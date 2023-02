La comunidad de Uchacha, en Córdoba (Argentina), se vio conmocionada con un inusual nacimiento. En un establecimiento rural ubicado cerca de la ruta provincial 11, la llegada de un cerdo tomó por sorpresa a sus habitantes por una insólita razón: no lucía como una cría típica de este animal.



Aunque, al inicio, el nacimiento de este cerdo prometía convertirse en uno de los tantos más que hay en la provincia, dos bocas, dos lenguas y dos narices, fueron las características que hicieron de su llegada una noticia internacional.

Ramón Aguilar, el criador del animal, contó para la ‘Radio FM Vox’, que fue testigo de la venida de un cerdo con dos hocicos, un par de bocas e igual número de lenguas. De acuerdo con el relato del hombre, el descubrimiento de estas particularidades en la cría fue motivo de desconcierto, pues en todos los años que lleva desempeñando su labor, nunca había visto un caso igual.

“Es la primera vez que veo que nace algo así. Hace muchos años que crío cerdos y antes no me había pasado. He visto casos similares en terneros, pero nunca en chanchos, por eso me pareció bastante raro”, narró Aguilar a la radio citada anteriormente.



Las malformaciones congénitas o producidas por agentes externos en animales pueden llegar a ocasionar daños en la salud e, incluso, la muerte. No obstante, este no es el caso del singular cerdo nacido en Argentina, que no solo está vivo, sino también libre de problemas respiratorios.

“Está bien, respira bien. Está vivo y lo único que vi es que no tiene buena estabilidad. Pesó aproximadamente 350 gramos. Tiene doble cavidad bucal. Es bastante extraño. Y respira bien, por los cuatro orificios del doble hocico. Por lo que yo noto, goza de buena salud”, sostuvo Aguilar.



La noticia, como era de esperarse, no tardó en esparcirse por todos los medios nacionales y, posteriormente, fue replicada en varios medios internacionales. La mayor preocupación que surge ahora entre la comunidad es si la cría logrará sobrevivir y llevar un estilo de vida saludable.

No es la primera vez que pasa

Si bien el nacimiento de este cerdo generó revuelo entre los habitantes de la provincia de Uchacha por su inusualidad, la realidad es que no es la primera vez que pasa. En 2017, por ejemplo, una noticia muy parecida inundó los medios españoles. “Nace en Bértoa un cerdo con dos hocicos”, titularon en su momento.



Según explicó el medio local ‘La Voz de Galicia’, uno de los chanchos nació con dos hocicos, tres ojos y lo que parecían ser dos cabezas -no se lograban distinguir claramente-. Manuel Bardanca, su propietario, también se mostró sorprendido por las inusuales características de la cría.

Nace en Bértoa (Carballo) un cerdo con dos hocicos https://t.co/sC13nfAf6Z pic.twitter.com/APpLHT3h6c — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) March 28, 2017

El continente asiático tampoco se salvó de presenciar un conmocionante nacimiento. En una granja del condado de Changtai, en la provincia de Fuijan, un cerdo con dos hocicos y un solo ojo causó revuelo entre la comunidad en el año 2011. Lo curioso en este caso fue que, ese mismo año, ya se había presentado una historia similar cuando un porcino con dos hocicos apareció en Zhangjia, en la provincia de Jilin.

Son pocos los casos de cerdos con dos hocicos conocidos. Foto: iStock

Hasta el momento, no se conoce la causa de esta malformación que afecta a los porcinos. Lo que sí es cierto es que las anormalidades en esta especie no son nuevas. De acuerdo con el portal especializado ‘Infocampo’, dentro de los defectos más comunes entre estos animales se encuentran el ano ciego, las hernias cerebrales, los paladares hendidos, los pezones invertidos y las patas abiertas.

