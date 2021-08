Chile: los candidatos que pugnarán por ser el nuevo presidente del país

Al menos ocho candidatos se inscribieron formalmente este lunes para competir en noviembre por la Presidencia de Chile, aunque la batalla -salvo sorpresas de última hora- estará entre el liberal Sebastián Sichel, el izquierdista Gabriel Boric y la democratacristiana Yasna Provoste.



La persona que reemplace al actual presidente, el conservador Sebastián Piñera, tendrá la ingente tarea de someter a plebiscito la Constitución que ciudadanos independientes redactan desde el pasado julio e implementar las nuevas reglas en el caso de que sea ratificada.



La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el próximo 21 de noviembre y, en el caso de que ningún candidato alcance el 40 por ciento de los votos, el balotaje será el 19 de diciembre.

Sichel, el exministro independiente de Piñera

Un día muy especial! Recibí el resultado oficial de la primaria y proclamación como candidato. Gracias a todos quienes han hecho esto posible, #SePuede! pic.twitter.com/kT1szCP2tv — SichelPresidente (@sebastiansichel) August 10, 2021

La coalición derechista Chile Vamos -de los partidos Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Demócrata Independiente- escogió en las primarias del 18 de julio al independiente Sebastián Sichel, un abogado que derrotó sorpresivamente a los postulantes de los partidos tradicionales de derecha.



Es un exmilitante democratacristiano, que dejó la centroizquierda y otorgó en 2017 su apoyo al presidente conservador Sebastián Piñera, que lo nombró ministro de Desarrollo Social y Familia y luego presidente del Banco del Estado de Chile en 2020.



Sichel, junto con Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio (FA) y exlíder estudiantil, se impusieron contra todo pronóstico a pesos pesados de la política chilena en las primarias legales de los bloques de derecha e izquierda, respectivamente, y su victoria fue interpretada por los expertos como un cambio generacional.

Boric, se muestra como la esperanza de cambio

Ya decidieron ir a votar mañana? Ya tienen certeza de por quien lo harán? Pase lo que pase mañana terminaremos el día junt@s. Porque lo importante es que quienes queremos cambios para construir un Chile digno y justo estemos unid@s.



Seguimos! pic.twitter.com/b11xs3utIa — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 18, 2021

La gran novedad es la candidatura de Gabriel Boric quien tiene un gran chance de triunfo. El diputado, la figura más joven y emergente, oficiará de candidato por el pacto de izquierdas del Frente Amplio y el Partido Comunista.



Boric también dio un batacazo en las primarias de su agrupación al vencer al popular alcalde comunista de la comuna de Recoleta -en Santiago- Daniel Jadue.



Para analistas, los triunfos de Boric y Sichel dan cuenta de que los chilenos optaron en las primarias por políticos de una nueva generación y de tono más moderado.

Yasna Provoste, candidata de pacto

La senadora y militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Yasna Provoste. Foto: Efe

Yasna Provoste fue elegida este sábado en una consulta que no fue organizada por las autoridades electorales como la candidata de Unidad Constituyente, un pacto de partidos tradicionales de centroizquierda que se ha repartido el poder con la derecha durante más de 30 años.



Exministra de Educación con la expresidenta socialista Michelle Bachelet, es la única mujer en la carrera hacia La Moneda (sede presidencial) y adquirió una alta visibilidad al dirigir las negociaciones con el Gobierno para aumentar las ayudas estatales en contexto de pandemia en su rol de presidenta del Senado, un cargo al que previsiblemente renunciará esta semana.



Los expertos aseguran que el desafío de los tres candidatos es conquistar el centro y atraer a la clase media, que es la que históricamente decide las elecciones en

Chile.

Centro-izquierda fragmentada

"Estos son los tres candidatos más competitivos. Sichel representa una continuidad bastante fuerte del gobierno de Sebastián Piñera. La gran novedad es la candidatura de Boric quien tiene unan gran chance, y Provoste, la única mujer que representa a la ex-Concertación, que llega un poco debilitada a estas elecciones", dijo Javier Couso, analista político de la Universidad Diego Portales.



Para Lucía Dammert, politóloga de la Universidad de Santiago de Chile, "la fragmentación de la centro-izquierda tiene un solo beneficiario: Sichel".



"Mi centro no va a estar en diferenciarme de Yasna, a quien respeto, sino más bien ofrecer una alternativa de cambio a Piñera y su continuidad", aseguró Boric en una radio local.



Provoste también habló en medios esta jornada y señaló que hará una campaña "muy ciudadana" que acoja en su proyecto a "aquellos que han estado excluidos por mucho tiempo", y respecto a una pugna por el centro político con Sichel -exmilitante de la Democracia Cristiana- dijo que este representa "la continuidad" del actual Gobierno" de Piñera "y de algunos empresarios que lo acompañan".



Sichel, por su parte, cuestionó esta forma de hacer política "en contra de alguien" porque, afirmó, "es la mejor muestra de la ausencia de un discurso", y dijo preferir el debate con Boric.



"Me gusta mucho más el debate con Gabriel Boric respecto al tipo de sociedad que tenemos, que es absolutamente distinto, pero al menos creo que hay un debate de ideas y no simplemente de vieja política", indicó en una emisora local.



La disputa estará marcada por el descrédito en las fuerzas tradicionales y sus líderes tras la crisis social que estalló el 18 de octubre de 2019 destapando las desigualdades sociales en Chile.



Esas inequidades quedaron más expuestas con la pandemia del covid-19 y sumaron críticas en contra del gobierno conservador de Sebastián Piñera por la tardanza en las ayudas económicas para que la población enfrentara la crisis.



Sin embargo, Chile ha logrado recuperar paulatinamente la actividad económica de la mano de los polémicos retiros anticipados de pensiones, mejoras en las ayudas sociales y un exitoso proceso de vacunación que ha permitido inmunizar a más del 83 por ciento de la población objetivo, 15 de los 19 millones de habitantes.



Boric "tiene las de ganar por el clima político actual de Chile. Lo competitivo que es

Boric es un signo de que el país giró a una izquierda" de bienestar social con distribución más equitativa de los ingresos, sostiene Couso.

La nueva Constitución es un tema que marcará la agenda del nuevo presidente. Foto: Cristobal Olivares

Los otros candidatos

Uno de los primeros en inscribirse este lunes fue Jose Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano y firme defensor de los valores tradicionales y la reducción del Estado. También formalizaron sus candidaturas el gestor de fondos de pensiones Gino Lorenzini, el profesor de matemáticas Sergio Tapia, el economista Franco Parisi y el presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami.



"Chile tiene que cambiar, como dijimos hace 10 años. Pero hay una amenaza: Sebastián Sichel y Sebastián Piñera, el verdadero candidato", indicó Enríquez-Ominami tras anunciar su cuarta aventura presidencial desde 2009.



El 21 de noviembre, los chilenos también escogerán a diputados y senadores y los partidos apuran las negociaciones para establecer pactos parlamentarios pues el plazo para inscribir candidaturas acaba a medianoche.



Una de las grandes sorpresas de la jornada ha sido la inscripción como candidata independiente a senadora de Fabiola Campillai, una de las víctimas más simbólicas de las graves protestas contra la desigualdad que estallaron en Chile en octubre de 2019 y que durante meses dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.



"Mi compromiso es y siempre será con todas y todos, con el pueblo que ha sido violentado, vulnerado por tanto tiempo", dijo Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato tras ser disparada por un agente una bomba lacrimógena en el rostro cuando iba a trabajar.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

