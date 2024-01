El renacer de ferrocarriles en Chile: de la nostalgia al tren más rápido de Sudamérica

Con una inversión total de 115 millones de dólares, Chile se puso a la vanguardia en América Latina en el transporte por ferrocarril, una región en la que la mayoría de los trenes hacen parte del recuerdo nostálgico de mediados del siglo XX o recorren distancias cortas hacia lugares turísticos.

“Lo que lo que hemos visto en nuestro país es un resurgimiento de un plan que estaba agonizante y que poco a poco hemos ido recuperando. Yo creo que ha sido muy inteligente, de parte del Estado, comenzar con servicios más bien de cercanía que nos permiten ir más lejos con la visión de que, un día, esos pedazos de tren se van a poder juntar y vamos a poder tener un tren de más larga distancia.”, señala a EL TIEMPO el ministro de Transporte chileno, Juan Carlos Muñoz.



Y es que el país más largo del mundo (de norte a sur) tiene apenas 7.782 kilómetros de red ferroviaria, por lo que para el gobierno de Gabriel Boric es un hito inaugurar el tren más rápido de Sudamérica. Con una velocidad máxima de 160 km/h une la ciudad de Santiago con la sureña Curicó, en un primer tramo que en febrero se extenderá hasta la ciudad de Talca. Además, en el segundo semestre de este año llegará hasta Chillán, en donde el nuevo recorrido representa un ahorro de tiempo de 80 minutos.

“Un tren moderno, de excelente estándar y calidad para que no sea solamente un viaje veloz, sino también cómodo. Los trenes no solo nos permiten mayor conectividad, sino también poder descentralizar, poner en el centro la calidad de vida de las regiones” señaló la ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, durante su inauguración.



Y aunque Chile es el séptimo país con mayor red ferroviaria en Latinoamérica, la puesta en marcha de este recorrido supone un avance por encima de países como Argentina y Brasil que, a pesar de tener mayor extensión de este sistema, no cuentan con este tipo trenes y tienen como deuda pendiente la conexión entre sus principales ciudades.



“Estamos muy orgullosos y contentos y creemos que Chile se transforma en un buen referente en materia ferroviaria. Hoy día recuperar los trenes es más delicado, es más difícil porque la infraestructura ya no está en tan buen estado como estaba hace treinta años. Hay estaciones que han desaparecido, hay líneas que teníamos y que hoy día no”, destacó el ministro de Transporte chileno.

Vista del nuevo tren que parte desde Estación Central en Santiago. Foto: Cortesía Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Efe)

Tren al sur

Como dice la icónica canción que Los Prisioneros lanzaron en 1990, el tren que conectará Santiago con varias ciudades en el sur del país sale de Estación Central con una capacidad para transportar 236 pasajeros, quienes disfrutarán del recorrido en medio de altos estándares de comodidad y accesibilidad para personas en condición de discapacidad.



“Uno puede entrar directamente de la rampa. Tenemos asientos especiales para personas con movilidad reducida donde pueden dejar silla de ruedas y el acompañante también puede viajar junto a esa persona con un baño especialmente habilitado donde puede ingresar una silla de ruedas. También tiene conexiones USB, enchufes, y nuestro servicio de cafetería, que hace la experiencia del viaje agradable”, describe a EL TIEMPO Justin Siegel, gerente general de EFE, la compañía de trenes de Chile.



A estos servicios se suman el WiFi, el aire acondicionado y monitores para ver el mapa de la ruta y la velocidad a la que avanza el tren. Y aparte de tener tracción eléctrica, también tiene diésel en caso de que falle por alguna razón, lo que garantiza la seguridad de sus trayectos, a diferencia del recién inaugurado Tren Maya, en México, que tuvo que suspender la venta de boletos por sus fallas de hasta 8 horas varado en las vías.



Los nuevos trenes chilenos, adquiridos en China a través de una licitación, funcionarán todos los días desde las 8 a. m. hasta las 7:40 p. m. con precios que oscilan entre los 46.000 y los 66.000 pesos colombianos.



“A nivel interurbano estos servicios son caros, y muchas veces poco competitivos con alternativas como buses y autos, en distancias cortas y medias, y con aviones en distancias largas. A nivel urbano o suburbano, el tren sí presenta grandes ventajas debido a su calidad de servicio, confiabilidad en el tiempo de viaje, emisiones contaminantes y grandes economías de escala, que lo hacen más barato”, asegura a EL TIEMPO Francisco Fresard, ingeniero civil en Transporte de la Universidad Católica de Chile.

Vista interna de los nuevos vagones del tren en Chile. Foto: Cortesía Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Efe)

Trenes para Chile

Aunque la historia de los ferrocarriles chilenos cumplió recientemente 140 años, la inauguración de este tren hace parte de un ambicioso programa del gobierno de Gabriel Boric quien, desde el inicio de su mandato, puso como prioridad recuperar el uso de la infraestructura ya existente para conectar Santiago con Valparaíso y Viña del Mar a través de un proyecto que se espera esté concluido en 2030.



“El transporte ferroviario es un transporte de beneficio social, ahorro de tiempo, mejora en seguridad, mejora en el desarrollo de los territorios en torno al tren. Entonces, yo creo que si demostramos como país latinoamericano que estos servicios efectivamente generan beneficios para las comunidades y la sociedad, van a servir como ejemplo para que otros países en sus políticas públicas de inversión consideren el ferrocarril como un medio de transporte muy válido”, asegura Siegel.



El actual proyecto de tren rápido hacia las ciudades del sur de Chile espera llegar a 800.000 pasajeros anuales. Sin embargo, las autoridades reconocen que aún queda un largo recorrido para conectar Santiago con las ciudades más australes a través del ferrocarril.



“No tenemos en Chile conectividad completa vial en la zona de carretera austral. Sigue siendo muy turístico y rústico. No hay un plan específico ferroviario. Pero sí en las cercanías como Puerto Montt, que es la ciudad donde parte la carretera austral en el sur de Chile, inauguramos recién unos servicios de cercanía que estamos desarrollando”, destaca el gerente general de la compañía de trenes EFE.



Incluso, desde el gobierno chileno se declararon abiertos a compartir sus modelos de desarrollo ferroviario con otros países de la región y destacaron el especial lazo que une de cooperación que los une con nuestro país.



“Nosotros vamos a Bogotá a aprender del transporte público y los colombianos vienen a Santiago a aprender del transporte público. Somos comunidades que tenemos mucho vínculo entre profesionales. Vamos a estar más que disponibles para poder colaborar en forma estrecha con cualquier interés de Colombia, de aprender de lo que hemos desarrollado hasta acá”, concluyó el ministro de Transporte de Chile, Juan Carlos Muñoz quien destaca el funcionamiento del tren más rápido de Sudamérica como un hito que permite pasar de la nostalgia de los ferrocarriles en desuso en la región, a una nueva forma de unir las ciudades en pleno siglo XXI.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO DE CHILE