El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este viernes la destitución de cinco de sus ministros, entre ellos la canciller, Antonia Urrejola, que será sustituida por Alberto van Klaveren, exsubsecretario de Relaciones Internacionales y antiguo embajador en Bélgica.



También salen del gabinete Juan Carlos Garcia (Obras Públicas), Julieta Brodsky (Cultura), Alexandra Benado (Deportes) y Silvia Díaz (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

Se trata del segundo cambio ministerial que realiza Boric y ocurre dos días después de haber recibido su mayor derrota legislativa, cuando la Cámara de Diputados rechazó su prometida reforma tributaria, con la que pretendía financiar su programa social y recaudar el 3,6 % del PIB en cuatro años.



Según el diario chileno El Emol, los cambios obedecen a ministros que, en los últimos meses, tuvieron problemas de gestión, se vieron envueltos en polémicas o que tenían bajo respaldo ciudadano.



La canciller Antonia Urrejola, por ejemplo, se vio envuelta en una fuerte polémica el mes pasado tras la filtración de un audio en el que criticó y lanzo fuertes insultos contra el embajador de Argentina, Rafael Bielsa.



(Puede leer: Chile militariza la frontera norte para frenar la migración irregular)

Presidente @GabrielBoric realiza #CambioDeGabinete ministerial en el Palacio de La Moneda. https://t.co/vRqBDitKo8 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) March 10, 2023

Y es que el cambio coincide, además, con el primer año de Boric en el poder. Un año después, el exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile, aún no ha podido sacar adelante ninguna de sus reformas emblemáticas y reiteradamente se ve obligado a enfrentar alguna polémica o conflicto, ya sea por errores de su propio equipo o por una oposición que no le da tregua.



Según Cadem, Boric goza de una aprobación del 35 por ciento que, no obstante, es la mejor cifra desde septiembre pasado.



Boric también ha tenido que afrontar problemas como el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito de septiembre de 2022, y otras polémicas por el indulto a presos del estallido social de 2018.

ANGIE RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con Efe