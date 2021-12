Una investigación periodística expuso la tarjeta de identidad emitida por el Archivo Federal de Alemania, revelando que Michael Kast, que se presume sería el padre del candidato de ultraderecha a la presidencia chilena, José Antonio Kast, se afilió a sus 18 años al Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP por su sigla en alemán) el 1.° de septiembre de 1942.



Lo que se contradice con las aseveraciones del candidato acerca del servicio militar de su padre durante la Segunda Guerra Mundial.



Si bien los funcionarios alemanes no pudieron confirmar si esta identidad obedece a la del padre del candidato presidencial, tanto la fecha como el lugar de nacimiento coinciden con la de Michael Kast, muerto en 2014.



Esta prueba agita el camino a la segunda vuelta que se definirá el próximo 19 de diciembre y que ha sido catalogada como una "batalla de extremismos", entre la izquierda y la derecha, caracterizada por un flujo constante de desinformación que han distorsionado la trayectoria y las promesas de campaña del oponente de Kast.



A sus 55 años, Kast llega a la puja presidencial vanagloriándose de haber encabezado la primera vuelta con dos puntos de ventaja sobre el legislador de izquierda Gabriel Boric.



Católico ferviente, padre de nueve hijos y con profundos lazos familiares con la dictadura militar del general Augusto Pinochet, que llegó al poder con un golpe de Estado en 1973, ha sido criticado sobre todo por su postura sobre temas de la mujer y el medioambiente.



”Si (Pinochet) estuviera vivo votaría por mí”, se jactó Kast durante la campaña de 2018, en la que obtuvo el 8 por ciento de los votos. “Ahora, si me hubiese juntado con él, nos habríamos tomado un tecito en La Moneda’', el palacio presidencial.

Chile vive una batalla presidencial llena de falsas noticias

Sin embargo, el nuevo panorama es muy diferente al de 2018. Con una población que exige cambios urgentes desde las revueltas sociales en contra del gobierno de Sebastián Piñera desatadas en 2019, y con una pandemia que agravó el panorama, Kast se llenó de seguidores al promover valores familiares conservadores, atacar a los migrantes haitianos y venezolanos y prometiendo estabilidad económica y política .



Lo preocupante es que Kast ha llegado a ganar simpatizantes por medio de noticias tendenciosas o falsas. Algunos de sus partidarios más radicales promueven con un tuit falso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para promover que los migrantes manejan los sitios de votación. A eso se suma un informe médico falsificado después que Kast en un debate exhortó a Boric a someterse a un análisis de drogas.



Las encuestas más recientes dan una ligera ventaja a Boric, quien ha virado hacia el centro para ganar los votos de quienes temen el retorno al pasado turbulento del país.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast (izq.) y Gabriel Boric. Foto: Elvis González. EFE - Martin Bernetti. AFP

¿Kast sabía de la cédula que identifica a su padre como nazi?

Según la agencia AP, no está claro si Kast conocía la existencia de la cédula de miembro del NSDAP de su padre.



La agencia aseguró que Carolina Araya, vocera de la campaña de Kast, se negó a responder a las preguntas reiteradas sobre el tema.



Lo que sí está claro es que Kast rechazó con ira las acusaciones de que su padre apoyó el movimiento nazi e insiste en que fue un conscripto en el ejército alemán.



“¿Por qué usa el adjetivo nazi?”, preguntó Kast en una entrevista por televisión en 2018 en la que dijo estar orgulloso de su familia. “Cuando hay una guerra y hay un enrolamiento obligatorio, un joven de 17 años o 18 años no tiene opción de decir ‘yo no voy’ porque le hacen un juicio militar y lo fusilan al día siguiente’’, acotó.



La investigación periodística señala que no hay pruebas de que Kast participara de las atrocidades nazis como la campaña de exterminio de los judíos de Europa. Pero si bien el servicio militar era obligatorio, la afiliación al partido nazi era voluntaria.



“No tenemos un solo ejemplo de que obligaran a alguien a afiliarse al partido”, dijo Armin Nolzen, un historiador alemán que ha investigado exhaustivamente las afiliaciones al NSDAP y que es citado por AP.

Las pruebas que conectan a Kast con Hitler y su huida a Chile

Según se conoció, Michael Kast ingresó al partido en 1942, cinco meses antes de cumplir 18 años, la edad mínima para afiliarse y se presume que fue miembro de la Juventud Hitleriana durante cuatro años.



Un libro de 2015 sobre los colaboradores civiles de Pinochet escrito por el periodista chileno Javier Rebolledo sostiene que, en un principio, Michael Kast no quería afiliarse al partido nazi, pero un sargento lo convenció de hacerlo cuando lo movilizaban a la península de Crimea. Rebolledo en su libro cita las memorias de la esposa de Kast.



Jpsé Antonio Kast acusó al periodista chileno de sacar de contexto los recuerdos de su madre y distorsionar los hechos para atribuir motivos siniestros a las actividades de su padre durante la guerra.



Lo que sigue es historia pública: Kast emigró a Chile en 1950, y un año después su esposa y sus dos hijos mayores lo siguieron para instalarse en Paine, al sur de Santiago. Empezando con un pequeño puesto de carnes procesadas crearon una cadena nacional de restaurantes y una fábrica de comidas envasadas.



Si bien se expone que sus fuertes raíces católicas lo llevaron a construir cinco capillas, hospitales y un centro juvenil,el éxito del clan Kast tenía un lado oscuro. Según Rebolledo, agitadores de izquierda y campesinos amenazaron con expropiar el negocio familiar durante el gobierno socialista de Salvador Allende.



Al día siguiente del golpe de Pinochet, la policía de Paine secuestró al activista Pedro Vargas y, se dice, que el hermano del candidato, Christian Kast, le repartió comida a la policía.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

