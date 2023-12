¿Cómo queda el gobierno Boric tras rechazo a nueva propuesta de Constitución en Chile?

Chile decidió este domingo mantener la Constitución impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet tras rechazar un proyecto redactado por un consejo controlado por la derecha y tras haber rechazado un año atrás otro elaborado por la izquierda.



La opción "en contra" logró el 55,76 % de los votos, frente al 44,24 % del "a favor", casi 16 meses después de que en otro plebiscito los chilenos también rechazaron un proyecto de Constitución redactado entonces por una convención controlada por grupos de izquierda.

La opción de rechazar el texto, que endurecía el trato de la migración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto, se impuso en la mayoría de las dieciséis regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y las norteñas Atacama y Antofagasta, donde hubo casi 20 puntos de diferencia.



¿Quién gana y quién pierde con el resultado del domingo y qué viene tras el resultado? Análisis.

Ganadores y perdedores tras el resultado

La votación del domingo puso fin al segundo intento en apenas quince meses por tener una nueva carta magna, un proceso que arrancó en septiembre de 2022 cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.



Lejos de la efervescencia del año pasado, este segundo proceso estuvo marcado por la apatía y la fatiga electoral, pues es la quinta votación constitucional desde 2020.



(Lea también: Claves que explican por qué Chile rechazó segunda propuesta para cambiar Constitución)



Mientras que la derecha tradicional y la derecha con tendencias más radicales defendían que la propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generó el estallido social hace cuatro años, la izquierda aseguraba que el texto era "dogmático" y profundizaba en el modelo neoliberal implantado durante el régimen militar.

Así, el resultado, vaticinado por todas las encuestas, supone un duro golpe para el derechista Partido Republicano, que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha.



"Una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos de que esta era una mejor Constitución que la vigente", indicó el líder de los republicanos y excandidato presidencial, Jose Antonio Kast.

Facebook Twitter Linkedin

José Antonio Kast habla tras conocer los resultados del plebiscito en Chile. Foto: AFP

El resultado afecta especialmente las aspiraciones presidenciales de José Antonio Kast, quien ya se enfrentó a Boric en las elecciones de 2021. El próximo año Chile vivirá elecciones municipales y, en 2025, habrá presidenciales para relevar a Boric.



"La derecha perdió una gran oportunidad de no cometer los errores del proceso anterior y ahora hipoteca las figuras presidenciales de (la alcaldesa derechista Evelyn) Matthei y de Kast, sus instancias futuras, pensando en su destino y ambiciones presidenciales", dice Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales..

Va a aprovechar este momento para impulsar las reformas que tiene estancada FACEBOOK

TWITTER

Al contrario, el resultado se convierte en un balón de oxígeno para el gobierno de Boric, golpeado por acusaciones de corrupción, cifras relativamente altas de criminalidad y con un Congreso opositor.



(Además: 'A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar', dice el presidente Boric)



Pese a que la oposición quiso convertir el proceso electoral en un plebiscito sobre la gestión de Boric ("Boric vota en contra, Chile vota a favor", decía la campaña del Partido Republicano), el resultado constituye un triunfo amargo para el oficialismo de izquierda al haber optado por mantener la Constitución redactada durante la dictadura. Aun cuando los sectores cercanos a Boric llevan tres décadas cuestionando e intentado reformar la Constitución promulgada en 1981 por el régimen militar.



"(El gobierno) va a aprovechar este momento para impulsar las reformas que tiene estancadas, principalmente la tributaria y la de pensiones, ocupando esta ventaja temporal", destaca el experto de la Universidad Diego Portales.



No obstante, según Stéphanie Alenda, analista de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, "el triunfo del 'en contra' no resuelve en absoluto los problemas actuales del gobierno que tiene muchos frentes muy delicados, tanto en términos de problemas sociales como delincuencia, seguridad, orden, migración, como las divisiones internas en el mismo gobierno".

Facebook Twitter Linkedin

Referéndum para la propuesta de nueva constitución de Chile, en Santiago. Foto: AFP

Pero Alenda va mucho más allá al indicar que "la gran derrotada (en el plebiscito del domingo) es la clase política en su conjunto, en la medida en que estamos desde el estallido social con este debate, con cuatro años de debate constitucional, con dos intentos fallidos de consensuar un texto".



En eso concuerda el exembajador y cientista político, Gabriel Gaspar, quien leyó este segundo fracaso como "una derrota de los extremos".



"También muestra un electorado fluido", dijo el analista aludiendo a los desafíos de las próximas elecciones. "si los principales actores políticos no leen autocríticamente su incapacidad por construir consensos mayoritarios, es más que probable que esa grieta entre partidos y ciudadanía se ahonde aun más, dejando espacio para la emergencia de liderazgos carismáticos. La reconfiguración del mapa político del país descansará en gran parte en la capacidad de las élites para sintonizar con el sentir de las mayorías".



"El resultado también se puede interpretar finalmente como un rechazo a toda la clase política en su conjunto, lo que podría llevarnos al surgimiento de figuras populistas mucho más radicales de lo que hemos visto hasta el momento", indicó por su parte Rodrigo Espinoza.



(En otras noticias: Presidente Boric confirma ruptura con su pareja Irina Karamanos: ¿por qué hay polémica?)

¿Qué viene tras el fracaso del nuevo texto?

En un discurso institucional en cadena nacional por radio y televisión, el presidente Boric reconoció que "la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile" porque fue incapaz de redactar una propuesta constitucional de consenso. Al tiempo que confirmó que no impulsará un nuevo proceso constituyente, porque "las urgencias son otras".



"El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos", indicó el mandatario.



A su juicio, las prioridades ahora deben ser el aumento de las pensiones, la aprobación de un nuevo pacto fiscal y el retorno a la senda del crecimiento económico, tras un 2023 en el que la economía chilena mostró un crecimiento nulo.



"Lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, consenso, abandonar las trincheras y las posiciones parciales para concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes", subrayó.



"El resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención. Si quien obtiene la mayoría circunstancial intenta negar la existencia del otro, jamás avanzaremos en materias que no pueden seguir esperando", advirtió el presidente Boric.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AFP/ Presidencia de Chile

Un análisis de la agencia de noticias Bloomberg asegura que el resultado podría brindar cierta certeza a corto plazo, dado que la administración del presidente Gabriel Boric ha prometido no buscar un tercer intento de redactar una nueva carta. Aún así, asegura que también alimenta un amplio descontento con la política y representa una gran decepción para miles de personas que habían salido a las calles para exigir una nueva constitución", con lo que está por verse cómo reaccionan los sectores populares.



Bloomberg, además, cita que analistas políticos ven el resultado con preocupación para la gobernanza del país. "Es un golpe devastador para la clase política", dijo Jennifer Pribble, profesora de Ciencias Políticas en la U. de Richmond. "Los partidos políticos chilenos están desconectados de grandes sectores de la sociedad", argumentó la analista.



(Siga leyendo: ¿Por qué la cifra de desaparecidos que maneja el Gobierno provocó polémica en México?)

Lo que le corresponde (al gobierno) por un sentido práctico, es pensar en nuevos énfasis, en nuevas personas, en agendas quizás matizadas FACEBOOK

TWITTER

Y mientras Boric pretende poner su prioridad en las reformas, varios sectores le piden hacer cambios en su gabinete para enfrentar la nueva etapa que se abre tras el plebiscito. El senador de Demócratas, Matías Walker, por ejemplo, llamó a "hacer cambios en los equipos. No solamente el gabinete, sino también en el segundo piso para tener un segundo tiempo".



A su vez, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, señaló que "el Presidente Boric debe plantearse un cambio de gabinete lo más pronto posible".

​

"Por muchas razones que no tienen nada que ver con el tema constitucional, el Gobierno se ve muy entrampado en sus diferentes agendas y frente a esa situación, lo que le corresponde por un sentido práctico, es pensar en nuevos énfasis, en nuevas personas, en agendas quizás matizadas para dar respuesta a lo que la ciudadanía espera", dice.

Según el analista Espinoza, además de las reformas de momento, Chile tendrá una gran tarea constitucional. "Todavía está pendiente la discusión sobre cómo mejorar el sistema político, pensando que hay una alta fragmentación, un alto número de partidos, que son elementos que dificultan la gobernabilidad. Ese es un desafío pendiente", concluye.

Facebook Twitter Linkedin

Plebiscito constitucional en Chile. Foto: AFP

El rechazo al nuevo texto, en cifras

-La participación fue del 84,3 %, frente 85,8 % del anterior plebiscito constitucional, celebrado del 4 de septiembre de 2022 y en el que se rechazó una propuesta de corte izquierdista.



- El número de votos emitidos fue de 12.990.000, de un censo total de 15.406.000, frente a los 13.028.739 votos emitidos en 2022 de un censo total de 15.173.929.



- El porcentaje de electores que este domingo votaron a favor de la propuesta impulsada por los partidos de la derecha fue del 44,24 %.



- El número de ciudadanos que presentaron excusas para eludir la multa por no acudir a votar (en Chile el sufragio es obligatorio) rondó los 350.000, el triple que en 2022 y casi cuatro veces más que en la votación celebrada para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional, en pasado mayo.



- Hubo 480.401 votos nulos, más del doble que en el proceso anterior (200.881), mientras que el de votos en blanco se elevó a 169.798, también más del doble que en septiembre de 2022, cuando hubo 77.340. Votos nulos y en blanco sumaron el 4,98 % este domingo, al 2,14 % de septiembre de 2022.



- De las dieciséis regiones en que está dividido Chile, solo en tres ganó el voto a favor (Ñuble, Maule y La Araucania), mientras que el rechazo ganó holgadamente en Atacama, Antofagasta, Valparaiso y Magallanes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP, Efe y El Emol (GDA)