Tras un mitin electoral, el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto.



Galo Valencia, tío del candidato presidencial asesinado, confirmó la muerte Villavicencio en las afueras de la Clínica de la Mujer: "Indescriptible, que en estos momentos pase esta situación; insostenible, insoportable recibir la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la Clínica de la Mujer", confesó.

El candidato, de 59 años de edad, ya había denunciado amenazas de muerte en su contra. Este miércoles fue asesinado tras recibir varios impactos de bala cuando salía de un evento de campaña en Quito, la capital ecuatoriana.



Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales, que se llevarán a cabo el 20 de agosto, y se ubicaba como uno de los favoritos en las encuestas.



Ante la ola de criminalidad que golpea ahora al Ecuador, el candidato de ‘Movimiento Construye’ tenía como puntos principales los temas de corrupción y narcotráfico.



Tras la noticia que ha impactado a Ecuador y a la región, varios usuarios en redes sociales han compartido videos en los que se escucha al candidato referirse a dichas amenazas, asegurando incluso que no iba a usar chaleco antibalas y que “no le tenía miedo a la muerte”.

“A mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy a camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan”, mencionó el fallecido candidato en uno de sus discursos en plaza pública.



Además, aseguraba que no se iba a dejar atemorizar ante dichas amenazas: “Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.

“Aquí estoy doña luisa Gonzales, a mi me han dicho que use el chaleco (antibalas) pero aquí estoy a camisa sudada” como una crónica de una muerte anunciada, el fallecido candidato a la presidencia se refería a el uso del chaleco antibalas, mencionando a la candidata de Rc5 Luisa… pic.twitter.com/wcYX6SB26x — Ecuador Al Día 365 (@ecuadoraldia365) August 10, 2023

En otro de sus discursos, también compartido en redes sociales, Villavicencio aseguraba: “En año y medio vamos a someter a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos y de la corrupción. Y principalmente a la mafia política, porque es financiada por los narcos”.



También sentenciaba: “Yo no les tengo miedo, que vengan no más. Lo único que pueden hacer es matarme y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo”.

