Bukele, contra la pared por supuestos tratos con maras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está contra la pared por una denuncia de que, en secreto, en 2019 abrió una negociación con la Mara Salvatrucha (MS-13) para conceder favores carcelarios a cambio de votos para el gobernante partido Nuevas Ideas.



Le podría interesar: (El gobierno de Bukele debería rectificar el rumbo', dice HRW)

Cuestionado por sus rasgos autoritarios y acorralado por la mezcla de deterioro socioeconómico, violencia criminal y golpe del coronavirus, Bukele entró esta semana a un agravamiento de las tensiones políticas internas y externas al cumplir apenas 15 de sus 60 meses de gobierno.



Bukele desmintió una revelación del diario digital El Faro, de San Salvador, que publicó que luego de que el primero de junio de 2019 asumió su mandato, autorizó a funcionarios de alto rango de su gobierno a buscar a líderes presos de la MS-13, una de las pandillas más violentas del mundo, y negociar prebendas en un intercambio de respaldo electoral.

Los prisioneros de la Mara Salvatrucha fueron mostrados a la prensa para demostrar que el gobierno no ha hecho ningún trato con ellos. Foto: Efe, Rodrigo Sura

“Jajaja”, tuiteó Bukele, al intentar ridiculizar el reporte periodístico. “De verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico”, añadió, y aseveró que se trata de “una de las notas” de ese medio “más ridículas que he visto”. “Alguien”, añadió, “les está pasando información falsa”. “¿Ahora dicen que les damos privilegios? Muéstrenme un privilegio. Uno solo”, retó.



Basado en profusa documentación del Gobierno y en informes y registros de distintas dependencias carcelarias y de inteligencia penitenciaria, El Faro reveló que autoridades de la administración Bukele negociaron con jefes de la MS-13

“Jajaja (...) De verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico (...) es una de las notas más ridículas que he visto. Muéstrenme un privilegio. Uno solo”, retó. FACEBOOK

TWITTER

“Documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021”, publicó el medio digital, que aseguró disponer de “cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de máxima seguridad”.



La papelería dejó “registro de lo negociado a lo largo de los meses en visitas a las cárceles, que va desde pequeños beneficios cotidianos iniciales”, como permitir la venta en las cárceles de diversos productos alimentarios, y “llega” a un compromiso electoral, añadió.



“Llega hasta la promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, erogar leyes y dar a los pandilleros ‘beneficios’ en caso de que el Gobierno logre control del Poder Legislativo tras las elecciones de febrero de 2021”, precisó.



“A cambio de estas concesiones, la pandilla con más miembros en el país se comprometió desde un inicio a cerrar ‘las válvulas’ de asesinatos y, más recientemente, a ‘apoyar’, según dicen textualmente documentos de inteligencia penitenciaria, en las elecciones venideras a Nuevas Ideas”, recalcó.



Más información : (El impactante giro de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador)

“El trato (a los mareros) se ha convertido en ‘moneda de cambio’ por parte de este y los anteriores gobiernos. Eso pasa cuando las ‘políticas públicas de seguridad’ dependen de las próximas elecciones FACEBOOK

TWITTER

El supuesto acuerdo ha hecho que disminuyan sustancialmente los homicidios en El Salvador. Foto: Efe, Rodrigo Sura

Para el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (Vidas), colectivo (no estatal) de San Salvador de defensa de derechos humanos, los desmentidos de Bukele “sin argumentos sólidos y contundentes, no convencen. No podemos seguir creyendo tales ‘explicaciones’ y ‘alegatos’, pues son los mismos de siempre”.



“El trato a dichas personas (los mareros) se ha convertido en ‘moneda de cambio’ por parte de este y los anteriores gobiernos. Eso ocurre cuando las ‘políticas públicas de seguridad’ dependen de las próximas elecciones”, dijo Cuéllar.



El Universal, México, Grupo de Diarios América (GDA)