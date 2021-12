Chile dio un histórico paso esta semana luego de aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. No es un hecho menor si se tiene en cuenta que este país ha sido tradicionalmente muy conservador. La noticia se hizo realidad tras el visto bueno en ambas cámaras –que incluye la adopción de menores– y la sanción de la ley por el presidente Sebastián Piñera.



Con la decisión, el país se convierte en el octavo de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario (entre ellos, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México). El hecho es, además, uno de los mayores anhelos desde hace años de la comunidad LGTBIQ+ en este país y “demuestra el proceso de modernización” que vive Chile, según analistas consultados por este diario que opinaron sobre la decisión.



“Chile, si bien era hace poco muy conservador, ha experimentado un acelerado proceso de modernización. La sociedad chilena ya no es la sociedad del pasado. Es una más moderna que empieza a tener comportamientos de avanzada. Sus individuos reclaman un alto nivel de autonomía”, le comentó a EL TIEMPO Víctor Orellana, analista político chileno e investigador de Nodo XXI.



No obstante los recientes avances en derechos sociales, esta nación ha sido considerada una de las más conservadoras de la región, especialmente por su fuerte tradición católica. Por ejemplo, el divorcio no se legalizó hasta 2004 y el derecho al aborto solo está contemplado desde 2017, en tres casos concretos. Incluso, el mismo Congreso enterró la semana pasada una ley que despenalizaba el aborto hasta las 14 semanas de gestación. En el país solo está permitido en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y en caso de violación.



La nueva norma modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo y regulando los derechos y las obligaciones que adquirirán quienes lo celebren, como la adopción de hijos en conjunto.



“La aprobación del matrimonio igualitario es muy significativa porque ejemplifica los rápidos cambios que hemos observado en Chile en términos de valores sociales y demandas por la expansión de derechos. También refleja cambios generacionales que han tenido gran impacto en el país, ya que parte de la población más joven de los grandes centros urbanos rechaza los modelos sociales y culturales de un país tradicionalmente conservador como Chile. Estos procesos explotaron en el estallido de 2019, pero van a permanecer. Sin embargo, es importante señalar que estos rápidos cambios alargan una grieta cultural entre defensores de la tradición y de la modernidad que genera, por lo tanto, polarización. Este es un choque que vamos a ver en el país con esto y con otros temas controversiales”, explicó Leandro Lima, analista de Control Risk para asuntos del Cono Sur.



Ese cambio generacional quedó reflejado en las calles chilenas. En la céntrica plaza Italia de Santiago, por ejemplo, cientos se congregaron para celebrar la aprobación en el Congreso con bailes, música y una colorida fiesta. Incluso, el palacio presidencial de La Moneda se iluminó con los colores de la bandera de LGTBIQ+.

El palacio presidencial de Chile se iluminó con los colores de la bandera LGTBIQ+. Foto: EFE/ Presidencia De Chile

Los relatos en las calles

“Es muy significativo. Uno se siente en realidad dignificado como ser humano, como persona. Siempre sentí que la vida, la familia y el entorno en el que me tocó vivir en épocas más antiguas te despreciaban por tu orientación sexual”, relató a la AFP Ramón López, quien esperaba esta ley para casarse con Gonzalo, su pareja desde hace 21 años.



“Esto abre las puertas y derrumba todos esos prejuicios que tuvimos en la infancia. Yo pertenezco a una generación donde ser de la diversidad sexual significaba ser todo lo malo. Yo crecí con esa visión de niño, de adolescente, y fue superdifícil liberarse de todos esos prejuicios”, agregó López en las puertas del Congreso en Valparaíso.



La aprobación del proyecto se esperaba para la semana pasada, pero diferencias en aspectos sobre filiación, derechos laborales y actualización de la ley de identidad de género surgidos entonces entre las cámaras del Congreso forzaron a la conformación de una Comisión Mixta, que sesionó el lunes, y obligaron a una nueva votación este martes en ambas instancias.



“Qué lindo ver cómo la ciudadanía chilena es más libre. Por la libertad para casarte con quien tú quieras, sin que nadie te imponga qué es el amor ni cómo debe ser una familia”, celebró el diputado de izquierda Gonzalo Winter, del Frente Amplio (FA).

Por su parte, Isabel Amor, directora de la Fundación Iguales, celebró desde el hemiciclo del Legislativo y contó a medios el largo camino que enfrentó el proyecto hasta convertirse en ley. “Estoy tremendamente conmovida. Me cuesta un poquito mantener la compostura. Ha sido una carrera de varios kilómetros”, dijo.



Miembros de diferentes movimientos sociales celebran la aprobación en el Congreso de Chile del matrimonio igualitario. Foto: Dedvi MISSENE / AFP

El paso a paso de la ley

La iniciativa de matrimonio igualitario se presentó en 2017, gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), y estuvo estancada durante casi cuatro años.



En un giro sorpresivo de acontecimientos, el presidente Piñera dijo este año que había “llegado el tiempo” de aprobarlo, pero el anuncio cayó como un baldado de agua fría entre los sectores más conservadores de la derecha, que en los últimos meses lograron alargar al máximo su discusión.



Han sido las plataformas de derechos sociales las que han impulsado su tramitación y han luchado para que se incluyan aspectos como eliminar la homosexualidad como causal de divorcio culposo, reconocer las uniones contraídas en el extranjero o definir el orden de los apellidos de los hijos.



Ahora uno de los grandes interrogantes es qué va a pasar si el candidato de ultraderecha José Antonio Kast, quien se opone a las uniones entre personas del mismo sexo, gana las elecciones presidenciales este 19 de diciembre en segunda vuelta.



A propósito, el analista Lima dijo que, si bien Kast ha señalado que respetará la decisión del Congreso, puede haber otros elementos que entren en juego para esta consideración.



“Hay otras maneras de limitar la decisión desde el punto de vista más administrativo, y podríamos esperar algo así sobre todo en el tema de la adopción en parejas homosexuales, pues este es el aspecto más controversial socialmente. Sin embargo, medidas radicales en contra de la nueva ley no son probables porque cualquier retroceso despertaría una reacción fuerte de la ciudadanía y pacificar el país será la clave para el éxito del próximo presidente”, afirmó.



