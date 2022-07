Estupor ha causado el asesinato de una joven, quien era la madre de un pequeño de cuatro años. Carla Agostina Triga fue encontrada en un cobertizo con lesiones de arma blanca en la espalda, luego de haberse puesto, al parecer, una cita con su victimario con el fin de obtener un empleo.

Si algún día salgo y no regreso, búsquenme, yo jamás dejaría a mi hijo FACEBOOK

TWITTER

La mujer, de 22 años, buscaba salir adelante: trabajaba en una panadería y de noche asistía a clases para terminar el bachillerato, según se ha conocido.



Celebró el cumpleaños de su hijo el pasado domingo, 3 de julio, y con la premura de obtener mejores ingresos no dudó en acudir a la entrevista de trabajo ese mismo día que habría visto en redes sociales, en la cual un hombre buscaba una niñera para la familia.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

Salió del hogar en el que vivía con su abuela y niño, ubicado en la ciudad de Mendoza, Argentina, en las horas de la tarde, pero no regresó. Ante la sospecha, la señora Gloria Domínguez empezó a llamarla y enviarle mensajes con tal de saber dónde estaba.



“Agustina, ¿qué pasó? Pásame la ubicación”, dice un audio de la abuela de la joven. Sin embargo, su llamado no dio resultados. Nadie contestaba, aunque veía que sus mensajes quedaban en visto en WhatsApp.



“A las 10:25 de la noche la veo que está en línea y le digo: ‘¿Agustina, que pasó?’ De ahí salió de línea y no supe nada más de ella”, contó Domínguez para el diario local ‘La Nación’.

(Puede leer: Delincuente en Brasil es agredido con su propio casco).

La abuela de inmediato alertó a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda por medio de drones, perros y policías. Con la revisión de cámaras de seguridad y la información brindada por la familia, se logró establecer que Carla se encontró con el asesino en la Plaza del Buen Orden.



Hasta este miércoles se halló el cadáver en un cobertizo abandonado a cuatro kilómetros de distancia de donde tenía la supuesta entrevista laboral. La señora Gloria la reconoció, de acuerdo con medios locales, por la ropa que llevaba puesta.

#INVESTIGACIÓN_FEMICIDIO

Hallaron muerta a Agostina Trigo en San Martín



El cadáver de Carla Agostina Trigo, la joven madre de 22 años que desapareció la noche del domingo cuando fue reunirse con un hombre que le ofreció trabajo de niñera, fue encontrado este miércoles en... pic.twitter.com/bZcleA18TO — MédiKo✌ (@marceloalva) July 7, 2022

¿Quién es el asesino?

Es alguien que ella conocía y esa persona conocía perfectamente el lugar donde se produjo el hecho FACEBOOK

TWITTER

“Sufrió varios golpes y heridas punzantes con arma blanca”, expresó el fiscal Oscar Sívori, en charla con la agencia de noticias ‘NA’. Además, dijo, hay indicios que demostrarían que Carla se defendió de su victimario para tratar de escapar.



“Estamos esperando la pericia final para ver si hubo ataque sexual”, sentenció. A partir de los datos del ente investigador, la mujer habría muerto pocas horas después de la cita y habría sido arrojada desde aquel instante hasta que la Policía la localizó.



La supuesta entrevista de trabajo sigue en duda, pues la Fiscalía no ha dado con el paradero del empleador. De hecho, las pruebas de las autoridades señalan que podría tratarse en realidad de un sujeto cercano a ella.

(Además: Daniella Pérez: la estrella de telenovela asesinada por su coprotagonista).

El femicidio Carla Agostina Trigo convulsionó a la Zona Este y a toda la provincia. La joven buscaba trabajo y la asesinaron. Una vez más el dolor nos invade el cuerpo, nos desgarra el alma y nos inunda la impotencia. #CarlaAgostinaTrigo #Femicidiohttps://t.co/B9AEcG9b64 pic.twitter.com/nvZO4JMTGj — Día del Sur Noticias܄ (@diadelsur) July 6, 2022

“Es alguien que ella conocía y esa persona conocía perfectamente el lugar donde se produjo el hecho”, añadió el fiscal del caso. Incluso una de las hipótesis involucra a su exnovio, con quien tuvo a su hijo, pero la relación terminó por presunta violencia intrafamiliar.



“No hemos sabido nada de él. Creo que él estaba al tanto (de su hijo) por las redes sociales y los amigos. Nunca ha venido”, comentó. Los investigadores tampoco han podido dar con el paradero de la expareja.

(No deje de leer: El arma 'hechiza' que habría usado el supuesto asesino de Shinzo Abe).

Siguen las indagaciones para encontrar el celular de la joven. También se le ha pedido a la empresa de telefonía clonar la SIM que utilizaba Carla para hacer un rastreo de las últimas llamadas y mensajes que habría recibido.



“Si algún día salgo y no regreso, búsquenme, yo jamás dejaría a mi hijo”, se lee en una de las publicaciones que hizo Carla en su Facebook varios meses atrás.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver esta publicación aquí).

También puede leer:

- Abuelo asesino: mamá explica por qué su papá mató a su hijo con un tiro.

- Muere niño luego de tener una puntilla en los pulmones por un año.

- El reto por el que dos padres demandaron a TikTok tras perder a su hija.

- ¿Qué pasó con los restos de Laika, la perra 'enviada a morir' al espacio?

Tendencias EL TIEMPO