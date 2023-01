El verano llegó al sur del continente y con él la oportunidad perfecta para conocer por primera vez, o redescubrir si no lo ha hecho, Argentina. En especial, dos destinos que indudablemente cambian con la temporada gracias, no solamente al clima veraniego, sino a los espectaculares paisajes que hacen que los turistas se sientan en un lugar muy distinto al del invierno. Se trata de Buenos Aires y Bariloche.



Tras el fin de las medidas sanitarias impuestas por el covid-19, la capital argentina ofrece una variedad de lugares culturales y gastronómicos que se conjugan con amplios espacios verdes para tener una agenda repleta de actividades por semanas.



Por eso, aquí le dejamos una guía clave para que no deje de visitar los recomendados imperdibles y optimice su visita, si de pocos días se trata. Aunque, lo recomendable es darle, al menos, una semana completa a este destino.



¿Dónde quedarse? La pregunta clave

Si de comodidad, lujo y buena ubicación se trata, un gran recomendado es el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Calificado con cinco estrellas, se encuentra ubicado frente a la central estación de Retiro, cerca de San Telmo, Recoleta y Puerto Madero.



En ese sentido, desde el hotel puede acceder fácilmente a toda la oferta cultural y natural del microcentro de la ciudad (Casa Rosada, Centro Cultural Kirchner, Teatro Colón, Obelisco, Reserva Ecológica Costanera Sur, Estadio Luna Park, entre muchos otros) y movilizarse hacia otros sitios de interés como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Cementerio de la Recolecta o el Jardín Japonés en menos de 15 minutos.

Eso sumado a la inmejorable vista con la que cuentan varias de las habitaciones del hotel, desde donde se puede apreciar la Torre Monumental (antigua Torre de los Ingleses), monumento situado en el barrio de Retiro y cuyo fondo es la Plaza San Martín y la renovada estación de trenes de esta clásica ciudad sudamericana.



Ahora, si su viaje es familiar o con un grupo de entrañables amigos y lo que quiere es descansar de la mejor manera, la suite San Martín es la más grande y la de mayor prestigio. La tranquilidad de un piso superior combinada con los cuadros y la decoración antigua y el mobiliario de estilo francés le otorgan a esta suite un encanto clásico.

Finalmente, dos recomendados para su estadía en el Sheraton es que adquiera el pase para tener acceso al club lounge, una espaciosa sala de estar ideal para socializar y encontrarse con amigos donde contará con refrigerios y bebidas (incluye alcohólicas) ilimitadas y conexión WiFi gratis. Además, la vista para ver el atardecer desde el lounge es de las mejores de la ciudad.



Cerrar la noche en el restaurante Buono Italian Kitchen tiene que ser una de las reservas que haga en Buenos Aires. Su elegante ambiente se conjuga con platos al mejor estilo italiano que van desde pastas frescas, especiales del mar y postres ideales para maridar con los mejores vinos. El bar del lobby también ofrece entretenimiento con música en vivo y cocteles especializados.



El hotel cuenta con gimnasio dotado, piscina interior climatizada y exterior y zonas para conferencias, exposiciones y eventos.

Otras opciones son:



Hub Porteño



Este establecimiento está situado en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, y ofrece interiores de lujo, centro de fitness y habitaciones con vistas al jardín o a la ciudad.



Four Seasons Hotel Buenos Aires



El hotel Four Seasons de Buenos Aires cuenta con amplias suites de lujo con baño de mármol, preciosos jardines y bares y restaurantes gourmet ostentosos. Este es el único hotel de la exclusiva zona residencial de Recoleta con una piscina al aire libre en el jardín.



Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires



Está ubicado en un palacio lujoso en pleno centro del exclusivo barrio de Recoleta, a solo 3 km del centro de Buenos Aires y cuenta con un excelente servicio gastronómico.



BE Jardin Escondido By Coppola



El Bourbon Exclusive Jardin Escondido By Coppola dispone de habitaciones muy luminosas con muebles de lujo, aire acondicionado y televisión de plasma. La tarifa incluye desayuno.



Alvear Palace Hotel - Leading Hotels of the World



Además, el establecimiento cuenta con un spa y centro de fitness de lujo con tratamientos faciales y corporales, tratamientos de quinesiología y equipos de fitness de última generación.

¿Qué hacer en Buenos Aires si tiene pocos días?

El lujo y la elegancia se respiran por las calles porteñas. De ahí que debe destinar un día para recorrer microcentro y Puerto Madero. Desde primeras horas de la mañana es recomendable que visite trotando o en bici la Reserva Ecológica Costanera Sur.



Escondida detrás de Puerto Madero, se trata de una de las joyas naturales de la ciudad. En pocos minutos se desconectará del ruido para darle paso a las aves, los lagos y el río. Luego de eso, puede salir a desayunar a alguno de los restaurantes de Puerto Madero.



En microcentro puede hacer tour de museos y en San Telmo parar a tomar un café. Unos buenos recomendados son La Poesía, Café Rivas, bar El Federal y Caburé. Eso sí, tiene que entrar al Centro Cultural Kirchner y perderse en la magia moderna que ofrece el interior de esta joya arquitectónica.



Por supuesto, entre los clásicos nunca pasará de moda el Teatro Colón, tanto su recorrido guiado como su oferta de programación entre ópera, teatro y conciertos, y elegir entre el sinfín de obras de la calle Corrientes donde, por demás, se encuentra la heladería Cadore (calificada como una de las mejores del mundo), sugiero probar el helado de dulce de leche y el de pomelo.

Más hacia Palermo, puede hacer el circuito del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte Decorativo (un espectáculo para los amantes de la arquitectura y las curiosidades históricas), el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y disfrutar de otro atardecer en bosques de Palermo cerca al Planetario o en el jardín botánico en Plaza Italia.



El circuito de bicicletas rentadas funciona de manera impecable en Buenos Aires y es una buena solución para los amantes de viajar en medios de transporte alternativos. Aunque, también existe una buena oferta de renta de autos o soluciones de transporte público que conecta con toda la ciudad.



Hacia el norte, el renovado barrio chino, la Costanera norte y Belgrano son un gran recomendado para vivir una Buenos Aires más residencial y tranquila. Y de ahí puede tomar el tren hacia el cercano municipio de Tigre (un plan que nunca pasará de moda).

Los restaurantes imperdibles en Buenos Aires

Esta es la joya de la corona si se visita Buenos Aires. Aliste su estómago para una fiesta de sabores que lo harán dudar de cuál es su plato favorito, entre tantas buenas opciones. Eso sí, reserve. No hay forma de visitar la mayoría si no se aparta mesa.



Chacarita es una de las zonas de gentrificación que más está en auge en la ciudad. No por nada fue elegido en 2022 como uno de los barrios "más cool" del mundo.



Con el Movistar Arena como epicentro, distintos bares y restaurantes abren sus puertas para atender a decenas de comensales. De igual manera, Palermo Hollywood cuenta con una variada oferta. Aunque, en toda la ciudad se pueden hallar buenos tesoros gastronómicos.

Artemisia



Este lugar es ideal para comer solo o en compañía. Especializado en platos vegetarianos orgánicos, pan casero y brunch, de seguro si le queda tiempo va a querer volver.



Oli Café



En Palermo, con una excelente decoración, atención y menú, se encuentra Oli Café. Un espacio que supera en expectativas lo que sea que quiera comer, ya sea salado o dulce (tienen opciones veganas y sin TACC). Una buena opción para arrancar el día, para la media mañana o para tardear. Los croissants son de locos.



Cuervo Café



Aquí no es raro encontrarse con celebridades. Margot Robbie estuvo hace unos meses. Con tres sucursales, brinda la posibilidad de degustar un café de especialidad al que se puede ir una y otra vez sin cansarse. La torta de chocolate y las tostadas de aguacate, son una verdadera especialidad.Naranjo Bar



Elegido por Dua Lipa en su más reciente gira por América del Sur, este es un espacio que encanta de noche. Con su tenue luz naranja ofrece una amplia variedad de vinos y de platos para compartir que van cambiando por temporadas. Ideal para ir con amigos o para tener una buena cita.



El Preferido



El Preferido merece aplausos. El chef ejecutivo Martín Lukesch imaginó una carta breve e inteligente que recorre su especialidad: carne a la parrilla. Una genialidad que debe valorarse por su esencia misma, la de un argentino amante de los asados.

Más al sur, Bariloche y su magia rodeada de montañas

San Carlos Bariloche es un destino que enamora a primera vista. La puerta del sur donde lo recibirán de los mejores residentes del mundo que sin duda lo ayudarán ante cualquier duda que tenga.



Para movilizarse, la mejor opción es rentar un auto y así conocer a su ritmo los lugares que desee. Sin embargo, hay infinidad de paquetes turísticos que puede adquirir. Pero, si es como yo, y prefiere avanzar a su ritmo, el carro es ideal.



El lujo, el glamour y la desconexión están garantizadas en Arelauquen Lodge, A Tribute Portfolio Hotel. Este establecimiento de cinco estrellas está convenientemente situado lejos del centro de la ciudad con vista al cerro Catedral (famoso para esquiar, pero espectacular los 365 días del año).

Al frente del Arelauquen Lodge, que por demás es un término mapuche que significa “aguas tranquilas", se encuentra el lago Gutiérrez, donde se puede hacer una caminata (bien señalizada) hacia la cascada de Los Duendes. También quedan cerca los lagos Nahuel Huapi, Mascardi y, un poco más lejos, Todos Los Santos.



Con campo de golf privado y canchas de tenis, las instalaciones cuentan con gimnasio, jacuzzi, zona de hidromasaje y piscinas interior y exterior. Su estilo boutique hace que sean pocas las habitaciones y, por ende, los huéspedes. Así que podrá relajarse de principio a fin.



Despertar con el cantar de las aves y divisar por la ventana la magia de los cerros y el campo de golf hacen que el día comience de la mejor manera. Después de eso, un desayuno continental incluido en la tarifa harán que tenga toda la energía para las múltiples actividades que ofrece este destino.



Entre las comidas que debe pedir en el restaurante está la trucha de arroyo o Fontinalis cuya preparación hace que al paladar parezca más un salmón. Una delicia para el paladar. También el risotto de de hongos es para repetir. El servicio de bar está habilitado con una inmejorable vista para deleitar el atardecer.

La mejor época para poder descubrir Bariloche en todo su esplendor es el verano, dado que el clima y los pasos habilitados permiten tener actividades distintas incluso durante 15 días. Pero, estos son los imperdibles:



El Cerro Tronador es el más alto en los alrededores de Bariloche. La mítica ruta Nacional 40 te lleva hacia el sur, recorriendo las costas de los Lagos Gutiérrez y Mascardi hasta empalmar con la ruta Provincial 82.



En el camino encontrará miradores para disfrutar de las imponentes vistas que ofrecen los cerros Bonete y Cresta de Gallo, o podrá acercarse a alguna de las playas de arena oscura del lago Mascardi. Pasando Villa Mascardi se gira a la derecha y se puede recorrer un camino rodeado de bosques autóctonos. Es una zona de excepcional belleza, visitada cada año por los amantes de la montaña, la escalada y la pesca, ya que se encuentran zonas óptimas como el lago Los Moscos y el río Manso, que conduce hasta el lago Hess.

Cerrito Llao Llao y Villa Tacul



Un paseo muy agradable a través del bosque, con imponentes paisajes y una vista inigualable desde el mirador del cerro Llao Llao. Una vez allí se puede continuar hasta Villa Tacul y aprovechar sus playas, ideales para practicar buceo y pasar una inmejorable tarde.



Bahía López



Una excursión sencilla y placentera, ideal para quienes se inician en el trekking. Se destacan las espectaculares vistas del Brazo de la Tristeza, la Bahía López y el lado Este del cerro Capilla.

Lago Escondido



Un hermoso recorrido compuesto por dos senderos que pueden combinarse como alternativa de caminata: Lago Escondido y Puente Romano. En el primero, puede atravesar el Bosque de Coihues, con sus características formaciones de túneles naturales y seguir hasta el lago, que se destaca en verano por la amable temperatura de sus aguas templadas. De allí se puede continuar hasta la Bahía de los Troncos, desde donde se aprecia una increíble vista del cerro López, el cerro Capilla, la desembocadura de Bahía López y las nacientes del Brazo Tristeza.



Doble cruce de Los Andes



Una viaje a través de la historia y la cultura de todo un pueblo. Al el sur del cerro Tronador, recorra el legendario Paso Vuriloche, desandando la senda de la mítica ruta de los Jesuitas, utilizada antiguamente para llegar al lago Nahuel Huapi.



Durante el recorrido visite pueblos que viven en forma auto sustentable, así como termas y lugares a los que pocos turistas pueden acceder. Cruzando a Chile, llegará a un pintoresco poblado denominado Cochamó. Regresando por la cordillera hasta el paso El León, aparecerá el Río Manso, colmado en su tramo medio de rápidos y cascadas que desmienten su nombre.

Circuito Chico, una verdadera magia natural en Bariloche

Este es el recorrido más tradicional de Bariloche, un paseo atrapante en el que la ciudad, los bosques, los lagos y las montañas se integran en un solo paisaje.



Mi recomendación es hacerlo en bicicleta eléctrica (se rentan al inicio del mismo). Más allá del nivel de físico que se tenga, hacerlo en este tipo de bici le permitirá vivir un verdadero paseo. Aunque eso sí, antes de rentarla, primero suba al Cerro Campanario (se puede hacer en sillas voladoras o por un sendero natural de media hora de caminata, ambos igual de encantadores), pues su vista, como la de la mayoría, es imperdible.



De ahí se sigue con posibilidad de ingresar a la Colonia Suiza (abierto el mercado miércoles y domingos). Vale la pena ir si está abierto el mercado, puede encontrar una variedad de comida y de regalos curiosos y avanzar un poco más hasta otro lago.

Luego de recorrer la península, se arriba a la Villa Llao Llao, en el km 23. Allí encontrarás un mirador excepcional y otros grandes atractivos de la zona: el Hotel Llao Llao, con su imponente marco natural, el parque municipal Llao Llao, donde podrá realizar tranquilas caminatas por el bosque y la capilla San Eduardo, cuya arquitectura se integra con la naturaleza circundante. Muy cerca de ese lugar se encuentra Puerto Pañuelo, punto de partida de las excursiones lacustres a isla Victoria, bosque de Arrayanes y Puerto Blest.



Para los amantes de las cervezas, el circuito les ofrece una amplia variedad, entre las mejores, la de La Patagonia. Cervezas de todo tipo y para cualquier paladar. Además, un gusto refrescante en mitad del camino. Y para quienes mejor prefieren el té, las casas de esta milenaria bebida también aparecerán durante el viaje.



Se puede rematar el paseo en las playas de Villa Tacul o animarse a subir una montaña más. Un encanto de destino que definitivamente se queda corto de palabras.



