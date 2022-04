La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, ofreció disculpas la madrugada de este jueves luego de afirmar que un avión con migrantes venezolanos expulsados durante el anterior gobierno había regresado al país con los mismos pasajeros, una acusación que generó un gran revuelo político.



(Lea: Chile: ¿cómo le ha ido a Boric en su primer mes como presidente?)



En una comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el miércoles, Siches lanzó la acusación por la cual horas después pidió disculpas en su cuenta de Twitter.



(Le interesa: La ciberdefensa en América Latina, entre el peligro y la indiferencia)

"Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo a Venezuela, retornó con las mismas personas y eso fue algo que nosotros no teníamos idea (...) con todos los pasajeros expulsados", dijo la también jefa de gabinete en su acusación en el Congreso.



"Si nosotros hiciéramos eso, sería portada de (el vespertino) La Segunda del mismo día que ocurrió. Así que mis felicitaciones al gobierno anterior, porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra; no sé cómo pero esto es algo gravísimo", continuó la ministra.



Sus palabras causaron malestar en las autoridades del gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), que puso un marcha una política de expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos, que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

Entre enero y agosto del año pasado, Chile deportó 547 personas, mientras que en 2020 fueron expulsados 1.365 migrantes, en una política por la cual la ONU expresó su preocupación.



En algunos vuelos, los expulsados fueron mostrados públicamente abordando el avión con overoles blancos y escoltados por personal de la Policía civil. "Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta.



"Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo", escribió Siches, de madrugada, aludiendo a su antecesor en el cargo, que horas antes había rechazado "absolutamente" los dichos de la ministra y solicitado que "transparente los antecedentes concretos de su denuncia".

Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a @RodrigoDelgadoM y su equipo. https://t.co/G4IgDvzs6W — Izkia Siches Pastén (@izkia) April 7, 2022

Siches, una médica de 36 años, no tiene militancia política aunque sí una reconocida carrera gremial, tanto en la universidad como en el Colegio Médico, del que fue su primera presidenta.



También fue pieza clave de la campaña de segunda vuelta de las presidenciales que le dio el triunfo al izquierdista Gabriel Boric. Legisladores de la derecha opositora dijeron que estudian presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Siches, que suspendió sus actividades oficiales de este jueves.





AFP

