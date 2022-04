En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 % de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes.



Le podría interesar: Chile: ¿cómo le ha ido a Boric en su primer mes como presidente?

Aunque la asamblea ha ido perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44 % de aprobación, según la encuestadora Cadem.



Le podría interesar: ¿Por qué Chile extendió el plazo para redactar su nueva Constitución?



De acuerdo con sus estatutos, la Convención Constitucional tenía nueve meses para redactar el borrador de la nueva Constitución, plazo que concluía el 4 de abril, pero el pasado 22 de marzo aprobó extender el plazo de su trabajo por tres meses.



De esta forma, el próximo 5 de julio deberá entregarle al presidente Gabriel Boric una propuesta, que será sometida a plebiscito.

Los artículos aprobados

La Convención ya aprobó un artículo que garantiza derechos sobre el propio cuerpo, que abre la posibilidad a legislar sobre el aborto libre. FACEBOOK

TWITTER

La Convención Constituyente de Chile aprobó este lunes definir al país como un "Estado social de derecho" en la nueva ley fundamental, un hecho que diversos constituyentes y expertos interpretan como un punto de inflexión en la historia del país, donde el Estado tiene un rol subsidiario.



El pleno votó las propuestas de la Comisión de Principios Constitucionales y aprobó con un quórum de más de dos tercios un total de 11 artículos que ya forman parte del borrador final, entre los cuales destacan el que definió a Chile como "un Estado social y democrático de derecho" y el que consagró al país como una democracia paritaria e inclusiva.



"La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado (...) Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos", dice una de las disposiciones que prosperaron.



Se trata del primer párrafo que figuraría en la propuesta constitucional, que será sometida el próximo 4 de septiembre a un plebiscito de salida de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años.

Facebook Twitter Linkedin

Un 78 por ciento de los chilenos votaron a favor del cambio de la constitución. Foto: Cristóbal Olivares. Bloomberg.

La aprobación de este artículo fue celebrada por decenas de constituyentes, que vaticinan que con él se pone fin al tipo de Estado actual, que ha tenido un rol subsidiario desde que en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entró en vigor la Carta Magna actual.



De la misma manera, la Convención ya aprobó un artículo que garantiza derechos sobre el propio cuerpo, que abre la posibilidad a legislar sobre el aborto libre, algo que actualmente solo está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y en caso de violación.



También aprobó el derecho a recibir "educación sexual integral", enfatizando el reconocimiento de la diversidad sexual, erradicando los estereotipos de género y previniendo la violencia de género y sexual.

Las disputas internas

A inicios de marzo, el pleno aprobó solo 13 de 50 artículos propuestos por la Comisión de Derechos Fundamentales y siete de 36 de la Comisión de Principios Constitucionales. FACEBOOK

TWITTER

Han sido meses difíciles. Docenas de propuestas radicales, al no obtener los dos tercios de los votos requeridos del pleno, han sido devueltas a las comisiones. Esto ha provocado que las sesiones duren más allá de la medianoche y que los sábados se trabajen como días laborables normales. Todo el mundo está agotado.



A inicios de marzo, el pleno aprobó solo 13 de 50 artículos propuestos por la Comisión de Derechos Fundamentales y siete de 36 de la Comisión de Principios Constitucionales.



Otros votos claves, como el de la Comisión de Medio Ambiente retiró varias propuestas rechazadas y las hizo mas breves y generales.



Las nuevas propuestas aún prohíben la propiedad privada sobre los bienes naturales comunes, pero hacen excepciones para autorizaciones temporales otorgadas por el Estado. Las propuestas modificadas sobre recursos naturales, derechos preferentes de los pueblos originarios y derechos de los animales siguen siendo problemáticas, según Rodrigo Álvarez, que forma parte de la comisión y que es miembro del partido de derecha UDI.



"Para mí, los temas relacionados con derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, derechos especiales y preferentes a pueblos originarios, derechos de los animales, etc. siguen siendo jurídicamente equivocados y crean graves complicaciones para el futuro de Chile, especialmente en sus posibilidades de crecimiento, inversión y adecuado desarrollo sustentable", dijo.

El rechazo a una 'constitución comunista'

Aquí en Chile lamentablemente si no hacemos algo nos vamos a pique. Todo Latinoamérica está hacia el comunismo, los únicos patriotas son Bolsonaro y nosotros que estamos en la calle. FACEBOOK

TWITTER

Varias decenas de personas se manifestaron este sábado en Santiago para mostrar su rechazo a la nueva Constitución.



"Rechazo popular", "Yo no apruebo" o "Era no más abusos, no menos derechos" fueron algunos de los lemas elegidos por los manifestantes en sus pancartas y carteles para mostrar su desacuerdo con el trabajo que desde el pasado 4 de julio realiza la Convención Constitucional en la elaboración de la nueva Carta Magna.



"No nos protegen nada, solamente les beneficia a ellos. Ellos han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo. Aquí hay cosas que cambiar, pero no de esta forma. Por eso rechazamos una nueva

Constitución", dijo a la AFP Sandra Lavín, trabajadora independiente de 58 años.

Organizaciones Ciudadanas convocan a una manifestación por los ahorros, la propiedad privada, la familia y por Chile.

La cita será el sábado 9 de abril a las 11:00 hrs. en la Plaza Pedro de Valdivia (Metro Inés de Suárez).#ConMiPlataNo #SeVieneElZarpazo #RECHAZOCRECE #Rechazo pic.twitter.com/AmAzGrdNdB — 𝔸𝕟𝕘𝕖𝕝 𝔻𝕖 𝕃𝕒 ℂ𝕣𝕦𝕫✝️🇨🇱 (@AngelDLaCruz_) April 4, 2022

La protesta se realizó en un parque del centro de la capital y los adherentes denunciaron que el órgano constituyente pretende en la nueva

Constitución quitar derechos como la propiedad privada, legalizar el aborto libre o expropiar los fondos privados individuales de pensiones.



Los manifestantes también alegaron que la nueva Carta Magna llevará al país al comunismo de la mano del presidente Gabriel Boric, "Aquí en Chile lamentablemente si no hacemos algo nos vamos a pique. Todo Latinoamérica está hacia el comunismo, los únicos patriotas son (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro y nosotros que estamos en la calle", señaló a la AFP una manifestante identificada como María Angélica, de 55 años.



De la protesta participó el diputado Agustín Romero, del ultraderechista Partido Republicano, quien invitó a los presentes a no aprobar el próximo 4 de septiembre la nueva Constitución en el plebiscito alegando que será "refundacional", "marxista" y "chavista".





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP, BLOOMBERG Y EFE

Más noticias del mundo

-Metro de Nueva York: tiroteo deja al menos 16 heridos

-Amenazas de Rusia por posible ingreso de Suecia y Finlandia a la Otán

-'El Hueco' hacia Estados Unidos, más peligroso que nunca