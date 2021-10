Che Guevara: retrato de un hiperactivo aventurero

Si el Che hubiera nacido en esta época, lo más probable es que le hubieran diagnosticado hiperactivismo y lo hubieran atiborrado de esas píldoras que normalizan a los niños hasta imbecilizarlos socialmente.



*Esta historia fue publicada originalmente el 6 de enero de 2005.



Afortunadamente nació el 14 de junio de 1928 en el norte agreste de Argentina y creció bajo el cuidado de una madre también hiperactiva, Cecilia de la Serna, de encopetada pero empobrecida alcurnia y con un asombroso parecido temperamental a Isabel Restrepo, la madre del sacerdote mártir Camilo Torres Restrepo.



(Puede leer: Alertan en Cuba de la presencia de polvo del Sahara y cenizas de La Palma)

Su padre, Ernesto Guevara Lynch, también empobrecido, trataba de explotar un yerbatal en Carataguaí, en el Alto Paraná. Los abuelos Guevara viajaron desde Argentina hasta California cuando la fiebre del oro en 1848, pero tuvieron que regresar cuando los norteamericanos prohibieron la presencia de hispanos.



Hiperactividad y aventurerismo aparecen pues, como los dos primeros síntomas o tendencias en el niño de siete años que zanja una discusión sobre si las almohadas tenían lana o plumas, cortando de tajo una de ellas con un cuchillo, o cuando en cada vacación tomaba una bicicleta para recorrer todos los caminos, hasta el punto de que a los veinte años ya conocía la mitad de la Argentina.



Libertad y justicia social fueron el complemento de ese carácter rebelde, pero no con sentido político sino por lo que él mismo percibía con sus ojos. En la casa disfrutaba de una tolerancia absoluta por el temperamento apacible del padre y la complicidad de la madre, lo cual hizo nacer en el niño un rechazo instintivo a todo lo que fuera una cortapisa a la libertad. El sentido de justicia social comenzó a formarse ante el espectáculo del campesino hambriento, mal vestido, enfermo y sin oportunidades educativas como todavía se encuentra en muchas regiones del norte argentino.

(Además: Nobel de Paz para dos periodistas reconoce rol de la prensa independiente)

Facebook Twitter Linkedin

Ernesto 'El Che' Guevara. Foto: Archivo histórico de EL TIEMPO

El 4 de enero de 1952, antes de cumplir los 24 años y de graduarse en la universidad, inició con su amigo Alberto Granado, un médico leprólogo, un viaje que lo llevaría a Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Allí Granado se separó para viajar a Venezuela a trabajar en un leprocomio y el Che, con la promesa de regresar después de graduarse a trabajar en el mismo sanatorio, consiguió que lo llevaran gratis en un avión que conducía caballos argentinos a Miami. Todo este viaje se hizo prácticamente a dedo, vendiendo sus relojes y parte de su ropa, pidiendo dinero en préstamo a compatriotas que se encontraban en el camino y cónsules y trabajando en oficios ocasionales.



El episodio más notable de este viaje fue una estancia de seis semanas en un leprocomio del Perú, en donde Granado y el Che intimaron con los enfermos, bailaron con las enfermas e hicieron todas las manifestaciones posibles para demostrarles que los consideraban iguales a ellos. Este viaje dice mucho de un hombre de 24 años.

Médico en 1953

Regresa a Buenos Aires el 31 de julio, cinco días después de la muerte de Evita Perón, y se dedica de lleno a presentar los 14 exámenes que había dejado pendientes para optar por el título médico, que recibió en junio de 1953. Se especializó en alergias para profundizar en el estudio del asma que lo atormentó desde la infancia, y en algo de dermatología. Pero, en lugar de enmarcar el diploma y abrir un consultorio, se embarcó el 7 de julio en el tren del norte, para cumplir su cita con Granado en Caracas.



Su primera escala fue La Paz, en donde hervía la mecha del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estenssoro. Después siguió a Perú y Ecuador. Pero esta vez sus compañeros eran diferentes: unos argentinos desplazados por el peronismo, que lo convencieron de ir a Guatemala, en donde gobernaba Jacobo Arbenz. Por eso en Guayaquil lograron cupo gratis en un barco de la United Fruit (!) que los dejó en Panamá y desde allí siguieron a dedo para llegar en 1954 a Ciudad de Guatemala, en donde conoció a una revolucionaria peruana llamada Hilda Gadea, que se convirtió en su primera esposa.

Libertad y justicia social fueron el complemento de ese carácter rebelde, pero no con sentido político sino por lo que él mismo percibía con sus ojos FACEBOOK

TWITTER

Lo más curioso de todo es que hasta ese momento no hay indicios de que el Che tuviera alguna preocupación política. En su segundo viaje comprobó todas las calamidades sociales de la América Latina y comenzó a manifestar algo así como una rebeldía, pero el rumbo estaba dominado más que todo por la aventura.



Aparentemente lo que comenzó a perfilar su ideología política, además de las discusiones de café y de pensión con todos los exiliados de todos los países, fue la comedia que montó la CIA para tumbar a Arbenz, acusándolo de ser comunista. La tragedia guatemalteca lo obligó a huir a México en donde se encontró a los hermanos Castro y comenzó a leer literatura política. Fue en ese momento cuando le preguntaron si era comunista, y él respondió: "Se puede ser comunista con sólo ver lo que está pasando en estos países; en ese sentido ya lo soy. Pero para ser un verdadero comunista es necesario tener la certeza científica de que ese sistema es mejor que el otro. Esto todavía lo estoy estudiando". Hacia finales de 1955 ya dijo que era comunista.

(Puede leer: Venezuela, catástrofe ambiental y humanitaria por la minería ilegal)

Cuba: su gran triunfo

Diciembre de 1956: Granma . Luego Sierra Maestra, Santa Clara, Santiago y para el primero de enero de 1959 triunfo de la revolución. Luego viene un lustro de actividad incesante para consolidar la revolución: comandante de La Cabaña, presidente del Banco Central (firma los billetes con la palabra Che) y ministro de Industrias. En ninguno de estos sitios se sintió cómodo por la inmovilidad que implicaba. Y cuando Manuel Piñeiro Losada, alias Barba Roja, abrió en 1960 la oficina que iba a organizar los intentos de exportar la revolución, Guevara comenzó a sentirse picado de nuevo por su espíritu aventurero.



Hizo varios viajes aparatosos alrededor del mundo como delegado de Castro y participó en varias conferencias internacionales, pero eso no era lo de él. Hasta cuando, finalmente, de acuerdo con Fidel, desapareció totalmente el 29 de marzo de 1965.

Facebook Twitter Linkedin

Ernesto 'El Che' Guevara. Foto: Archivo histórico EL TIEMPO

El 20 de abril del 65 Fidel publicó las cartas de despedida del Che y el mundo comenzó a especular. Documentos conocidos recientemente revelaron que fue a dirigir la rebelión en el Congo y en Tanzania. Estuvo un año hablando con gente que escasamente entendía su mal francés. Se escandalizó de la vida infrahumana de esas tribus y protestó cuando Laurent Kabila ocupó como yate personal una de las tres embarcaciones que la Unión Soviética le había enviado a las fuerzas rebeldes. (¿Algún parecido con los personajes que se adueñaron de los barcos que los japoneses le regalaron a Colombia hace tres años para que fueran usados por pescadores pobres de la Costa Caribe?).



La historia sería muy larga de contar, pero cuando el Che finalmente llegó a Praga, después de más de un año de lucha guerrillera, la resumió en un diario que tituló 'Esta es la historia de un fracaso'.

(Además: Lula dice que a inicios de 2022 definirá si se postula a la presidencia)

Rumbo a la muerte

Guevara regresó de incógnito a La Habana a mediados de 1966 y allí le cambiaron la fisonomía para transformarlo en el comerciante uruguayo Adolfo Mena. Y allí se discutieron las opciones de su próxima misión. Casi todas las fuentes coinciden en que Fidel deseaba que no saliera de nuevo, pero el Che insistía en que la revolución debía continuar y con Piñeros discutió cuatro países: Colombia (descartada por la muerte reciente de Camilo), Perú (descartado por el fracaso de Luis de la Puente Uceda), Venezuela (no atractiva por las dificultades de Hugo Blanco), y Bolivia. Esta última tenía la ventaja de estar cerca a la Argentina (no hay ninguna duda de que el destino final en la ambición del Che era Argentina) y estar agitada por una serie de disturbios en las minas, fuera de tener un partido comunista relativamente fuerte.

Facebook Twitter Linkedin

Ernesto Guevara, médico, político, estratega militar y escritor argentino-cubano. Foto: AFP

Además, para este momento el intelectual francés Regis Debray ya había desarrollado su teoría del foco , de manera que el triunfo científicamente debía darse.



Infortunadamente para el Che, el Pentágono y la CIA ya lo habían descubierto, descargaron dos aviones de boinas verdes (que, desde luego no eran para combatir guerrillas sino para construir escuelitas como las de Juanchaco), toneladas de armamentos y centenares de instructores.



Y como si fuera poco, los preparativos fueron mal hechos y la primera acción se precipitó antes de tiempo por un error de un guerrillero. Tampoco hubo acuerdo con el partido comunista boliviano de Mario Monje ni con la fracción de Juan Lechín. Todo condujo a la derrota total en menos de diez meses. De sesenta guerrilleros que iniciaron la acción sólo pudieron salir vivos cinco que huyeron hacia Cuba.

(Le sugerimos: Con cambio de gabinete, Castillo refuerza el ala moderada del Gobierno)

El último combate

La última acción se libró el domingo 8 de octubre a dos kilómetros de La Higuera, donde el Che recibió tres balazos: uno en el tobillo izquierdo, otro en la culata del fusil y otro que le atravesó la boina sin hacerle daño. De allí lo trasladaron caminando hasta la escuelita de La Higuera (para decir dos días más tarde que había muerto a consecuencia de las heridas recibidas en combate y certificar en la autopsia que el cuerpo presenta 18 orificios de bala).



En la escuela lo amarraron y lo trataron de interrogar varias personas, entre ellas algunos cubanos de la CIA, pero él solo les respondía a los soldados rasos. Habló con la maestra de la escuelita, quien aún vive y testifica que en el amanecer del 9 estaba vivo todavía. Transcurrieron 24 horas para que llegara a La Higuera la orden de fusilamiento, porque aparentemente había discrepancias entre los que discutían el asunto. Los norteamericanos lo querían vivo para llevarlo a Panamá.



Algunos bolivianos querían venderle el cadáver a Fidel para compensar los enormes gastos que tuvo el país con la guerrilla. Pero primó la línea dura de René Barrientos (el presidente) y Arturo Ovando Candia (futuro presidente), ambos generales y a la 1:10 minutos de la tarde del lunes 9 escogieron al sargento Mario Terán, que estaba medio borracho, y le advirtieron: ¡Cuidado! Que ningún disparo le dé en la cara.



Luego lo transportaron en el patín de un helicóptero a Valle Grande, en donde lo lavaron y arreglaron para presentarlo a la prensa en la lavandería del Hospital del Señor de Malta, manejado por sacerdotes. Al depositarlo sobre la alberca en que lo iban a exhibir, le levantaron la cabeza con una tabla para que la barba le tapara los orificios de la ráfaga de ametralladora a la altura del cuello.

Facebook Twitter Linkedin

Los militares hicieron rueda de prensa para mostrar al Che muerto, en octubre del 67. Foto: EFE

Al ingresar a la lavandería en la mañana del martes 10 con una docena de periodistas y fotógrafos, un escalofrío me recorrió el espinazo cuando alguien exclamó: Jamás había visto un muerto tan vivo como este. La persona que pronunció estas palabras era Betsy Savala, periodista de la UPI (United Press International), casada con un dirigente de la Falange, el partido más derechista de Bolivia, de manera que la frase no tuvo en absoluto una intención política. Si algo tuvo, quizás, fue un sentido premonitorio.



Hay que meditar en lo que está pasando en todo el Tercer Mundo y en lo que podría ocurrir si a alguien como el Che le viene en gana recorrer a dedo la América Latina, para palpar su miseria y llorar con el espectáculo del hambre, la enfermedad y la ignorancia que campean de sur a norte y de un océano al otro.



Durante la semana que siguió al anuncio oficial de la muerte del Che hubo por lo menos diez versiones oficiales diferentes que dieron los generales y coroneles que intervinieron en el episodio: que había sido cremado, que lo habían arrojado desde un avión en la mitad de la selva o que lo habían enterrado en media docena de sitios.



Ahora resulta que por papeles que dejó uno de esos oficiales al morir se pudo descubrir el lugar de la sepultura y rescatar los restos. Como colofón, no deja de ser irónico que el general Barrientos murió cuando su helicóptero cayó a tierra, sin causa explicable; que al general Juan J. Torres lo asesinaron en Buenos Aires, a donde había ido como embajador; que el teniente coronel Andrés Selich, el que lo aprehendió e interrogó en La Higuera, quedó paralítico de la cintura para abajo al rodar por las escaleras del Ministerio de Guerra de La Paz. En cuanto al sargento Terán, dicen que representaba un espectáculo patético, totalmente alcoholizado y viviendo de escondite en escondite, quejándose de que no le pagaron lo prometido sino que se limitaron a regalarle un reloj viejo del Che.



CARLOS VILLA BORDA