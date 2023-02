El pasado 3 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Carlos Alberto Herrera Veramendi, sin signos vitales y con señales de maltrato en una plazoleta de Rimaq Pampa Chico, en Perú.



Al encontrar el cuerpo, la policía comenzó a investigar el asesinato como hecho de sicariato pero, debido a que la víctima se encontraba con todas sus pertenencias, lo descartaron.

“Basada en la información preliminar de la necropsia nos indicaba que la muerte había sido causada por un traumatismo encefálico grave, pudiendo así determinar algunas hipótesis por medio de un barrido para tratar de ubicar indicios, evidencias y registro de cámaras", según afirmó un miembro de la Policía Nacional al medio Buenos Días Perú.



También agregó que después de días de investigación pudieron identificar el recorrido de la víctima, quien se encontraba realizando sus “actividades con total normalidad, como jalador informal para venta de paquetes turísticos”, según mencionó el medio La República.

(Puede leer: EE. UU. autoriza extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo).

La persona identificada como el presunto responsable, Luiggi Arthur Peralta Mora, de 26 años, confesó: “Quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. No me acuerdo nada por la ingesta de alcohol y algunas sustancias, en ese momento pensaba que esa persona era una entidad oscura o un demonio. A esas horas altas de la noche pensé que era un poseído, que no era un ser de aquí”, según mencionó el medio Minuto30.com.

(Le puede interesar: Pedro Castillo pide a la CIDH su libertad y restitución como presidente de Perú).

Además menciona que el sujeto era conocido en sus redes sociales por las actividades que realizaba como chamán.



Finalmente, este 22 de febrero, se dictaminó la orden de prisión preventiva por nueve meses al acusado del homicidio por el Juzgado Segundo de Instrucción de Cuzco y Paruro.

Más noticias en EL TIEMPO

Prueba reina: ladrón olvidó su identificación al robar 15 millones de pesos

Hallan desmembrado y enmaletado el cuerpo de comerciante secuestrado en un motel

A sangre fría asesinan a dos hermanos en Neiva: alcaldía ofrece recompensa

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS