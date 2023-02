Las postales apocalípticas y las temperaturas que superan los 40 grados han convertido el sur de Chile en verdadero infierno.



“Este año ha sido muy distinto porque es la primera vez que llegamos a los 42 grados, siempre eran 37 o 38 máximo. El calor es terrible”, relata a EL TIEMPO, Alejandra Arriagada, una de las afectadas por los incendios forestales que se extienden desde el centro hasta el sur del país y que han obligado a la evacuación de miles de familias.

Alejandra recorre el terreno de su padre en donde la casa familiar quedó reducida a cenizas, al igual que el auto y todas sus pertenencias luego de que el cerro en el que viven se incendiara por la parte trasera y arrasara con casi 30 viviendas.



“Mi padre está devastado porque él estaba ampliando su casa, para poder traer a sus nietos y a sus. De hecho, el fin de semana pasado había terminado de poner la cerámica. Entonces se siente frustrado, con pena, era un esfuerzo de trabajo de muchos años, y el auto era nuevo, todavía no lo había terminado de pagar”, afirma desde la zona de Quillón, una de las siete comunas más afectadas por las llamas que han afectado zonas desde la región de Valparaíso (centro) hasta Magallanes (sur), y que han hecho que se decrete estado de catástrofe en localidades como Ñuble y Bío Bío, en donde los incendios forestales ya han arrasado con más de 40 mil hectáreas.



El presidente Gabriel Boric interrumpió las vacaciones que recién había iniciado esta semana, justamente en el sur del país, para trasladarse hasta las zonas afectadas y liderar los operativos para combatir los más de 200 incendios que se han generado, producto de las altas temperaturas que, en algunos lugares, llegaron a los 42 grados, y de las quemas de basuras o de terrenos.



“Es mucho más facil prevenir un incendio que combatirlo (…) El Estado está presente, que la gente que nos está viendo sepa que estamos presentes en el territorio combatiendo el incendio, otorgando seguridad y preocupados de las víctimas", aseguró el jefe de Estado tras su visita a la zona.

Foto de cortesía suministrada de la destrucción por los incendios. Foto: Cortesía Alejandra Arriagada

Un verano infernal

Para los expertos el ambiente seco, sumado al calor y a los fuertes vientos son la tormenta perfecta para desatar el drama que se está viviendo en varias zonas de Chile en donde se ha ordenado la evacuación de las zonas urbanas tras el rápido avance de las llamas hacia sectores habitacionales.



“Acá en Chile nosotros tenemos lo que se llama la vaguada costera, que es una prolongación de bajas presiones que vienen desde el norte. Esa circulación ciclónica trae vientos del este y al bajar de la cordillera es un aire que se seca y se calienta mucho, y por esto es que, en estos momentos tenemos temperaturas tan altas en la zona centro-sur de nuestro país”, explica a EL TIEMPO la meteoróloga Yael Szewkis.



Szewkis señala que el verano que se vive en el país ha hecho que la vegetación se seque y que cualquier chispa, sumada a los fuertes vientos, haga que los incendios forestales se salgan de control. “Tuvimos temperaturas récord, como en el Ñuble que se superaron los 41,6 grados, algo completamente histórico. Para los próximos 10 días tendremos temperaturas sobre los 30 grados, que siguen siendo difíciles para controlar los incendios forestales”.

Incendios en Chile. Foto: AFP

Equipos de combate y ayuda internacional

En medio de la dramática situación que se vive en las zonas más afectadas, se espera que este lunes llegue a Chile el avión “Ten Tanker”, que tiene una capacidad de 36 mil litros de agua y actualmente se encuentran desplegados en todo el país 262 brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para atender las emergencias en terreno.



“Hay que entender que esta es una condición extrema que no se había registrado en esta zona, es un pronóstico meteorológico muy adverso. Hay 73 focos activos en donde hay gran afectación en zonas habitacionales. Hay incendios muy complejos que afectan la periferia de las ciudades”, señaló Rolando Pardo, Jefe de Incendios Forestales de la Conaf.



Pardo asegura que aunque los incendios se concentran actualmente en sur del país, también podrían extenderse hacia otros territorios debido a las altas temperaturas, por lo que se han dispuesto 60 aviones, 33 helicópteros y al menos 3.300 brigadistas para atender el complejo escenario que han desatado las llamas.



Desde el ministerio del Interior de Chile se señaló que ya hay en negociaciones con Brasil y Argentina para que lleguen más aviones para combatir esta emergencia que ya deja al menos 22 fallecidos y más de 500 heridos en todo el país, y que ha afectado particularmente pequeñas comunas del sur como Purén (sur) en donde las autoridades han hecho angustiosos llamado para que llegue rápidamente la ayuda estatal.



“Hace 10 años soy alcalde y no me había tocado vivir una tragedia como esta en la que tantas familias se vieran afectadas por un siniestro así, sin duda es sobrecogedor porque conozco a muchas de estas personas, también a varios de los fallecidos, pero también es algo que muchas da fuerzas el ver a gente trabajando con sus propias manos entre los escombros”, señaló, entre lágrimas, el alcalde de Purén, Jorge Rivera, al canal 24 Horas.



Según las predicciones meteorológicas, aunque se prevé que en los próximos días bajen las temperaturas, esta reducción no será suficiente para crear las condicciones que permitan combatir rápidamente estos incendios que traen a la memoria el drama que vivió el país en 2017, por esta misma época, y que terminó con más de 6 mil damnificados y casi medio millón de hectáreas arrasadas.



Señala que este tipo de incendios habían pasado hace algunos años atrás, pero en esos tiempos se incendiaba solo una zona de pinos que quedaba lejos de las viviendas en las que la mayoría de gente vive hace más de 50 años.



ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO