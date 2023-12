¿Por qué el hartazgo fue determinante en Chile para rechazar una nueva Constitución?

Con el 99,65 por ciento de los votos escrutados, los chilenos rechazaron este domingo por un 55,76 por ciento la segunda propuesta de nueva Constitución que votan en quince meses y decidieron mantener la carta magna actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990) y ampliamente reformada en democracia.



(Lea también: Chile rechaza con el 55 % de votos una segunda propuesta de una nueva Constitución)



La opción de aprobar el nuevo texto, redactado por un Consejo Constitucional en el que la derecha y la derecha con ideas más radicales tenían mayoría, obtuvo el 44,24 por ciento de los votos.



(Además: 'A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar', dice el presidente Boric)

Con este resultado, se cierra al menos durante la presidencia de Gabriel Boric (2022-2026) el debate constitucional, porque el mandatario de izquierda ya ha dicho que no impulsará un tercer proceso constituyente.



El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que hizo campaña a favor de la nueva propuesta, fue el primero en salir este domingo a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos “no quieren cambios constitucionales ni tampoco refundaciones”.



(Siga leyendo: Gobierno de Chile confirma que realizará vuelos de expulsión de inmigrantes irregulares)



“A ver si después de dos procesos fallidos se consolida en Chile la necesidad de llegar a acuerdos porque finalmente el primer proyecto (rechazado) era de la izquierda y el segundo de la derecha”, dijo, por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, un movimiento que se enuncia de centro.



Este segundo intento por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) arrancó en septiembre de 2022, cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.



Este segundo fracaso consecutivo en quince meses de dos textos constitucionales representa un hecho inédito en el mundo.



(Le recomendamos: Presidente Boric confirma ruptura con su pareja Irina Karamanos: ¿por qué hay polémica?)

Dos intentos fallidos y dos textos rechazados: uno demasiado a la izquierda y otro demasiado a la derecha, un hecho inédito en la historia del constitucionalismo comparado mundial. FACEBOOK

TWITTER

“Dos intentos fallidos y dos textos rechazados: uno demasiado a la izquierda y otro demasiado a la derecha, un hecho inédito en la historia del constitucionalismo comparado mundial”, le dijo a la agencia EFE Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).



Zovatto insiste en que ahora el país debe abocarse a poner foco en los graves y urgentes problemas que aquejan a la gente: el bajo crecimiento económico, el alto costo de vida, la inseguridad y la delincuencia, y la migración".



(En contexto: Redactores de propuesta de carta magna en Chile: buscamos un periodo de estabilidad)



El resultado de este domingo supone una derrota sobre todo para el derechista Partido Republicano, que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha chilena.



Mientras que tanto la derecha tradicional como la derecha con ideas más radicales defendían que esta nueva propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generaron las masivas protestas de 2019, la izquierda aseguraba que el texto era “dogmático” y profundizaba en el modelo neoliberal implantado durante el régimen militar.



Entre otros artículos, el nuevo marco normativo propuesto limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podía incluso dar pie a revisar el derecho al aborto en sus tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre). Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.



(Además: ¿Cómo quedó la propuesta de nueva Constitución que los chilenos votarán en diciembre?)



“Independientemente del resultado vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”, dijo tras depositar su voto este domingo el presidente Boric, quien no se ha involucrado directamente en esta elección, a diferencia de lo que hizo en el plebiscito del año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Boric votó este domingo en el referendo. Foto: EFE

Luego de conocerse los resultados del plebiscito, el presidente chileno reconoció que "la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile" y que esta fue incapaz de redactar una propuesta constitucional de consenso, y pidió a las fuerzas políticas "respetarnos y volver a encontrarnos".



"El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos", indicó el mandatario, quien confirmó en cadena nacional nuevamente que no impulsará un nuevo proceso constituyente.



La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso este domingo en la mayoría de las 16 regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta.



(En otras noticias: México inaugura el 'Tren Maya' con promesas de prosperidad y denuncias de 'ecocidio')



“Treinta y tres años después de haber recuperado su democracia, las fuerzas políticas de Chile no han logrado encontrar el camino para darse una constitución, en democracia, que fuese concebida por la mayoría de la ciudadanía, como la casa común de todos los chilenos”, reflexiona Daniel Zovatto, politólogo y jurista.

Hartazgo electoral

La jornada de este domingo también estuvo marcada por el alto número de excusas presentadas para no votar. Más de 340.000 personas pidieron excusa para no votar este domingo en el referendo obligatorio, una cifra que triplica las presentadas en el plebiscito de septiembre de 2022 y que evidencian del cansancio de un sector de la población respecto a este proceso.



No es un dato menor que la jornada electoral de este domingo se convocó en un ambiente de incertidumbre, alto desinterés y hartazgo electoral, pues es la quinta votación constitucional desde 2020. Y la votación tuvo lugar, además, a las puertas de la Navidad, en medio de las compras navideñas y con muchos chilenos comenzando sus vacaciones estivales.



(Siga leyendo: Fiscal de Ecuador ordena la detención de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa)

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre que apoya la Nueva Constitución participa en una manifestación durante el cierre de campaña. Foto: EFE

Según informaron las autoridades policiales a cargo de procesar esta documentación, durante toda la jornada electoral miles de personas hicieron fila en las afueras de las comisarías para excusarse formalmente y evitar así las multas establecidas por no participar en el proceso, al que estaban convocados 15,4 millones de ciudadanos chilenos.



De momento, la cantidad de solicitudes validadas es el triple de las anotadas para el plebiscito constitucional de 2022, y representan cerca del 2 por ciento del padrón electoral y casi el cuádruple en comparación con las elecciones celebradas el pasado 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales que han participado en el proceso de elaboración del proyecto de carta magna.



(Le recomendamos: ‘Maduro quiere reeditar la escaramuza del general Galtieri con Las Malvinas’)



Así que, lejos de la efervescencia del año pasado, este segundo proceso ha estado marcado más bien por la apatía y la fatiga electoral.



En entrevista con este diario, Leandro Lima, analista de Control Risks, apuntó que "la preocupación por un cambio constitucional ha disminuido con la pandemia y con el surgimiento de otros temas que son más concretos para la ciudadanía. Por ejemplo, Chile vive un aumento de delincuencia en los últimos años. Esto ha tomado relevancia en el debate público. La inflación también se ha convertido en otra preocupación".

El proceso constitucional actual inició con mucha desconfianza por parte de la ciudadanía, porque el tema constitucional fue perdiendo fuerza. FACEBOOK

TWITTER

Lima menciona, además, que "controversias que partieron de la redacción de la primera propuesta de Carta magna ayudó a crear un sentimiento de hartazgo con el proceso en general. Ahora, hay un segundo rechazo y lo que hay de común es ese cansancio con las soluciones que le brinda la clase política a la ciudadanía".



En eso coincide el académico de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, quien le señaló a la agencia EFE que "el proceso constitucional actual inició con mucha desconfianza por parte de la ciudadanía, porque el tema constitucional fue perdiendo fuerza".



(Exclusivo: 'Voy a enfrentar al que pongan, sea Maduro o al que les dé la gana': Machado)



"Construyeron un texto de carácter más bien identitario, una suerte de programa de Gobierno pensando más bien en construir una identidad de partido en lugar de llegar a una propuesta de consenso. Ese distanciamiento y falta de acuerdos fueron percibidos por la ciudadanía", agregó Espinoza.

¿Qué viene ahora?

Chile inicia ahora un proceso de dos años en los cuales estará pendiente de la contingencia política y de una larga campaña electoral con vistas a las próximas presidenciales, a finales de 2025.



"En lo inmediato, esto cierra el proceso, aunque no sabemos mucho qué va a pasar en el futuro, tanto en la coyuntura que puede exigir un cambio constitucional amplio como en el propósito de las izquierdas, que nunca han renunciado a tener una nueva Constitución", le señaló a EFE el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Rodrigo Pérez de Arce.



(Además: El Reino Unido autoriza un puerto espacial en las islas escocesas Shetland)



Si bien desde casi todo el espectro político, incluyendo al propio Gobierno de Boric, se ha insistido en que cualquier resultado implicaba un término de la discusión constitucional al menos durante este mandato, el rechazo a la propuesta, advierten las voces expertas, "no ratifica la Constitución vigente".

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes del "En contra" a la propuesta de Nueva Constitución en Chile durante el cierre de campaña. Foto: EFE

La politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simón, apuntó que "la gente votó en contra de la propuesta que se plebiscitaba, pero no necesariamente a favor de la actual Constitución. Esa interpretación sería una equivocación". Con estas nuevas condiciones, agregó Simón, se acentúa un discurso que buscar "avanzar hacia una política más constructiva, que supere la lógica de suma cero donde yo gane y tú pierdas, impulsando reformas en una nueva versión".



Ahora bien, pese a que no tiene la fuerza en el Congreso para concretar en primera instancia sus reformas estructurales, el Gobierno sí alcanza un "nuevo aire", según Pérez de Arce, aunque "el triunfo del rechazo no puede ser atribuido a su éxito electoral" sino que es un "voto de hastío".



(Puede leer: El Vaticano condena a exasesor de Francisco y otras 8 personas por escándalo financiero)



"La verdad es que no se veía que una propuesta nueva de Constitución fuese la llave maestra para los temas que ahora están en primera línea de la agenda como todo lo que es seguridad, economía, narcotráfico, crimen organizado, salud, educación, pensiones", apuntó, por su parte, Espinoza. "Así que la verdad es que ese es un llamado también de la ciudadanía hacia la clase política para poner el foco ya en las discusiones más contingentes", subrayó.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓNINTERNACIONAL

EL TIEMPO