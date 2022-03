Maestra de Filosofía, licenciada en Psicología, militante del Partido Comunista desde los 15 años, opositora a ultranza del modelo neoliberal, y una de las sindicalista de perfil más duro de la última década en Chile.



Bárbara Figueroa (42) es un rostro reconocido al otro lado de la cordillera. Fue la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por casi nueve años, se convirtió en la primera mujer a la cabeza de la organización, y desde esa posición tuvo la visibilidad para participar del debate público de manera permanente.

Hoy, sin embargo, su camino es otro: Figueroa fue designada por el presidente Gabriel Boric como la próxima embajadora de Chile en Argentina, en una decisión que generó amplias repercusiones y duras críticas de la derecha, hoy oposición al gobierno.



Un cargo diplomático de vital importancia considerando la relación que el jefe de Estado tiene con Alberto Fernández, reflejada entre otras señales en el hecho que la Argentina será el primer país en ser visitado por el presidente chileno y que el conflicto por la plataforma continental, en el extremo sur del país, continúa abierto entre ambas naciones.



“Es imposible que el gobierno haya nombrado a Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. Es absurdo. Lo hacen para cambiar el foco de atención y después dirán que nunca fue verdad”, escribió en su cuenta de Twitter el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial, José Antonio Kast.

Es imposible que el gobierno haya nombrado a Bárbara Figueroa como Embajadora en Argentina. Es absurdo. Lo hacen para cambiar el foco de atención y después dirán que nunca fue verdad. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) March 22, 2022

Por su parte, el diputado Diego Schalper, secretario general del partido opositor Renovación Nacional, también le bajó el pulgar a la decisión que provino desde el comité político del Palacio de La Moneda.



“Una nueva designación que no se entiende. ¿Cuál sería el argumento para que Bárbara Figueroa de la CUT sea embajadora de Chile en país clave como Argentina? No más improvisación y cuoteo por favor”, manifestó el legislador.



Desde otros sectores, además, consideraron el nombramiento de la exlíder sindical como una vuelta de mano al Partido Comunista por su apoyo a Boric durante las últimas elecciones presidenciales y fustigaron el perfil más confrontativo de Figueroa, a quien se le ha acusado de detentar un “sindicalismo ideologizado”. Durante la jornada, incluso, también circularon varios videos en redes sociales que la mostraron protestando airadamente en diversas manifestaciones y en un recordado incidente de 2016 cuando insultó en el Congreso al entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés



En ese sentido, también se recordó el período en que Figueroa estuvo a cargo de la CUT y protagonizó un sinnúmero de choques con el empresariado, se enfrentó al gobierno de Sebastián Piñera por el proyecto de reforma laboral, y también sufrió una dura oposición interna que la responsabilizó por la actual debacle que atraviesa el movimiento sindical chileno, hoy alejado de sus bases y con un escaso poder de convocatoria.





En tanto, la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) también expresó su incomodidad ante la designación. “Lamentamos profundamente las nominaciones de embajadores y embajadoras en organismos multilaterales, donde se evidencia la mantención de criterios de nombramientos por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales”, manifestó el ente en una declaración en la que no mencionó nombres.

En defensa del nombramiento de Bárbara Figueroa

Desde las propias huestes comunistas, sin embargo, hubo un rechazo a las críticas al nombramiento de Figueroa y se exaltaron sus virtudes para asumir el cargo, el mismo que aún está a la espera de ratificarse cuando el gobierno argentino acepte sus cartas credenciales. Según informó el diario chileno La Tercera, el presidente Boric le pidió el lunes a la embajada en Buenos Aires que inicie el trámite del plácet ante la cancillería argentina.



“Creo que Bárbara Figueroa es una dirigenta social y política que tiene todas las condiciones para poder jugar cualquier rol en este país y me parece muy lamentable la misoginia que se da a propósito de cuestionamientos al rol que una mujer dirigenta social y política tiene”, dijo la diputada comunista Karol Cariola, quien manifestó que no correspondía “el cuestionamiento que se ha hecho”.



“Acá la definición tiene que ser por las capacidades que tienen las personas y yo creo que Bárbara, sin lugar a duda, es una dirigenta social y política con muchas capacidades y con una historia recorrida siendo la primera mujer presidenta de la CUT”, añadió Cariola.



