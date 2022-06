El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, indicó este miércoles al rendir su primera cuenta ante el Congreso que pondrá énfasis en la lucha contra la crisis de violencia en el país, sin dejar de lado sus promesas de mejorar derechos sociales.



"Chile merece vivir en paz. Necesitamos recuperar los espacios públicos, con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos y todas", dijo el mandatario en el Parlamento, en la ciudad de Valparaíso, a 120 km al oeste de Santiago.



Desde que asumió su cargo el pasado 11 de marzo, Boric, de 36 años, sustituyó al conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018- 2022) para dirigir un país en el que la violencia en las calles y la violencia armada en el sur han sido la nota dominante.



"Las múltiples violencias que hemos visto desarrollarse en los últimos años no pueden ni deben ser normalizadas", afirmó el presidente.



Durante la primera semana, la ministra del Interior, Izkia Siches, fue recibida a balazos cuando se dirigía a visitar una comunidad mapuche en el sur del país.



Las protestas en el centro de Santiago no han logrado ser contenidas, encabezadas ahora por estudiantes secundarios, mientras que desde el gobierno se reconoce que

Chile "atraviesa por el peor momento para la seguridad" desde el retorno a la democracia (1990) tras una ola de delitos violentos.



Siete personas han muerto en las regiones de La Araucanía y el Biobío (a 600 km al sur

de Santiago) en lo que va de este año, en un recrudecimiento de los atentados que tienen como trasfondo las reivindicaciones de tierra que los mapuches consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos de empresas forestales y agricultores.



"La violencia armada no será tolerada en nuestro país", señaló Boric.

Más seguridad

Entre las medidas anunciadas destacó la propuesta para aprobar una ley que "permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas", ya que en Chile es legal comprar un arma e inscribirla a nombre del dueño, quien tiene que cumplir condiciones como ser mayor de 18 años, aprobar un curso especializado para su uso o no haber sido condenado por crimen o simple delito.



También reformar a la policía militarizada de Carabineros para "mejorar la seguridad en el país" e invertir 2,1 millones de dólares para "mejorar las capacidades periciales de la Policía de Investigaciones (PDI)", dijo el mandatario.



Boric afirmó que "la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el robo de madera y el lavado de dinero es evidente" en Chile y que el gobierno planea invertir 3,6 millones de dólares para prevenirlo, controlarlo y perseguirlo.

Derechos sociales

Entre los diferentes ejes de su ponencia, en el apartado de derechos básicos destacó el anuncio para dar urgencia a la tramitación en el proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia, aprobado en la Cámara de Diputados y a la espera de ser tratado en el Senado.



"Estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado", dijo el presidente chileno.



Anunció también la construcción de "un verdadero sistema de seguridad social" como alternativa al actual sistema privado de capitalización individual a cargo del empleado en las Administradores de Fondos de Pensiones.

Volver a crecer

"Les propongo el siguiente desafío", dijo Boric ante el Congreso. "Lograr que la productividad vuelva a crecer al ritmo de 1,5 % al año", destacó en materia económica.



Tras un crecimiento de 11,7 % en 2021 apuntalado por la apertura gradual de la economía tras la pandemia y el aumento de la demanda derivada de las ayudas económicas estatales, para este año se anticipa una fuerte desaceleración, con un crecimiento de 1,5 %.



Por otra parte, al mes de abril, la inflación anual en Chile alcanza al 10,5 %.



El plan del gobierno para conseguir el objetivo del desafío es realizar "mayor inversión

en investigación, desarrollo, innovación y capacitación. Adecuación de las jornadas laborales en el marco de las 40 horas, desarrollo de la economía digital, aprovechar las ventajas comparativas de la producción limpia, bajar los costos de las empresas en seguridad, mejorar el cumplimiento regulatorio y de las obligaciones tributarias", dijo el presidente.

Caída en la aprobación

"Ha sido intenso este tiempo y creo que el gobierno no ha logrado controlar la agenda", dice Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile.



En este escenario, la popularidad del mandatario bajó desde el 50 % con que asumió a un rango de entre el 25 y el 36 %, según sondeos.



Entre los puntos altos en estas semanas figuran la adhesión al tratado ambiental de Escazú y el acuerdo para incrementar en más de 14 % el salario mínimo, crucial en el plan para afrontar la inflación que alcanzó en Chile su nivel más alto en 30 años (10,5 % anual a abril).



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

