El presidente de Chile, Gabriel Boric, entregó este jueves la segunda Cuenta Pública de su mandato, en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso.



A diferencia de su primera cuenta a la Nación, en que llevaba tres meses en el cargo, esta vez el mandatario hizo un balance de su gestión; además de anuncios y desafíos para su siguiente año de Gobierno.

Durante su discurso, el presidente afirmó que su periodo de un año y tres meses no han sido fácil y recordó que su mandato ha estado marcado por la pandemia, la invasión a Ucrania y las convulsiones económicas que generó la invasión, además de problemas de seguridad en el país.



"El panorama de Chile es al menos más ordenado que cuando tomamos el gobierno. La escalada inflacionaria, peligrosa, está frenada y en retroceso. Las fronteras están más controladas. Las divergencias constitucionales comienzan poco a poco a encauzarse. Y los retrocesos sociales que generó la pandemia se comienzan a revertir en empleo, en salud y en educación", afirmó Boric.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, asiste a su segunda cuenta pública en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Foto: EFE

Uno de los ejes de su discurso fue el proceso constituyente con el que, desde hace tres años, el país busca reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.



Los dos procesos constituyentes, el de 2022 y el actual, surgieron tras el estallido social de 2019, las mayores protestas desde el fin de la dictadura, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.



Boric afirmó que el país no quiere "una Constitución partisana" y se mostró confiado de que el consejo constitucional que se instalará la próxima semana "buscará lograr una propuesta (de carta magna) que pueda ser abrazada como suya por una amplia mayoría".



"No queremos una Constitución partisana, sino una Constitución incluyente que acoja el libre juego democrático, que promueva los acuerdos, que acelere las decisiones para no seguir postergando reformas que para la ciudadanía son urgentes", indicó ante el Parlamento.



La convención anterior, reconoció el mandatario, "no hizo suya la necesidad de encuentro, de unidad, de entendimiento que necesitaban las chilenas y los chilenos, generando un clima de intolerancias recíprocas y de enfrentamientos que acabó en el rechazo a la propuesta que de ella emanaba".



"Visto en retrospectiva -añadió- debimos ser más firmes y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal, tanto dentro de la convención como respecto de ella con la sociedad".



Boric se refirió a los ejes que guiarán el resto de su mandato y aseguró que su prioridad serán los derechos sociales, la seguridad pública y el desarrollo sostenible.



Boric aseguró que su prioridad serán los derechos sociales, la seguridad pública y el desarrollo sostenible. Foto: EFE

En materia de pensiones, advirtió que los chilenos "no tolerarán un nuevo fracaso" en la reforma de pensiones e instó por ello a la oposición a dialogar y avanzar "con celeridad, responsabilidad y compromiso" en la tramitación de una ley que solucione lo que considera una "urgencia nacional".



"Tenemos el deber de mejorar las pensiones de los chilenos hoy, no mañana o en 10 años más", dijo el presidente sobre un cambio en el ámbito previsional que lleva pendiente cerca de 15 años.



El actual gobierno insiste en la creación de un sistema mixto, con un aumento de la cotización hasta el 16 por ciento a cargo del empleador y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos, aunque existan otros gestores de inversión privados como las actuales AFP.



Boric también se refirió a los compromisos pendientes en materia educativa y prometió que, una vez se apruebe la reforma tributaria, condonará la deuda por estudiar a la universidad, por una parte, y por la otra, pagará la deuda histórica que la dictadura contrajo con los profesores de escuelas públicas que en su momento no recibieron un reajuste salarial contemplado en la ley.



En materia de salud, el presidente se refirió a la crisis que enfrentan las aseguradoras privadas de salud (isapres) por un fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y a aplicar una tabla única de precios.



Además, propuso reducir en un 40 por ciento los tiempos de espera al finalizar su mandato y se comprometió a aumentar los recursos en salud mental -"la mayor inversión de los últimos 30 años", dijo- y a habilitar una quincena de centros.

Habló, además, sobre una de las principales preocupaciones de los chilenos: la seguridad y prometió todos los esfuerzos necesarios para "proteger a las familias del crimen".



"Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia en nuestro país (....). Lo digo aquí, fuerte y claro: como Presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos", concluyó.

Boric se refirió además a las deudas en materia de género que tiene Chile y prometió establecer las bases para un sistema nacional de cuidados.



"Este año avanzaremos en dos cuerpos legales para cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres, tramitando el proyecto de ley de equidad salarial, e ingresaremos el proyecto de ley de Conciliación Trabajo, vida personal y familiar", agregó.

Antes del discurso, desde la oposición habían afirmado que esperaban que el discurso del mandatario incluyera una autocrítica, mientras que en el oficialismo le apostaban por destacar logros como la reciente aprobación de proyectos emblemáticos, como la semana laboral de 40 horas, el royalty minero y el alza del sueldo mínimo.

*Con información de El Emol (GDA) y EFE