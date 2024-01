'Tampoco la estoy buscando': Bukele habla de 'reelección indefinida' en El Salvador

El presidente de El Salvador y candidato a la reelección inmediata por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), Nayib Bukele, aseguró la noche del miércoles que "no busca" una "reelección indefinida" y que "solo estoy autorizado para correr por un segundo período".



Bukele fue preguntado sobre dicho tema durante un espacio en la red social X (antes Twitter), denominado "Hablemos de lo que no hablan los medios..." en el que respondió preguntas de personas de diferentes nacionalidades.



"Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso", señaló el político.



Reiteró que en el país centroamericano "no tenemos la figura del plebiscito, ni de referéndum, ni tampoco de la reelección indefinida. Solo estoy autorizado para correr por un segundo período".



El candidato a la reelección inmediata por el partido Nuevas Ideas participará en las elecciones del próximo 4 de febrero en las que se prevé logre la reelección presidencial a pesar que esto supone ir contra la Constitución.



El gobernante, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.



El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.



Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.



Hasta antes de este cambio, un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.



El último antecedente de un presidente que buscó la reelección inmediata en El Salvador se dio bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944.



Antes de ser presidente, Bukele afirmaba que “en El Salvador una misma persona no puede ser presidente dos veces seguidas”.



Tras llegar a la Presidencia salvadoreña en 2019, Bukele calificó de “dictadores” a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, quienes se pudieron reelegir en Honduras y Nicaragua, respectivamente, gracias a resoluciones de cortes constitucionales.



EFE

