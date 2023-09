El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabeza a esta hora una serie de actos para conmemorar los 50 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, una fecha que aún divide a los chilenos.}



(En contexto: Chile: 50 años del golpe militar y una sociedad dividida)



El evento, llamado ‘acto ciudadano en Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado’, se realiza en la Plaza de la Ciudadanía y se espera también un discurso del presidente Boric.

Acto en el Palacio de La Moneda: A #50AñosdelGolpe decimos #DemocraciaSiempre https://t.co/r8lg9CzkHg — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 11, 2023

Al evento acudieron líderes de todo el mundo, los presidentes de Gustavo Petro (Colombia), Alberto Fernández (Argentina), Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Lacalle Pou (Uruguay), entre otros. Por parte de las autoridades chilenas asistieron los expresidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.



"Salvador Allende aún gobierna con su ejemplo. Es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo", dijo a su entrada a la sede del Gobierno chileno el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien visita por primera vez Chile.

En Chile, más de 1.100 personas continúan desaparecidas tras ser detenidas durante la dictadura #50AñosdelGolpe



Sus familiares interpretan la Cueca Sola en La Moneda. pic.twitter.com/ahVX5gj2EO — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 11, 2023

Por su parte, el primer ministro de Portugal, António Costa, aseguró que este aniversario es una oportunidad para recordar que "la democracia se gana todos los días y todos los días hay que reforzarla para que siga viva".



"Las dictaduras tienen siempre un fin, pueden durar más o menos, pero no son la solución y por eso tienen siempre un fin", afirmó el Costa, quien añadió que Portugal conmemorará en abril de 2024 la Revolución de los Claveles, que puso fin a 48 años de dictadura. López Obrador y Costa fueron los únicos mandatarios que hicieron declaraciones a su llegada a la sede del Gobierno chileno, donde el presidente Gabriel Boric ofrecerá un desayuno y hará un recorrido por los lugares más afectados por el bombardeo de los militares hace 50 años.

Miles de mujeres rodearon este domingo con velas y en silencio el Palacio de la Moneda en la vigilia de los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Foto: EFE/Javier Martín

"Lo que pasó hace 50 años no se puede repetir y la memoria es imprescindible para la búsqueda de justicia", apuntó el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, en representación del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien no pudo asistir porque participó este fin de semana en la cumbre del G20 en India.



También hay varios exmandatarios invitados, entre ellos, el colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), quien subrayó que este aniversario "es oportunidad para los chilenos para unirse" y aseguró que "la unión en las democracias es necesaria para poder resolver los problemas de la gente" porque "divididos las democracias no funcionan".

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado está generando gran polarización y crispación en Chile hasta el punto de que la derecha tradicional y la ultraderecha declinaron participar en los actos conmemorativos y firmar una declaración promovida por Boric a favor de la democracia.



"Los humanos necesitamos esperanza y, a pesar de todos los pesares, soy optimista. Vale la pena vivir la vida a tope. Sepan los más jóvenes, que triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae", apuntó por su parte el exmandatario uruguayo Jose Mujica (2010-2015).



Entre las personalidades internacionales, acudieron la presidenta de Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la argentina Estela de Carlotto, y el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, quien denunció que "Estados Unidos compartió responsabilidad" en el golpe de 1973.



"El espíritu de Víctor Jara -una de las víctimas más simbólicas de la dictadura- vive en cada nota de música que alguna vez toqué", añadió el músico. El golpe dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados.

Actos conmemorativos del domingo

El domingo organizaciones civiles y familiares de víctimas la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) realizaron una manifestación pacífica que se vio empañada por un grupo de encapuchados que vandalizaron los exteriores del palacio presidencial de La Moneda y mausoleos en el principal cementerio de Santiago.



"Desgraciadamente, la conmemoración del 11 de septiembre hace tiempo ha tenido aspectos de violencia callejera", lamentó el presidente Gabriel Boric al condenar la violencia y también al reconocer un clima de retroceso entre un resurgimiento de quienes añoran a Pinochet.



En la noche, unas seis mil mujeres vestidas de negro, protagonizaron el acto más contundente en estos días de divisiones marcadas sobre todo por dirigentes políticos que reivindican el golpe de hace medio siglo. Portaban una vela y al ritmo de tambores rodearon el palacio presidencial bajo el lema "Nunca más la democracia bombardeada", en referencia al ataque aéreo que se lanzó contra La Moneda el 11 de septiembre de 1973.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe