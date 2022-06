El oasis de seguridad y tranquilidad que parecía ser Chile para el resto de Latinoamérica parece haber llegado a su fin. El país sudamericano atraviesa en la actualidad su peor crisis interna con respecto a la violencia delincuencial desde la era democrática, que comenzó tras la caída de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.



De hecho, en los últimos dos años la inseguridad se convirtió en el problema que más inquieta a los chilenos, y con razón. Entre los delitos con mayor connotación social (DMSC) que más aumentaron están los popularmente llamados “portonazos”, asaltos en los ingresos a casas o condominios, y las “encerronas”, como denominan a los robos de vehículos en plena vía pública mediante intercepciones de delincuentes armados.



Datos del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, la institución policial de Chile, registran un incremento de 41 por ciento de este tipo de delitos durante el primer cuatrimestre del año a comparación del mismo periodo en 2021. A su vez, el homicidio creció por encima del promedio general, pues pasó de 181 a 262 casos, una variación del 45 por ciento.



Por su parte, los robos incrementaron a más de 76.000 entre enero y abril, es decir, 45 por ciento más que en el primer cuatrimestre del año pasado. La encuestadora Ipsos reveló que, en mayo, el crimen y la violencia fueron los temas de mayor preocupación entre los chilenos, llegando a un 58 por ciento del total de las respuestas.



Además, cerca de un 67 por ciento de los ciudadanos considera que Chile va por un mal camino, nueve puntos porcentuales más a la reacción del sondeo de abril.

Chile atraviesa la peor ola de inseguridad en tres décadas



A pesar de que a comparación de otros países de la región, como Colombia, Brasil y Perú, en los que la percepción negativa oscila entre el 75 y el 90 por ciento, Chile aparenta un mayor optimismo, la situación de inseguridad tocó su punto más crítico desde hace tres décadas.



“Podemos pensar que Chile es un país donde el delito está generando un mayor daño de lo que hacía anteriormente. Las familias hoy en día perciben que tienen un alto riesgo de ser víctimas”, dijo a la agencia AFP Daniel Johnson, director ejecutivo de la fundación Paz Ciudadana.



En este escenario, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, lanzó una frase que levantó alarma: “Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”.

Las razones del aumento del crimen

Las causas de este fenómeno son variadas.



Según Johnson, la violencia aumentó en Chile debido a la aparición de una serie de delitos “importados”, como el sicariato, asaltos en motocicletas o el tráfico de migrantes, realizados por bandas -no necesariamente extranjeras- que replicaron estos crímenes con los que han sobrepasado a la policía local y atemorizado a la población.



En contraste, Ricardo Montero, miembro de la Convención Constituyente y experto en Ciencias de la Seguridad, le manifestó a EL TIEMPO que es irresponsable estigmatizar a los migrantes.



“Aquí hay un fenómeno de seguridad que se ha acentuado durante los años, pero los análisis deben ser multicausales y no pueden ser simplistas culpando a los extranjeros de este problema”, precisó el constituyente.

Control de armas

Otra cuestión importante es la entrada ilegal de armas. Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en Chile hay más de 760.000 armas activas registradas. Sin embargo, con base en datos del portal Small Arms Survey, especializado en armas y violencia armada, citado por el periódico electrónico Emol, en Chile hay 2,2 millones de armas en posesión de civiles, lo que quiere decir que, contrastando los datos de la Dirección, hay cerca de 1,4 millones de ellas que no están inscritas, es decir, que se usan en el país de manera ilegal.



En Chile, así como en Estados Unidos, es posible la posesión de armas. La ley 17.789 señala que la inscripción de estos artefactos se podrá llevar a cabo si el poseedor cumple con algunos requisitos, como ser mayor de edad, acreditar que tiene el conocimiento sobre el manejo del arma, además de estar apto física y psíquicamente para su porte, y no haber sido condenado por crimen.



La solicitud se realiza ante la DGMN y puede hacerse bajo el argumento de la defensa personal.



“Hay una regulación estricta de armas. Solo excepcionalmente y por vía legal se permite su uso o porte”, apuntó Montero, quien admitió, no obstante, que “sigue habiendo un alto número de armas en Chile”.



En enero, el expresidente Sebastián Piñera promulgó una reforma a la ley 17.789, prohibiendo el uso y el porte de elementos como silenciadores y las armas de fogueo.

En armonía con un mayor control, el presidente chileno, Gabriel Boric, durante su primer discurso ofrecido al Congreso, dio a conocer que entre las estrategias que se tomarán desde el Ejecutivo para mejorar la situación de inseguridad en su país está la propuesta de aprobar una nueva ley que “permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas”.



El mandatario, a su vez, dijo que han “visto lo que pasa en otros países, no permitamos que nos pase en Chile”, haciendo una clara alusión a la crisis por la que atraviesa EE. UU. por los tiroteos masivos en todo el país, un fenómeno que prendió las alarmas alrededor del mundo tras la matanza en Uvalde, en Texas donde fallecieron 21 personas, entre ellos 19 niños.



Canadá, así como Chile, también indicó que presentaría una norma más restrictiva con respecto al control de las armas.

Además de este proyecto, el mandatario chileno aseguró que reformaría al cuerpo de Carabineros, que es ampliamente criticada desde las protestas masivas de 2019 por, presuntamente, haber violado los derechos humanos de cientos de manifestantes.



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró más de 3.500 casos de violaciones en este marco.



El País informó que el gasto armamentístico creció 23 veces en solo cinco meses, tiempo que duró el paro, en los que se dispararon 193.000 cartuchos lacrimógenos y lanzaron 45.000 granadas químicas.



Sin embargo, Montero explicó que en Chile “hay un déficit en materia de inteligencia. Hace falta un sistema más robusto con una dirección civil clara”.

¿Cómo enfrentar la crisis?

Debemos retomar la agenda de seguridad como una política pública de Estado, más allá de los Gobiernos. FACEBOOK

TWITTER

Más allá de la percepción ciudadana de la inseguridad, el mayor problema que esto genera es la pérdida de confianza en las instituciones, sostuvo el exfiscal Manuel Guerra en su columna para La Tercera.



Para el experto, las instituciones únicamente operan cuando hay una urgencia, lo que provoca que las soluciones tengan una baja efectividad.



“Vemos cómo se han elevado las penas en muchos delitos, particularmente los robos y los homicidios, pero pese a esto, la evidencia nos muestra que estos, lejos de bajar, aumentan”, comentó Guerra en su artículo.



Montero coincide con el planteamiento de Guerra, pues consideró que el aumento de penas es una medida de “populismo punitivo”, como herencia de un Gobierno de derecha, que no aporta soluciones reales al fondo del problema.



Para el experto, que trabajó en la creación de la nueva Carta Magna en Chile, la cual se votará en un plebiscito programado en septiembre para decidir si se implementa o no, parte del problema se encuentra en la actual de Constitución por la falta de una norma que decrete la incidencia de la autoridad civil en las cuestiones de defensa.



“Debemos retomar la agenda de seguridad como una política pública de Estado, más allá de los Gobiernos”, declaró.



A su vez, dijo que se debería crear un Ministerio de Seguridad Pública, pues en Chile esta materia es controlada por el Ministerio del Interior, el cual, según Montero, mezcla las contingencias de seguridad y de política, lo que, a parte de acrecentar la complejidad del manejo, no generaría resultados satisfactorios.

DIEGO STACEY SALAZAR*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

En Twitter: @diego_stacey

