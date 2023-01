La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles por una amplia mayoría y en último trámite la reforma constitucional que habilita el proceso para redactar a lo largo de este año una nueva Constitución.



Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, los diputados aprobaron entre aplausos la reforma, que establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental estará integrado por 50 personas elegidas por la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de expertos designados por el Congreso.

Como la reforma fue aprobada sin cambios durante su tramitación parlamentaria, el itinerario para un nuevo proceso constituyente será el mismo que el suscrito el pasado diciembre tras tres intensos meses de negociaciones por 14 partidos, desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista.

Los votos en contra vinieron principalmente de los parlamentarios del ultraderechista Partido Republicano y del liberal Partido de la Gente, que no participaron en las negociaciones del año pasado.



"No hay que extrañarse ni dramatizar el hecho de que haya un grupo de parlamentarios que no esté de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional porque en democracia esto es lo que pasa: priman las mayorías, pero las minorías son respetadas", dijo la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.



Protestas estudiantiles exigen una asamblea constituyente. Foto: EFE

Así funcionará el proceso

A diferencia del intento anterior, donde el borrador fue redactado por una convención paritaria de 154 integrantes elegidos por voto popular y con cupos reservados indígenas, esta nueva apuesta tiene tres órganos; uno de ellos electo por voto popular. Los chilenos elegirán el 7 de mayo un Consejo Constitucional de 50 miembros.



Pero también habrá dos instancias designadas por el Congreso, cuya composición ha sido cuestionada por críticos de este proyecto.



La Comisión de Expertos escribirá un anteproyecto que será discutido en el órgano electo y el Comité Técnico de Admisibilidad que garantizará que el articulado no contravenga las llamadas "Bases Fundamentales".



La elección de los integrantes del Consejo Constitucional no contará esta vez con listas de independientes. La composición de los tres órganos, en tanto, será paritaria.



Para aprobar las normativas y el articulado, se necesitará del voto favorable de tres quintos de los consejeros y no los dos tercios del proceso anterior.



"Se llega a esta figura bastante razonable, que genera ciertas seguridades desde el punto de vista jurídico y político, garantías para la participación del Congreso Nacional, que va a tener la misión de elegir al Comité de Expertos", sostuvo Sebastián Zárate, profesor de la Universidad Autónoma.



El proceso debe finalizar en diciembre con un plebiscito ratificatorio.

Borrador de nueva constitución en Chile. Foto: AFP

Líneas rojas

La diferencia más sustancial son las 12 "Bases Fundamentales", inmodificables y que deben estar incluidas en la nueva Carta Magna, establecidas antes de iniciado el proceso: como que Chile es una "República democrática" con un carácter "unitario y descentralizado".



A los pueblos indígenas se les reconoce "como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible", lo que impide declarar a Chile como un estado "plurinacional" como lo hizo el proyecto rechazado.



También fija los emblemas nacionales (bandera, escudo e himno), y la existencia de tres poderes separados: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, con un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas.



En la propuesta rechazada se establecían los "Sistemas de Justicia" y el Senado era reemplazado por una "Cámara de la Regiones". Determina además la autonomía del Banco Central y la Contraloría General, entre otras instituciones.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE