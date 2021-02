Las esposas que tuvo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán

Además de ser uno de los narcotraficantes más nombrados de México, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, de 63 años, es un amante de las mujeres y ha estado casado en tres ocasiones distintas.



La criminóloga Mónica Ramírez, que tuvo oportunidad de entrevistarlo en diversas ocasiones, lo describió como un hombre “adicto a las mujeres”.



Emma Coronel

Actualmente, el fundador del Cártel de Sinaloa está casado con Emma Coronel, una joven, de 31 años, a la que conoció cuando fue coronada como reina del Festival del Café y la Guayaba.



Emma, quien es sobrina del narcotraficante conocido como ‘Nacho Coronel’, tenía 17 años cuando el ‘Chapo’, que para ese entonces tenía 52, se enamoró profundamente de ella.



Recordó en una entrevista realizada en 2019 con ‘Telemundo’, que cuando conoció al narcotraficante mexicano, este bailaba con una muchacha y ella estaba con su novio. Aseguró que ambos se encontraron en el centro de la pista y “bien coqueto me sonrió”.



“Lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó grandes regalos ni grandes cosas, se gana a las personas por su forma de ser y actuar”, destacó Coronel en la entrevista en la que contó cómo fue que el capo la conquistó.



Después de su boda, que fue celebrada en Durango, México, Emma ha ostentado una vida llena de lujos. Por ejemplo, para las fiestas de cumpleaños de las dos hijas gemelas que tuvo con el capo ha llegado a gastar hasta medio millón de pesos mexicanos.



Las niñas, llamadas María Joaquina y Emaly, son las únicas que pueden visitarlo en la cárcel de Estados Unidos donde está recluido desde el año 2017.



Griselda Guadalupe López Pérez

Antes de Emma, el ‘Chapo’ estuvo casado con Griselda Guadalupe López Pérez, mejor conocida como Karla Pérez Rojo, quien fue su segunda esposa.



El matrimonio con la mujer, nacida en 1959, ocurrió a mediados de los años 80. La pareja tuvo cuatro hijos: Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda Guadalupe.



Griselda tuvo que vivir los peligros de haberse casado con el líder del Cártel de Sinaloa: perdió a un hijo y estuvo en la cárcel.



En 2008 su hijo Édgar Guzmán López fue ejecutado con más de 500 disparos que le propiciaron miembros del cártel de los Beltrán Leyva, en Culiacán, Sinaloa.



Griselda aseguró que no era culpa del joven ser hijo de un narcotraficante, además de haber asegurado para el momento en medios locales que estaba cansada de que “se les señale a sus hijos como narcos. He perdido a un hijo por las guerras que provocaron”.



También estuvo detenida en prisión por un día debido a que sus registros financieros mostraban ingresos superiores a lo reportado a Hacienda, sin embargo, fue dada en libertad luego de rendir su declaración.



El matrimonio con Griselda ocurrió a mediados de los años 80. Foto: Archivo particular

María Alejandrina Salazar Hernández

María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa de el ‘Chapo’, a quien conoció antes de que fundara el Cártel de Sinaloa.



La boda con Alejandrina, quien ahora tiene 62 años, ocurrió en 1977. Su familia también estaba relacionada con el mundo de las drogas, más específicamente con Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar, quien se convirtió en socio de Gúzman.



La pareja tuvo cuatro hijos: Alejandrina Giselle y César Guzmán Salazar, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Estos dos últimos, al igual que su madre, han sido señalados por las autoridades estadounidenses de participar en una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.



Además de haber sido detenida unas horas por la Procuraduría General de la República (PGR), en 2012 fue incluida en la lista de Estados Unidos de personas con las que está prohibido hacer cualquier tipo de negocios. En esta lista también está incluida la segunda esposa del narcotraficante mexicano.



María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa de el ‘Chapo’, a quien conoció antes de que fundara el Cártel de Sinaloa. Foto: Archivo particular

