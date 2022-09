Una riña a golpes entre diputados registrada este martes en el Congreso aumentó el tenso ambiente que vive Chile a pocos días del plebiscito para definir si se aprueba o no el proyecto de nueva Constitución.



El ultraderechista diputado Gonzalo de la Carrera propinó un puñetazo en el ojo derecho al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, del Partido Radical (centro izquierda), en medio de fuertes discusiones al interior del Congreso, con sede en el puerto de Valparaíso (centro).



"Vi a una colega que estaba siendo agredida (verbalmente por De la Carrera), encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado no fuera tan agresivo a lo cual reaccionó de manera violenta", relató Sepúlveda a la prensa y agregó que recibió "un golpe de puño y algunas patadas".



Por su parte, De la Carrera admitió haber agredido a Sepúlveda, pero afirmó que el diputado radical "me agarró a pechazos, yo me defendí". Antes del incidente, De la Carrera había protagonizado un altercado verbal con la ministra del Interior, Izkia Siches, en el hemiciclo de la Cámara.



De La Carrera es un reconocido opositor al proyecto de nueva Constitución. Por la agresión recibió el repudio de sus colegas, fue denunciado ante la Comisión de Ética de Diputados y expulsado de la bancada del Partido Republicano.

El escándalo en el Congreso se produce tras enfrentamientos con piedras y látigos el fin de semana entre partidarios y detractores de la nueva Constitución en el centro de Santiago FACEBOOK

El escándalo en el Congreso se produce tras enfrentamientos con piedras y látigos el fin de semana entre partidarios y detractores de la nueva Constitución en el centro de Santiago. Una persona resultó herida tras ser atropellada por una carreta tirada por un caballo.



El viernes pasado también causó escándalo una performance de un colectivo artístico LGBTI+ en un acto de campaña en favor de la nueva Constitución cuando una de sus integrantes simuló un aborto sacándose la bandera chilena del ano.



El domingo, más de 15 millones de electores definirán si aprueban o rechazan la nueva Constitución, que busca reemplazar la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



