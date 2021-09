Chile: Escándalo por constituyente que fingió tener cáncer

El órgano que redactará la nueva Constitución de Chile confirmó este domingo la renuncia del constituyente chileno Rodrigo Rojas Vade, un líder de las protestas de 2019 que confesó haber fingido tener cáncer, un tema en el que basó su campaña electoral y un escándalo que ha sacudido a todo el país.



"Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el señor Rojas ha presentado esta tarde a la vicepresidencia adjunta de la convención (...) Iniciaremos los procedimientos internos correspondientes", afirmó en un comunicado la mesa directiva del órgano.



Previamente, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, había asegurado que se analizaría el tema este lunes y se dará una postura una vez tenga "toda la información de manera formal".



"La convención sabe actuar y va a actuar de la manera más justa y la mejor que pueda salir respeto de este problema", agregó Loncón.



Manifestación del pasado 18 de octubre en conmemoración del estallido social que surgió en octubre del 2019 en Chile. Foto: Martín Bernetti. AFP

La mentira confesa de Rojas Vade fue el último escándalo que en 70 días ha hundido a la Lista del Pueblo, grupo heterogéneo unido por las ganas de cambiar un país desigual, que sorprendió en mayo a los partidos tradicionales al lograr 27 de los 155 escaños en la asamblea que redacta la nueva carta magna chilena.



"No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí siempre mi diagnóstico, no tengo cáncer", dijo Rojas Vade el sábado en las redes sociales.

Conocido como 'El pelao Vade', era uno de los siete miembros de la Mesa Directiva e hizo esta revelación luego de una entrevista del diario 'La Tercera' en la que él mismo reconoció su mentira. Agregó que hacía ocho años le diagnosticaron otra enfermedad que no definió expresamente.



Rojas Vade señaló que existe un "gran estigma" social sobre la enfermedad que padece y agregó que sintió "mucha vergüenza por el daño que podría traer a su familia" reconocer su verdadero diagnóstico.



"Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y la probidad", agregó la Mesa Directiva de la Convención, agregando que su trabajo seguirá "el curso institucional previsto".

Por su supuesto cáncer, Rojas Vade impactó durante los días más duros del estallido social de octubre 2019, con su cabeza rapada y sin cejas, muy delgado e incluso con catéter al descubierto en sus muñecas y pecho.



En un blog y en entrevistas de prensa afirmó entonces que hacía una pausa de sus tratamientos, entre ellos de quimioterapia, para participar del momento histórico del país.



En la entrevista a 'La Tercera' se le consulta si le mintió a sus votantes. "Sí poh", respondió, para luego indicar: "Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención".



En el último mes la Lista del Pueblo ha sufrido la partida de figuras emblemáticas que le dieron popularidad. Al menos 17 convencionales de esta lista renunciaron tras la fallida candidatura presidencial del activista indígena Diego Ancalao, que fue anulada por presunta falsificación de más de 60 por ciento de las firmas requeridas. El notario que las validó había muerto en febrero.



El futuro político de Rojas Vade es incierto dada la excepcionalidad de la situación, aunque los expertos señalan que la renuncia voluntaria de un convencional, cargo que se rige con las normas de los parlamentarios, no está contemplada.

Reproches en redes sociales

La mentira desató innumerables reproches en redes sociales y críticas feroces del oficialismo, que exigió la salida de Rojas y criticó duramente a la Lista del Pueblo.



El conservador Sebastián Sichel, uno de los candidatos favoritos de cara a las presidenciales del próximo noviembre, agregó que "la descomposición de la izquierda y la falta de conducción reafirma el desafío de mayorías que garanticen gobernabilidad".



"Es indignante que haya utilizado una enfermedad tan dolorosa para hacer campaña política, un discurso basado en una gran mentira (....) Su permanencia desprestigia al órgano constituyente", afirmó el diputado de Renovación Nacional (derecha), Tomás Fuentes.



En tanto, algunas figuras de izquierda quitaron peso a la situación y mostraron su apoyo al activista. "Nadie merece un escrutinio público a favor o en contra por tener una enfermedad, un abrazo grande y mucha fuerza", manifestó la constituyente independiente Natalia Henríquez.



Efe y AFP

