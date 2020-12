Indignante: hombre agredió a mujer embarazada en un parqueadero

El pasado miércoles 9 de diciembre, se presentó un nuevo caso de maltrato hacia la mujer en Ciudad de México (México).



Un hombre, que se ha vuelto viral en redes sociales bajo el nombre de ‘Lord Pateador’, agredió a una mujer embarazada en el parqueadero de la plaza Artz Pedregal, ubicada en el barrio colonial de San Ángel, de la capital del país 'azteca'.



Los guardias del establecimiento comercial acudieron en auxilio de la mujer, identificada como Iliana Athié, luego de que el agresivo sujeto, identificado como Rodrigo Lozano Téllez, atacara a patadas su vehículo.



La historia

Lozano Téllez se encontraba junto a su esposa, Alejandra Duarte, dentro de su automóvil, ocupando uno de los puestos del parqueadero.



Al ver que tenían el motor del carro encendido, Athié les pitó para saber si iban a desocupar el lugar y poder parquear ahí.



El acto causó gran ira en el hombre, quien se bajó del vehículo, se dirigió hacia la conductora, comenzó a insultarla y a lanzar patadas contra la puerta de su camioneta.



La víctima publicó en Facebook un video e imágenes de los hechos. “Viví la peor experiencia de mi vida”, escribió junto a la publicación. En esta relata que el hombre y la esposa huyeron del lugar de los hechos, sin embargo, fueron detenidos por los guardias de seguridad del establecimiento comercial.



'Lord Pateador' se negó a pagar el costo de los daños del carro que le cobró el seguro a la embarazada, por lo que se tuvieron que trasladar el caso a una agencia del Ministerio Público de México., específicamente a la Agencia Álvaro Obregón 3, de la Fiscalía General de Justicia



Mientras declaraban en el MP, el hijo del agresivo sujeto, identificado como Rodrigo Lozano, rompió el espejo del carro de Athié con una piedra.



Aunque los agresores no pagaron por los daños, tuvieron que cumplir 48 horas de arresto.



“¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (que no me consta que hayan cumplido) funcionan para que tipos locos como este dejen de andar por la calle agrediendo y golpeando a los demás? No es justo, ¿quién me paga a mi?, ¿quién me quita el susto y la agresión?”, escribió la mujer embarazada en su Facebook.



La demanda

En entrevista para el medio mexicano ‘Excélsior’, la agredida relató que denunciará al hombre por violencia de género y acusó que el sujeto la atacó a pesar de que le advirtió que ella estaba embarazada.



“En la denuncia quedó solo como daños a mi vehículo, pero sí tengo un grupo de abogados y vamos a hacerle una denuncia por violencia de género”, indicó Athié.



