmente y, en caso de que se apruebe el proyecto, podrá hacerse por correo electrónico.



“Nos queremos hacer cargo de una realidad que tienen nuestras cárceles donde ha venido aumentado, de manera muy significativa, la cantidad de personas extranjeras. Del 2012 al 2021 se han expulsado a más de 10.500 personas relacionadas con delitos”, aseguró la ministra de Justicia chilena, Marcela Ríos, ante el legislativo.

Y es que la población migrante que actualmente está recluida en las cárceles chilenas se acerca las 4.300 personas y ha crecido desde un 3,7 % en el año 2013 a un 10,3 % en este año, según las cifras de Gendarmería de Chile, que señala que el 86 % de reclusos se concentra en las cárceles de la región metropolitana y del norte del país.



“Hay una urgencia de descongestionar las cárceles chilenas porque están colapsadas y la manutención de los reos aquí es bastante alta, dependiendo de la cárcel, si son concesionadas o administradas por el Estado”, afirma a EL TIEMPO el presidente del Partido Liberal de Chile, Vlado Mirosevic, quien destaca que mantener a cada recluso oscila entre 2 millones 400 mil pesos y los 4 millones de pesos colombianos y que hay dificultad para hacer transferencia de reos, puesto que las regiones no quieren recibir reos de otras nacionalidades.



Desde el legislativo chileno, es transversal la voluntad de aprobar los proyectos para hacer más expedita la expulsión de extranjeros que cometan delitos o que estén en situación de irregularidad.



“Desgraciadamente a veces se mezclan temas. No todos los inmigrantes caen en este tipo de problemas, pero los que caen es muy importante sacarlos pronto. Y lo que falta a esta ley es convenios con los países de los cuales vienen. En eso todavía no se ha avanzado”, señala a EL TIEMPO el senador del partido de centroderecha Evopoli, Felipe Kast.



Quienes sean expulsados una vez se apueben estos proyectos de ley no pueden tener condenas por ley de drogas superiores a los cinco años y un día, y no podrán regresar a Chile durante 10 años. De lo contrario, deberán cumplir lo que les queda de su pena privativa de libertad.

La población migrante que actualmente está recluida en las cárceles chilenas se acerca las 4.300 personas. Foto: iStock

Las críticas de las organizaciones de migrantes

Pero la Coordinadora Nacional de Migrantes rechazó la presentación de estos proyectos de ley al asegurar que actualmente no existen mecanismos de regularización migratoria en Chile que faciliten este trámite administrativo.



Además, advierte que este tipo de iniciativas solo generan miedo a la fuerza policial y a las deportaciones entre la población extranjera que no tiene sus papeles en regla.



“Esto migrantes que ingresaron por pasos no habilitados, quedan con los brazos abiertos porque sí se quieren regularizar pero no saben cómo hacerlo. Se amenaza con un proyecto de ley de expulsiones rápidas a los migrantes irregulares, pero no hay ningún proyecto de ley, hasta ahora, que establezca el paso a paso de esta regularización”, advierte a EL TIEMPO Michel-Ange Joseph, quien lidera el Frente de Apoyo Legal de este organismo.



Desde el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) en Chile también calificaron como riesgoso el cambio de tono del gobierno chileno en materia de migración al asegurar que se predispone a la sociedad a la discriminación y estigmatización de los extranjeros.



“Creemos que las declaraciones no contribuyen a la construcción de una sociedad más inclusiva sino que van situando la migración a una forma muy asociada a ciertos problemas de inseguridad o de delincuencia que son problemas que tiene Chile más allá de la presencia de personas extranjeras”, señala a EL TIEMPO Ignacio Eissmann, Director del Área de Incidencia y Estudios del SJM.



Eisssman reconoce que el problema no son los proyectos enviados por el ejecutivo al Congreso mientras se respete el debido proceso. “Lo problemático es que la discusión, el trabajo legislativo y el debate público solo se centren en medidas punitivas, en control de fronteras, y no se aborden los temas de fondo que tienen que ver con la convivencia nacional en el territorio nacional”.

Según las organizaciones sociales, la migración no se puede equiparar con delincuencia. Foto: FOTO: Jaime Moreno / El Tiempo

Una opinión compartida por el abogado del Colectivo sin Fronteras, Francisco Villanueva, quien señala que actualmente no hay evidencia que indique que la población migrante que proviene de Colombia y otros países sea la causa del aumento de la criminalidad y la inseguridad en Chile.



"Vuelve a utilizarse la homologación del migrante irregular como si fuera materia de peligro y es un concepto engañoso porque no hay datos estadísticos que permitan asociar que los migrantes irregulares están asociados al aumento de delitos en el país", señalo a EL TIEMPO Villanueva, quien advierte que la migración irregular no es un acto delictual por sí mismo sino una falta y, en el doble de los casos, los migrantes suelen ser víctimas de crímenes y no victimarios.



La población extranjera en Chile está compuesta por 1.482.390 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana (30 %), seguidos de Perú (16,6 %), Haití (12,2 %), Colombia (11,7 %) y Bolivia (8,9 %), según estimaciones realizadas al 31 de diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones.



Sin embargo, en el total de condenas por delitos en Chile, solo el 8,1 % corresponde a población migrante, por lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a no usarla como chivos expiatorios en discursos populistas para hacer frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.



“Hay una cantidad de delitos que salen en las noticias que se relacionan con los colombianos, sobre todo los casos de sicariatos, por lo que las personas de esta nacionalidad que se están desarrollando en la sociedad tienden a comentar que sienten esta estigmatización”, afirma Joseph.

Chile ostenta actualmente la presidencia pro tempore de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que se llevó a cabo la semana pasada en su edición 20, y en la que el gobierno de Gabriel Boric insistió en que “la migración es el rostro humano de la integración regional”.



Sin embargo, los proyectos de ley presentados para facilitar expulsiones y el cambio de tono del ejecutivo evidencian que cuando se habla de seguridad nacional premisas como esta pasan a un segundo plano.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO

