Carolina Cruz comparte sus preocupaciones y responde a las preguntas de sus seguidores

Carolina Cruz es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Los espectadores están acostumbrados a verla cada mañana en 'Dia a Día' y a seguir de cerca su vida personal cuando esta comparte con sus seguidores sus rutinas y tareas diarias.



De hecho, la presentadora suele compartir con sus seguidores su tiempo de entrenamiento, que muy juiciosa transmite en su cuenta de Instagram desde las primeras horas del día.

En las publicaciones está vestida con su ropa de deporte, haciendo abdominales, sentadillas e incluso levantando mancuernas desde la comodidad de su hogar. La vallecaucana ha dejado claro que aunque no cuenta con el tiempo necesario para ir al gimnasio todos los días, la sala de su casa es el lugar perfecto para mantener su rutina de entrenamiento.



(Le puede interesar: Así le celebró Carolina Cruz el cumpleaños de su novio Jamil Farah).



Precisamente, esta última ubicación ha generado inquietud entre sus más fieles seguidores, ya que los tenía acostumbrados a grabar su práctica desde el segundo piso de su apartamento, donde implementaba varios de sus ejercicios.

Sin embargo, el cambió repentino de la locación creó la duda entre los internautas sobre si la empresaria se había trasladado de domicilio, como una nueva transición en su vida. Ante la incertidumbre y los constantes cuestionamientos, la presentadora aclaró que aún permanece en el lugar de siempre.



“Estos seguidores míos son muy observadores y llevan varias semanas preguntándome si me cambié de apartamento, que porque ya no estoy entrenando en el segundo piso.

Sigo viviendo en mi mismo apartamento con mis gordos, nada ha cambiado, el segundo piso todavía existe", aclaró a través de una historia en su cuenta de Instagram.



(Siga leyendo:¿Cuántos años cumplió Jamil Farah, novio de Carolina Cruz? Es menor que ella).



No obstante, despejó el dilema de sus fanáticos sobre la mudanza de la locación que se debe a una simple razón: la de estar pendiente de sus hijos, en especial del menor, que al parecer es igual o más madrugador que su mamá.



“Lo que pasa es que ellos duermen conmigo y este chiquitito (Salvador), de un tiempo para acá, madruga tanto como la mamá. Hay veces se levanta a las cinco, otras a las cinco y cuarto, cinco y media. Si estoy en el segundo piso, no lo escucho o no lo tengo en mi visual y eso me agobia un poquito. Me preocupa que se quede despierto, aquí abajo, solito, y yo arriba haciendo ejercicio”, específico la presentadora.

Así mismo, confirmó que sus visitas al gym no están abandonadas y que trata de ir al menos dos días a la semana, siempre y cuando Lincon Palomeque esté con ellos, o su mamá se encuentre de visita en su casa, para ayudarle a cuidarlos en las primeras horas de la mañana.



(Lea también: Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad).



“Cuando voy al gimnasio, que es dos veces a la semana, aprovecho cuando ellos se quedan con el papá o mi mamá viene a dormir y voy al gimnasio. Pero cuando no, lo hago en el primer piso: bajo las pesitas, bajo todo y entreno porque ya lleva despierto como 40 minutos”, finalizó Carolina Cruz.

Entre mujeres con Carolina Cruz habla de ayudar a los demás| Bravíssimo

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias