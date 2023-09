El exredactor del diario El Mercurio, que ha escrito cerca de 16 libros relacionados con el régimen militar en Chile, Hermógenes Pérez de Arce, habló con EL TIEMPO sobre cómo vivió el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, de cuya familia fue cercano durante la dictadura.

Pérez de Arce era diputado del derechista Partido Nacional cuando se produjo el bombardeo al palacio de La Moneda en Santiago y desde el Legislativo había impulsado la salida del poder del entonces presidente Salvador Allende.



Luego, como director de medios, respaldó abiertamente al dictador y los generales acusados de violaciones de derechos humanos durante los 17 años que duró en el poder.

(ARCHIVO) Soldados golpistas atacan el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

A 50 años, ¿sigue considerando necesario el golpe de Estado en Chile?

El país estaba en una situación desesperada y el resultado final fue que se convirtió en el primer país de América Latina en crecimiento, en desarrollo humano y en un país mucho más rico y con menos pobreza. Su política sirvió de ejemplo incluso a países más desarrollados, porque la libertad económica nunca había sido aplicada tan extensamente como en el caso de Chile.



Incluso ha habido intelectuales ingleses como Niall Ferguson, que dicen que los militares chilenos fueron los primeros en aplicarlo y que (Margaret) Thatcher y (Ronald) Reagan vinieron después. Así que la dictadura chilena tuvo un efecto socioeconómico en todo el mundo.

¿Cuál fue su papel durante el régimen militar liderado por Augusto Pinochet?

Yo fui uno de los participantes en el acuerdo del 22 de agosto de 1973 que pidió el término de esta situación FACEBOOK

Antes del Golpe tuve un papel como diputado cuando se convocó a las Fuerzas Armadas a poner término al gobierno de Allende. Yo fui uno de los participantes en el acuerdo del 22 de agosto de 1973 que pidió el término de esta situación.



Posteriormente, en el gobierno militar no tuve mayor participación, pese a que me ofrecieron algunos puestos dado que tenía una situación personal y profesional satisfactoria. Después, fui director de un diario, durante cinco años, y ahí tuve mucha relación con el régimen, especialmente con el presidente Pinochet, porque él se preocupada de tener mucho diálogo con los directores de diarios.

¿Qué papel cumplieron los medios de comunicación durante la dictadura?

El gobierno militar prohibió los diarios marxistas, de esta misma izquierda. Permitió a los diarios de Democracia Cristiana, que pasaron a ser de oposición, porque apoyó entusiastamente al voto. Entonces, no había restricciones a la libertad de información. Yo, como director de diario, trataba de informar objetivamente. No tenía censura previa de ninguna clase. De hecho, en algún momento, recibí un llamado de molestia del propio general Pinochet.



Augusto Pinochet durante una misa en la catedral de Santiago y rodeado de sus edecanes. Foto: Archivo EL TIEMPO

En una oportunidad me llamó un ayudante de él, que era otro general, el general Badiola, y me dijo que yo era un traidor. Averigüé por qué, y era porque yo había publicado el itinerario de un viaje al exterior de la señora del presidente Pinochet, doña Lucía, y él consideraba que eso era una traición porque la ponía en peligro, dado que los comunistas son asesinos. Entonces, podían matarla en el viaje al saber el itinerario. Lo cierto es que yo no tuve ninguna intención de ponerla en peligro, sino que creí que era noticioso decir cuál iba a ser el viaje al exterior de la señora Lucía, pero él consideró que eso era una traición. Como ese, se producían episodios similares.



Usted ha sido uno de los pocos defensores públicos del régimen militar tras el fin de la dictadura. ¿Qué lo impulsó a mantenerse en esta línea?

He sido defensor del gobierno Pinochet porque lo he estudiado en profundidad. La verdad histórica de lo que sucedió en el gobierno militar ha sido muy distorsionada por la propaganda política, principalmente del Partido Comunista. Hoy día, solo una minoría de los chilenos conoce la verdad sobre esta revolución militar que depuso un gobierno comunista e instaló otro modelo socioeconómico basado en la libertad personal y estableció una democracia protegida que es la que necesita un país como Chile.

Augusto Pinochet lideró un Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Foto: AFP

¿Cómo describiría a Augusto Pinochet?

Era un hombre muy trabajador, pero su principal virtud era la intuición FACEBOOK

Era un hombre muy trabajador, pero su principal virtud era la intuición. En momentos de toma de decisiones muy difíciles, como determinar qué sistema económico, político y social elegir, hizo las elecciones correctas, incluso contra la voluntad de sus compañeros de armas, que eran más partidarios de mantener todo el poder que había adquirido Salvador Allende. Pinochet eligió el camino correcto que permitió el éxito económico que tuvo el país.

Las cifras oficiales hablan de más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante la dictadura. ¿Por qué aseguró, en su momento, que no se habían violado los derechos humanos sistemáticamente?

La cifra de 40.000 víctimas no existe en ninguna parte. Un informe Rettig que se hizo después del gobierno militar decía que hubo 2.279 víctimas del enfrentamiento y, de esas, el 55 por ciento se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.



Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de archivo, del golpe militar perpetrado por el General Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, el 11 de Septiembre de 1973. Foto: Archivo EL TIEMPO

Después de eso, el país quedó tranquilo. Creo que han dibujado de la nada otro Chile, en el que dicen que estuvo 17 años sometido a una dictadura tremenda. Eso es falso. En esos tiempos, el país estuvo mucho más tranquilo de lo que es hoy, en todo sentido

Por afirmaciones como estas, hay una ley que se presentó en el Congreso chileno que lleva su nombre y que busca castigar a los negacionistas de la dictadura con penas de cárcel. ¿Qué piensa de esto?

Es muy honroso para mí porque le llaman negacionismo a lo que yo llamo verdad histórica. Ellos lo que quieren es prohibir que uno diga su opinión sobre la historia reciente de Chile, y aquí los juicios con los que se condenaron a los militares están basados en evidencia falsa, sin respetar el debido proceso.

¿Por qué cree que incluso el partido Republicano, con ideas ligadas a Pinochet, trate de desligarse de su nombre?

Porque creen que el nombre de Pinochet es impopular, por eso. O sea, es la persona más insultada de la historia del país. Mire, aquí en Chile hubo un día en que un consejero republicano que se llama Luis Silva dijo que Pinochet había sido un buen estadista, y eso provocó una reacción increíble.



Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AFP

El presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un tuit terrible contra Pinochet diciéndole asesino, ladrón, torturador y todos los adjetivos imaginables. La Cámara se reunió para adoptar, por 62 votos contra 50, la decisión de rechazar el término estadista para Augusto Pinochet. Bueno, eso es lo que pasa en Chile.



No se permite tener otra opinión sobre Pinochet que no sea la negativa y todas las cosas injuriosas y calumniosas que publican la mayoría de los días.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

Especial para EL TIEMPO

SANTIAGO