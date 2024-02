‘De mi casa quedaron solo las paredes’: los relatos de afectados por incendios en Chile

Como un infierno peor que la guerra. Así define la situación uno de los miles de damnificados que dejaron los incendios forestales en la región de Valparaíso (centro de Chile), donde más de 120 personas han perdido la vida, en menos de 48 horas, y centenares más están desaparecidas desde el viernes pasado.



“Lo que estamos viviendo en estos días es la tragedia más grande desde el 27 de febrero de 2010 (cuando ocurrió un terremoto y tsunami). Lo digo para que podamos dimensionar la magnitud de estos incendios y sus efectos en miles de familias. Sepan que el Gobierno, el Estado y la solidaridad de los chilenos y chilenas está con ustedes”, señaló este lunes el presidente Gabriel Boric.

Y es que el terremoto y posterior tsunami que devastaron Chile hace 14 años, dejando más de 500 muertos, se han convertido en los referentes de lo que es una tragedia a gran escala en este país, donde los incendios han consumido 29.000 hectáreas, incluido el icónico Jardín Botánico de Viña del Mar, que se quemó en su totalidad, así como amplias zonas densamente pobladas.



“Hay mucha gente fallecida. Hay mucha gente que lo perdió todo y es dramático. En este momento, no hay colores políticos, no hay agendas personales, simplemente tiene que existir el cariño genuino de que esto salga bien desde todos lados y ponernos a disposición de trabajar por esta emergencia. Se los pido, por favor, hay mucho dolor en Viña del Mar en este momento”, afirmó la alcaldesa de la llamada Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.



(Lea también: Los factores que estarían detrás de la alta letalidad de los incendios en Chile)

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía aérea del sector de Achupallas afectado por incendios forestales en Viña del Mar (Chile). Foto: EFE

La consternación de las autoridades chilenas se mezcla con la tristeza de quienes lo perdieron todo. Catalina Morales, vecina de Quilpué, una de las zonas más afectadas por los incendios en Valparaíso, vio reducida a cenizas la casa en la que vivía, y en la que fallecieron la mayoría de sus mascotas.



“Mis perras nunca habían salido de la casa, entonces como no había nadie, mi vecino les abrió la puerta pero no salieron, porque no estaban acostumbradas a salir, así que quedaron encerradas y se murieron. Al gatito lo lograron salvar y me lo pasaron. Yo me lo llevé a una clínica veterinaria y todavía está hospitalizado”, señala a EL TIEMPO desde las ruinas de lo que, hasta el viernes pasado, era su vivienda.



(Le puede interesar: Chile: detenidas dos personas en Viña del Mar por presunta responsabilidad en incendios)

Facebook Twitter Linkedin

Casa de Catalina Morales tras los incendios en Chile. Foto: Cortesía Catalina Morales

Morales le describió a este diario la angustia de tratar de llegar a su casa en medio de las órdenes de evacuación que dieron las autoridades para evitar que la gente se acercara a las llamas para rescatar a sus seres queridos.

De hecho, muchos de quienes se devolvieron ahora hacen parte del balance de víctimas fatales, y a otros, como ella, solo les queda el recuerdo del lugar en el que vivieron por décadas.



“Yo llevo viviendo acá 26 años y tengo los mejores recuerdos. Mis hijas se criaron aquí, es un sector tranquilo en el que los vecinos nos cuidamos unos a otros. Pero de mi casa me quedó solamente la estructura del cemento, solamente las paredes”, señala.



(Además: Incendios forestales en Chile: un dron graba la destrucción que dejan las llamas)

Facebook Twitter Linkedin

Casa de Catalina Morales tras los incendios en Chile. Foto: Cortesía Catalina Morales

Una tragedia repetitiva

Aunque los incendios forestales que afronta Chile actualmente son los peores de su historia y han dejado el saldo más elevado de víctimas fatales, no son un fenómeno ajeno a la temporada de verano en este país. De hecho, la temporada pasada dejó pérdidas de más de 1.300 millones de dólares.



“La magnitud de estos impactos climáticos hace imprescindible que el país los aborde con muchos más recursos, acciones y medidas. Los incendios forestales son actualmente el fenómeno más palpable y devastador de la crisis climática en Chile, por lo mismo, ya ha dejado de ser solo una preocupación ambiental, sino que se trata de un tema incluso de seguridad nacional”, señala Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile.



A esto se suma el hecho de que Chile sea un país propenso a las catástrofes producto del cambio climático. Se estima que el país perdió al menos uno por ciento de su PIB en 2023 por daños asociados a este fenómeno.



(Puede leer: Conductor de bus cruza voraz incendio y salva a pasajeros en Chile: 'Sentí harto miedo')

Facebook Twitter Linkedin

Casa destruida tras ser arrasada por un incendio forestal en Villa Independencia, región de Valparaíso, Chile. Foto: AFP

“Chile es un territorio geográficamente expuesto a más de un evento catastrófico. Tanto en invierno como en verano se nos viene el aumento del nivel del mar, venimos hablando de los aluviones, venimos hablando de las inundaciones, tenemos una propensión exclusiva como nación al desarrollo de actividad volcánica; por lo tanto, también se debe comunicar bien para que la población esté bien informada para que tome correctas decisiones”, asegura a EL TIEMPO Luis Salamanca, ingeniero en prevención de riesgos y medioambiente.



Para los expertos, se necesita también fortalecer la institucionalidad y aprobar leyes para prevenir y enfrentar estas emergencias, como aquellas que apuntan a aspectos como el uso del suelo después de los siniestros y el interés inmobiliario en estas zonas, ya que una de las principales hipótesis es que se trata de incendios provocados, por lo que se está investigando cuáles serían los intereses de quienes iniciaron las llamas.



(Siga leyendo: Nicolás Maduro se solidariza con Chile por los incendios y ofrece la ayuda de Venezuela)

Chile es un territorio geográficamente expuesto a más de un evento catastrófico. Tanto en invierno como en verano. FACEBOOK

TWITTER

“La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público están trabajando para esclarecer las causas de esto (...). En los orígenes hay indicios, hasta lo que sabemos, un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”, aseguró el jefe de la Defensa Nacional de Chile, Daniel Muñoz.



Las autoridades confirmaron que seguirán los toques de queda en las zonas más afectadas, especialmente en las noches, y que va a entrar en funcionamiento la Ficha Básica de Emergencia para acceder a la información sobre los daños de viviendas para brindar ayudas inmediatas.



“En los meses previos nos hemos preparado y aumentado los recursos disponibles para enfrentar con toda la fuerza este tipo de emergencias. Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos, el trabajo conjunto y el apoyo a las familias afectadas”, aseguró la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá.

Actualmente, hay vigentes al menos 10 alertas rojas y ya se extiende la preocupación por otros focos de incendios que han comenzado a gestarse en el sur del país, por lo que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció bonos de emergencia que oscilan entre los 3 y los 4 millones de pesos, los cuales se entregarán a las familias que residían en las más de 15.000 viviendas que resultaron afectadas por los peores incendios que se han vivido en el territorio chileno en las últimas décadas.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

SANTIAGO DE CHILE