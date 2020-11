Denuncian que vendedor de tamales murió tras ser golpeado por policías

"¡Ayúdenme, ayúdenme! ¿Dónde está la orden?", gritaba Juan Carlos Padilla Aranda mientras dos policías lo sometían violentamente contra el piso. El hombre, de 54 años, vendía y elaboraba tamales para mantener a su familia, en Celaya, Guanajuato (México), desde hace más de 30 años.



Padilla Aranda fue detenido el pasado 23 de noviembre en la colonia Resurrección, de Celaya, cuando se disponía a comprar unos lentes. Dos agentes - un hombre y una mujer - de la Agencia Investigación Criminal de Guanajuato lo detuvieron.



Debido a que el hombre se opuso y forcejeó para evitar la detención, los agentes lo habrían sometido a la fuerza y, según su familia, lo golpearon hasta la muerte.



De acuerdo con las primeras versiones, mientras Juan Carlos pedía desesperadamente ayuda, uno de los policías apretaba su cuello con el peso de la rodilla y el otro lo sometía. Después de que el comerciante de tamales quedara inconsciente, los agentes federales lo trasladaron al hospital General de Celaya, donde llegó sin vida.



Antes de llegar al centro médico, permaneció dentro de la unidad de la Fiscalía local por 10 minutos, lapso en el que habría fallecido.



Juan Carlos era un humilde tamalero que se ganaba la vida honradamente en medio del brutal clima de violencia que tiene Guanajuato.



Lo asfixió la policía estatal hasta la muerte delante de sus hijos.



Hoy nos toca ser su voz: #JusticiaParaJuanCarlos pic.twitter.com/VuRbPIa6KS — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) November 24, 2020

Según 'Infobae', la esposa de Juan Carlos, Rosa Yolanda Samudio, aseguró que mientras caminaban fueron abordados por sujetos que viajaban en una camioneta de la Fiscalía General de Justicia. La pareja pensó que eran secuestradores debido a que nunca mostraron su identificación.



También iban acompañados de su hija Fátima, quién publicó en redes sociales que se encontraba en el hospital “reconociendo a mi padre muerto, con golpes por todo el cuerpo y con mandíbula rota”.



A su vez, la joven escribió en Facebook una emotiva despedida para su padre: “Despido con gran tristeza a mi héroe, a mi amor eterno. (...) Hombre que sin importar la lluvia, frío, calor, se iba a vender sus tamales y siempre tenía una sonrisa para la gente. Despido con impotencia y con un gran profundo dolor y vacío a mi padre”.



Los judiciales mataron a mi papa, lo detuvieron con violencia sin serciorarse a quien buscaban no lo identificaron, se... Publicado por Fatima Padilla en Lunes, 23 de noviembre de 2020

Su esposa, quien señaló que el Servicio Médico Forense les informó que la causa de la muerte fue por un infarto, también se ha manifestado: “Yo solo quiero que hagan justicia, y que esas personas que le hicieron daño y le quitaron la vida, lo paguen, pues él no merecía morir así, pues ya no pudo defenderse”.



La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato desmintió en gran parte la versión de la familia, al determinar que la causa de muerte del comerciante no fue por uso excesivo de la fuerza, sino por un "infarto agudo al miocardio".



Por su parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) agregó en un comunicado que el vendedor de tamales nunca fue golpeado, sino que se resistió al arresto y fue sometido. Además, aseguraron que Juan Carlos tenía una orden judicial por un delito grave, presuntamente, violación.

@AIC_Guanajuato llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir un mandamiento judicial en Celaya:



1. Se identificaron

2. Ubicaron al inculpado, este se resistió al arresto

3. Fue sometido como quedó filmado en videos que circulan en redes sociales

4. Nunca fue golpeado — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) November 25, 2020

“Agentes de Investigación Criminal llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir un mandamiento judicial en Celaya, los AIC ubicaron al inculpado, se identificaron, este se resistió al arresto”, informó la Fiscalía guanajuatense.



Por otro lado, el fiscal estatal Carlos Zamarripa dio a conocer que tres policías presuntamente vinculados al supuesto homicidio fueron detenidos.



“Los agentes han sido detenidos y su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos”, añadió.

El inculpado perdió la vida. Los agentes han sido detenidos y su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos.

Se emitirán detalles conforme haya avances en la investigación

2/2 https://t.co/2iic8tS9pD — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) November 24, 2020

El video que grabaron sobre los hechos fue publicado en redes sociales, en las que se viralizó y provocó indignación entre los internautas.



El hashtag #JusticiaParaJuanCarlos resonó en Twitter, en la que cientos de mexicanos pidieron la detención de los implicados en la muerte del comerciante y el tema del abuso policial volvió a ser tendencia. Algunas personas incluso compararon el caso con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el pasado mes de mayo.



