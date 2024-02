Chile reporta varios muertos por múltiples incendios simultáneos: este es el balance

Distintos incendios registrados de manera simultáneos en la región central de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de Santiago, dejaron varias víctimas la madrugada de este sábado, y el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción por catástrofe para movilizar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

"Tenemos una información preliminar de que efectivamente hay personas que han fallecido. No sabemos cuántas. Hay una información muy preliminar y no lo vamos a saber hasta que no lleguen los primeros rayos de sol del día para entregar una información más precisa, indicó el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca.



En un primer momento, las autoridades informaron de al menos 10 personas desaparecidas- que incluso podrían haber fallecido-, pero la situación a esta hora es muy confusa porque las comunicaciones están interrumpidas y los distintos fuegos aún no han podido ser controlados.

Estamos frente a una catástrofe sin precedentes (...) Son más de cinco focos simultáneos FACEBOOK

TWITTER

El Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid), que congrega a distintas autoridades e instituciones públicas, estaba convocado para primera hora del sábado, pero debido a la gravedad de los hechos adelantó su reunión.



"Estamos frente a una catástrofe sin precedentes (...) Son más de cinco focos simultáneos", reconoció la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.



Al filo de la medianoche, el presidente, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción por catástrofe en la región de Valparaíso, lo que le permite movilizar recursos de manera más rápida para sofocar los incendios.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de bomberos trabajando para apagar un incendio que comenzó en la reserva natural del lago Peñuelas y ha llegado hasta las zonas urbanas hoy, en Viña del Mar (Chile). Foto: EFE/ Adriana Thomasa

"La situación de los incendios forestales especialmente en la quinta región es muy difícil por las temperaturas y vientos, pero sepan que estamos desplegados al máximo de las capacidades para enfrentar la emergencia", añadió el mandatario.



Los incendios coinciden con una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con temperaturas que han rozado los 38 grados Celsius en la zona central.



Chile vivió el año pasado la ola de incendios más mortífera de los últimos años, que dejó 27 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas en regiones del centro-sur del país, como La Araucanía, Biobío y Ñuble.

Los expertos lo achacan a un aumento de las temperaturas fuera de lo normal y al impacto de un modelo forestal basado en el monocultivo de pino y eucalipto.



Aunque Chile ha vivido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, los especialistas llevan meses alertando de que la sequía no se ha erradicado y de que existe una gran probabilidad de que se desarrolle vegetación fina y muerta en la zona centro-sur de fácil combustión.

EFE

Más noticias en EL TIEMPO