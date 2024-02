Chile enfrenta su mayor emergencia desde 2010 y se prepara para otra noche bajo fuego

Con 51 muertos confirmados hasta el momento y el temor de que la cifra se dispare en las próximas horas, Chile lucha contra la ola de incendios más mortífera de su historia reciente y su mayor emergencia desde el terremoto de 2010 y se prepara para una noche difícil en la región central de Valparaíso, donde las llamas avanzan sin tregua.



"Después del terremoto del 2010 (que dejó 525 muertos y miles de heridos), los incendios forestales en Valparaíso serán la situación de emergencia que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo", dijo en una rueda de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Al filo de la medianoche y en el último reporte oficial, la ministra advirtió de que el número de muertos podría ser "mucho más alto" con el paso de las horas: "Todavía tenemos gran parte del territorio que no es accesible, en consecuencia no tenemos un levantamiento completo de víctimas", añadió.



La alcaldesa de Viña del Mar, una de las ciudades más afectadas por el fuego, dijo minutos antes que el Municipio maneja un catastro provisional de 372 personas desaparecidas, que no implica que todas ellas estén muertas pero sí da una idea de la magnitud de la tragedia.



Incendios en Valparaíso Foto: EFE

"Antecedentes serios de intencionalidad"

Los incendios comenzaron el viernes por la mañana y se propagaron rápidamente debido a las altas e inusuales temperaturas que se están en la región, las intensas rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y la baja humedad.



Aunque Chile ha vivido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, los especialistas llevan meses alertando de que la sequía no se ha erradicado y de que existe una gran probabilidad de que se desarrolle vegetación fina y muerta en la zona centro-sur de fácil combustión, a lo que se suma el impacto de un modelo forestal basado en el monocultivo de pino y eucalipto.



"El eucalipto ni siquiera es una especie nativa, que se chupa todo el agua. Estamos cansados de decir que queremos cortarlos", dijo a EFE Elba Concepción, un profesora retirada y cuya vivienda en un cerro de Viña del Mar conocido como Lomas de Chorrillos "se salvó de milagro".



Según la Corporación Nacional Forestal, hay al menos ocho incendios activos actualmente en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de la capital, de los que preocupan especialmente cuatro por su virulencia y su cercanía con zonas densamente pobladas.

