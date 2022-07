Desde el cuatro de julio pasado la familia de Camila Andrea Márquez De la Hoz la buscaba con urgencia. La joven, de 23 años, fue reportada como desaparecida en horas de la tarde en Barranquilla.

Necesito tu ayuda para encontrar a mi amiga, se llama Camila Márquez de la Hoz, tiene 23 años, tez morena, 1.50 de estatura y se encuentra desaparecida desde el sábado. Cualquier información nos será útil!! Denle RT y comparte esta información ⁦⁦⁦@policia pic.twitter.com/wsPKVv8doC — Ed. (@ed_arias5) July 6, 2022

Según las indicaciones de sus allegados, vestía una camiseta blanca, jean azul y tenis. Además, se indicaba que era de contextura delgada, con altura de 1.50 metros y un cabello de color negro. Ante la alarma por su ausencia, se inició su búsqueda que este miércoles se detuvo tras recibir una llamada desde México.



“Ella me llamó y me dijo que estaba en ese país en compañía de las autoridades”, expresó Nancy De la Hoz, su mamá, en charla con el diario local ‘El Heraldo’.

Buscamos a Camila andrea marquez de la hoz.Favor multiplicar pic.twitter.com/CNjmLl2mLF — Aura Amelia Pareja (@auraameliaparej) July 6, 2022

Fuentes del medio mencionado aseguran que el último rastro que se tenía de ella era un pedido de un taxi por medio de la aplicación InDriver. Al parecer, Camila quería trasladarse desde su casa hasta el municipio de Puerto Colombia.



Eso sí, la familia no ha entregado más detalles ni entiende cómo o por qué la mujer viajó a México sin avisarles. En diálogo con EL TIEMPO, su mamá recalcó que no darán más declaraciones al respecto, pues no saben cuál sería la motivación que llevó a Camila a salir del país.



"Hay que mantener la prudencia porque no sé si ella quiere que se hable más del tema", enfatizó la señora Nancy.



Por el momento, se espera que la Fiscalía inicie la investigación del caso para establecer su salida intempestiva del país. Según datos de su mamá, la joven llegará este miércoles a Colombia proveniente de un vuelo que hizo escala en Panamá.

Cabe recordar que para reportar personas desaparecidas no es necesario esperar 72 horas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente de la Fiscalía General de la Nación puede activarse si usted desconoce el paradero de la persona o sospecha que se perdió, ya que el aviso temprano servirá para actuar con rapidez.



En caso de que quiera hacer un reporte, puede acercarse de manera presencial a la Fiscalía o alguna Unidad de Reacción Inmediata (URI). Si lo prefiere, puede llamar a la línea 122, opción 7, con tal de notificar a las autoridades.

