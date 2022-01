La decisión de Irina Karamanos, pareja del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de asumir como primera dama generó diferencias en el movimiento feminista chileno, desde donde fue criticada por aceptar un cargo anacrónico pero también respaldada por su intención de reformularlo "desde dentro".



El anuncio de la cientista social de 32 años de que ejercería esa función revolvió las aguas entre distintas agrupaciones feministas.



La pareja del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, Irina Karamanos, posando para una foto en Santiago, el 18 de enero de 2022.

Un sector se mostró decepcionado de que aceptara un puesto "anacrónico", al que no se llega por méritos propios sino por mantener una relación "sexoafectiva" con el presidente, pero también fue aplaudida por su intención de imprimirle al cargo una visión "más feminista". Pero lejos de marcar una división, las diferencias enriquecieron el debate, dijeron.



"Tenemos distintas formas de mirar el feminismo y de tener una discusión en torno al rol de las mujeres en política y eso no significa una fractura, porque el feminismo no es uno solo", dice a la AFP Daniela Osorio, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, que articula a distintas organizaciones.



La decisión de asumir como primera dama estaba en entredicho luego de que el propio Boric se mostró a favor de abolir el cargo: "No puede haber cargos en el Estado que tengan que ver o estén relacionados con el parentesco del presidente o con nadie", dijo en campaña.



El cargo no está regulado en Chile. Tradicionalmente no recibe remuneración, pero maneja el millonario presupuesto de siete organizaciones sociales a partir de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República, que tiene oficina en el palacio Presidencial de La Moneda.

Abolir o reformular el cargo de primera dama

Pareja de Boric desde 2019, Karamanos anunció que asumiría el cargo "con el compromiso de reformularlo" y darle una visión feminista, enfocando su labor en temáticas como los transexuales o niños migrantes.



"No dudo en las capacidades que ella tenga, lo que pongo en cuestión es que se continúe tal cual con un cargo profundamente machista en que las mujeres están relegadas a un rol secundario, al que se asume por estar emparejada con el presidente de la República", afirma a la AFP Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Un vez que asuma como primera dama, según afirmó, buscará adaptar el cargo "a los tiempos, darle un giro diferente y más contemporáneo". "Que importante que Irina Karamanos reformule el cargo. Eso es importante. Poder transformar espacios y dotarlos de una visión feminista", celebra Érika Montecinos, periodista y fundadora de la Agrupación lésbica Rompiendo el silencio.



Karamanos dijo también que intentará terminar con la visión de "caridad" asociada al rol de primera dama, reducirá al personal que trabajará con ella y ajustará a la baja los salarios. "Nuestro análisis no tiene que ver con la figura misma de Irina (...) Para nosotros, lo correcto hubiera sido terminar con el cargo", estima Osorio.



"Nos parece que es súper problemático este rol que está determinado por una relación sexoafectiva o familiar, en este caso por ser la pareja del presidente", agregó.

A Karamanos la han señalado de concubina

Pero a Karamanos la han señalado también por el hecho de no estar casada con Boric. "Se imaginan el escándalo si un presidente de derecha pusiera a su polola (novia) de primera dama, disponiendo de recursos públicos", criticó el analista Max Colodro.



El excandidato presidencial y exparlamentario Tomás Jocelyn-Holt la trató de concubina. "Cómo se pide una audiencia con la concubina del presidente, ¿por ley de lobby?", cuestionó en su cuenta de Twitter, generando una lluvia de críticas.



Boric, en tanto, salió a defender a su pareja, quien hasta ahora había mantenido una bajísima figuración pública. "Su intención de modernizar y transparentar el cargo refleja el trabajo que colectivamente venimos haciendo: tenemos que hacer los cambios con responsabilidad y desde adentro", afirmó el mandatario electo.

¿Quién es Irina Karamanos?

De ascendencia griega y alemana, Karamanos de 32 años, estudió Antropología y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Heidelberg, en Alemania y es la encargada nacional del Frente Feminista del partido, Convergencia Social, que es parte del Frente Amplio, que también integra Boric. Allí ha tenido que llevar tranquilidad recientemente, tras la reaparición de una denuncia de acoso contra el candidato presidencial, que data de 2012.



Los medios chilenos aseguran que la cientista social es la consejera política y confidente de Boric, y que fue una de las encargadas de recolectar las 34.000 firmas que necesitaban para inscribir a la coalición en el ring electoral.



​“Con Gabriel somos parte del mismo proyecto político, compartimos estas convicciones y esperanzas concretas de aportar a construir una sociedad alternativa. Ese es el horizonte y principal responsabilidad hoy”, indicó Karamanos, al periódico chileno ‘La Tercera’.

