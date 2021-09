Chile: el proceso constituyente marca el 48 aniversario del golpe de Estado

Chile conmemoró este sábado el 48 aniversario del golpe militar que derrocó al expresidente socialista Salvador Allende, esta vez en medio de un inédito proceso constituyente que dejará atrás la Carta Fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.



El debate constitucional, que inició oficialmente en julio pasado con la inauguración del organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna, le dio un carácter especial y de gran peso histórico al ejercicio de memoria de este año, en una fecha en la que el país entero mira al pasado para no olvidar y que no se vuelva a repetir.

A diferencia de 2020, donde los actos de homenaje a los caídos tras el derrocamiento de la Unidad Popular contaron con una baja convocatoria debido a las restricciones sanitarias, en esta ocasión la congregación de manifestantes fue más numerosa debido a la mejora de la pandemia y la flexibilización de las medidas.



Prueba de ello fue la multitudinaria marcha que inició desde el centro de la capital en dirección al Cementerio General, camposanto donde se guardan los restos de Salvador Allende y de un sinnúmero de detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura (1973-1990).

Personas llegan al memorial de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General durante la conmemoración del 48º aniversario del Golpe Militar, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González

La figura del expresidente chileno fue recordada en otros puntos del país mediante diversos actos, aunque el más emblemático fue la marcha capitalina, que terminó con algunas escaramuzas en los alrededores del camposanto.

El último 11 con la constitución del 80

Después de las graves protestas que sacudieron al país a fines de 2019, y que desataron la crisis política y social más grave desde el retorno a la democracia, Chile se embarcó en un proceso constituyente que se prolongará máximo hasta julio de 2022, trabajo que enterrará la Carta Fundamental redactada en la dictadura.



"Vivimos un proceso colectivo de transformación social, para construir una sociedad de derechos, con todos y para todos, con memoria y con futuro. Nuestro proceso constituyente es una oportunidad histórica para avanzar y concretar los anhelos y luchas de los pueblos", publicó durante la jornada el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa.



"Quizás este sea el último 11 de septiembre con la Constitución de la dictadura", escribió también la delegada constitucional Cristina Dorador esta madrugada en sus redes sociales.

Derechos humanos: eje de la nueva constitución

A juicio de la diputada del Partido Comunista y abogada de derechos humanos Carmen Hertz, la impronta del proceso constituyente actual y de cara a la sociedad que se pretende construir debe tener como base el respeto a los derechos humanos.



Fotografías de personas desaparecidas y rosas a sus lados, en un prado del memorial de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General (Chile). Foto: EFE/ Elvis González

"Los derechos humanos son la columna vertebral de una Constitución y por tanto de la reconstrucción democrática de la sociedad chilena, incluyendo los mecanismos", dijo a Efe la parlamentaria chilena.



"Debido a la memoria deficitaria, a la justicia en la medida de lo posible, es que no somos capaces como sociedad de instalar garantías de no repetición de actos atroces", agregó Hertz.



Especialmente, puntualizó, "ahora que vimos cómo durante este Gobierno se han violado de forma generalizada los derechos de las personas, porque se sigue viendo al manifestante como un enemigo al que hay que combatir".



Si bien la pandemia ha remitido en Chile y existen mayores libertades de movimiento para la población, no dejó de sorprender la cantidad de asistentes a la romería del Cementerio General.



Cientos de personas se reunieron en el Patio 29, donde descansan los restos de detenidos y ejecutados políticos, no todos aún identificados.



EFE