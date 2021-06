Castillo lidera escrutinio que Fujimori tilda de fraudulento en Perú

El recuento de las elecciones presidenciales de Perú llegó a su recta final entre procesos legales, revisiones de actas y tensiones callejeras, con Pedro Castillo como el candidato más votado y con Keiko Fujimori poco dispuesta a asumir, sin pelear, su virtual derrota.



Este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresó el 100 % de actas de votación en su sistema y solo resta por contabilizar un 0,705 % del total.



Si bien ese porcentaje aún es mayor al que separa a Castillo de Fujimori (0,40 %), es imposible en la práctica que se pueda revertir el resultado.



Hasta este momento, el candidato izquierdista Pedro Castillo tiene el 50,195 % de votos válidos (8'803.629 votos) con una ventaja de 68.473 votos frente a la postulante derechista Keiko Fujimori, que recibió el 49,805 % del sufragio.



Entre las actas que restan contabilizar están 608 enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar votos impugnados, errores de ilegibilidad y otras incidencias, que deberían ser desproporcionadamente favorables a Fujimori para cambiar el resultado.



Ante este escenario, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) pidió la nulidad de 802 actas, que representan más de 200.000 votos, por presuntas irregularidades y un supuesto intento de 'fraude en mesa' atribuido al partido de Castillo, Perú Libre.



La candidata presidencial Keiko Fujimori el día de la segunda vuelta. Foto: Luka Gonzáles / AFP

La candidata a la primera vicepresidencia de Castillo, Dina Boluarte, respondió en rueda de prensa que Fujimori "está pretendiendo engañar al pueblo peruano" al afirmar que "los personeros (de Perú Libre) han actuado de manera delincuencial", al tiempo de rechazar "tal insinuación".



Boluarte agregó que la votación, al 100 % de las actas procesadas, ha dado "como ganador al profesor Pedro Castillo, falta contabilizar algunas actas, pero esperaremos con la calma que nos caracteriza".



"Ya sabemos que el pueblo peruano mediante su voto ya decidió quién será el próximo presidente de la República", afirmó. Fujimori hizo el pedido de nulidad a los órganos electorales en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el excongresista y colaborador en su campaña Miguel Torres, que también está incluido como ella en la acusación por lavado de activos y organización criminal presentada por la Fiscalía contra la candidata y la cúpula de Fuerza Popular.



La presencia de Torres en esa rueda de prensa, realizada el miércoles, dio pie al fiscal del caso, José Domingo Pérez, para solicitar nuevamente la detención preventiva de Fujimori por incumplir las condiciones impuestas por la justicia cuando fue excarcelada el año pasado, como es mantener contacto con un testigo.



Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú. Foto: AFP / Luka GONZALES

Fujimori calificó de "absurda" la solicitud del fiscal, al explicar que Torres está participando junto a ella en la campaña desde junio del año pasado y ahora asesora al partido en el pedido de nulidad de 802 actas de votación.



Las solicitudes de revisión podrían decidirse en unos 10 días en el JNE, por lo que la contienda sigue abierta hasta que no se resuelva la impugnación. Según el diario El Comercio, de Perú, los pedidos de nulidad no detienen el conteo de votos pero sí la proclamación de resultados. Lo que explicaría el retraso para conocer los resultados.



Por otro lado, Fujimori sostuvo que Pérez busca "seguir siendo protagonista de esta campaña electoral", al haber hecho la solicitud de variación de su comparecencia a prisión preventiva, después de que presentó a Torres como uno de los encargados de la solicitud para anular unos 200.000 votos que se considera favorecen a Castillo.



Fujimori afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales en 2011 y 2016 por parte de Odebrecht y empresas peruanas, un juicio que eludiría de resultar electa.



La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, confió en que "luego de notificado este requerimiento y de que nos convoquen, el juez penal la declare improcedente, no solamente por ser innecesaria, sino porque carece de toda lógica".



En medio de este panorama, la cancillería de Perú informó que se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta al embajador de Argentina en Lima por el saludo que extendió el presidente de ese país, Alberto Fernández, a Castillo como "presidente electo", pese a que los resultados aún no han sido anunciados por los órganos electorales.



En un mensaje en Twitter, Fernández informó que se comunicó con Castillo para transmitirle sus felicitaciones y manifestarle su deseo de unirse "en favor de América Latina". Un grupo de 17 expresidentes de América y España, todos de derecha o centro derecha, firmaron hoy también un documento para pedir que ninguno de los contendientes se declare ganador hasta que el Jurando Nacional de Elecciones peruano confirme su triunfo.

