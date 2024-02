Chile investiga presunto secuestro de expreso político venezolano, opositor de Maduro

La Fiscalía chilena investiga el presunto secuestro de un ciudadano de nacionalidad venezolana que, según la prensa local, es un exmilitar que vive en Chile.



La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) informó a través de una breve nota que está a cargo de la investigación, aunque no puede entregar "mayores antecedentes" porque la indagatoria "fue decretada secreta".

Según información difundida por la prensa local, la víctima del secuestro puede ser el exmilitar Ronald Ojeda Moreno, quien habría sido secuestrado esta madrugada en su casa por un grupo de sujetos que se habrían hecho pasar por policías.



Aunque la información a esta hora es confusa, Carabineros (Policía militarizada) y la PDI confirmaron que están investigando la denuncia que habría interpuesto la familia de Ojeda ante el Ministerio Público.



Aunque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de ninguna autoridad, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás De Rementería, dijo -según recogieron los medios chilenos- que pedirá "que se citen a las autoridades de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen (...) y para saber si se le preguntó al Gobierno venezolano si, efectivamente, esto estaba sucediendo”.



Versiones que circulan en medios chilenos señalan que, al parecer uniformados se hicieron pasar por funcionarios de migración y se llevaron a Ojeda, quien estaba asilado en Chile y se encontraba en ese momento en su casa, en Santiago.



El Canal 13 de Chile reportó que la policía hizo peritajes en un carro que fue abandonado en la autopista Costanera Norte en la comuna de Independencia, en el que hallaron varios celulares y chalecos antibalas.



La desaparición de Ronald Ojeda Moreno la dio a conocer públicamente el investigador criminal Iván Simonovis, quien denunció que "a madrugada de hoy (este miércoles) funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte. Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero", escribió en la red social X.



La policía emitió la alerta que fue divulgada por la Televisión Nacional de Chile y advierte que Ojeda "podría ser sacado del país por paso habilitado o no habilitado".



Por su parte, desde la oposición, el diputado del derechista Partido Republicano Luis Fernando Sánchez señaló que la denuncia es "gravísima no solo por el secuestro de una persona -dijo- sino también por la eventual participación de agentes de la dictadura venezolana operando libremente en Chile”, un dato que no ha sido confirmado oficialmente por ninguna autoridad.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE