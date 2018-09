¿Cómo Brasil y otros países piensan reconstruir el Museo en Brasil?

Tras la pérdida de al menos el 90 por ciento de las 20 millones de piezas que integraban el Museo Nacional de Río de Janeiro, en Brasil, el mayor acervo cultural e histórico del país, el gobierno, con el poyo de la comunidad internacional, anunció que este mismo lunes empezó la reconstrucción de la estructura física.



El propio presidente brasileño, Michel Temer, aseguró que convenció a una serie de entidades financieras públicas y privadas a que aporten recursos a un fondo para adquirir la nueva colección. Sin embargo, la comunidad brasileña se pregunta cómo van a recuperar tantos años de historia calcinados el pasado domingo.

Ante la pérdida de grandes objetos invaluables en el museo, la comunidad internacional se ha sumado con condolencias y también, países como Francia afirmaron que están dispuestos a contribuir en la restauración del museo, igualmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció la ayuda de

expertos franceses en arte para contribuir a la reconstrucción del museo más antiguo de Brasil y destruido casi en su totalidad por un incendio.



"El incendio del museo de Río es una tragedia. Es una historia y una memoria que quedan reducidas a cenizas. Francia brindará sus expertos al servicio del pueblo brasileño para contribuir a la reconstrucción", dijo Macron en Twitter.

L’incendie du musée de Rio est une tragédie. C’est une histoire et une mémoire majeures qui partent en cendres. La France mettra ses experts au service du peuple brésilien pour aider à la reconstruction. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 de septiembre de 2018

Por su parte, Perú lamentó "el devastador incendio" y manifestó su disposición "para cooperar en lo que sea factible" para enfrentar esa situación, y a su vez, lamentó "la irreparable pérdida del acervo histórico y del patrimonio tras este trágico siniestro".



La reconstrucción fue anunciada en una rueda de prensa concedida frente a las ruinas de la histórica construcción por los ministros de Educación, Rossieli Soares, y de Cultura, Sergio Sá Leitao. Soares afirmó que la reconstrucción comenzará con la inmediata entrega de 10 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares) "para garantizar la estructura física y la seguridad, incluso estructural", del Museo Nacional.

El Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil, mientras es consumido por las llamas debido a un incendio de grandes proporciones. Foto: Marcelo Sayão / EFE

De lo que estaba dentro de la edificación principal del museo solo se salvaron el herbario, algunas piezas de cerámica y de minerales y la colección de zoología de la biblioteca central, que estaban en otra sede. También, se salvó la colección de meteoritos, resistentes a las llamas. La pieza más importante que sobrevivió fue el meteorito Bendegó, el mayor ya encontrado en Brasil, con 5,6 toneladas de peso.



A esto se suma, que los brasileños siguen indignados por el abandono al que el Gobierno había condenado la institución, pues funcionarios denunciaron durante años la falta de recursos para su manutención.

Este lunes, durante la protesta en el centro de Rio, los lamentos se mezclaban con la cólera. "El museo tenía muchas piezas importantes (...). Ahora también tendremos la memoria borrada", dijo Natacha, una estudiante de museología. Caio, alumno de antropología en el Museo Nacional, también manifestó su enojo: "Fue un incendio causado por años de falta de atención del gobierno".

Un grupo de manifestantes intentó entrar en el recinto del Museo Nacional, en Río de Janeiro, mientras protestaba por el incendio, lo que obligó a intervenir a los cuerpos de seguridad del Estado. Foto: Antonio Lacerda / EFE

"En 2017 recibimos 240.000 reales (unos 58.536,6 dólares) debido a que nos recortaron gran parte de los 514.000 reales (unos 125.365,8 dólares) de nuestro presupuesto", denunció la subdirectora del Museo Nacional, Cristiane Serejo. La dirección del museo todavía evalúa las incalculables pérdidas de lo que ha sido considerado por muchos como una "tragedia anunciada" debido al recorte de fondos públicos para el edificio, que tenía goteras, filtraciones y salas vacías.



No obstante, el ministro de Educación dijo que no hay cómo establecer una relación entre el incendio y la reducción de gastos que, por la profunda recesión que sufrió Brasil entre 2015 y 2016, viene realizando el Gobierno de Temer para sanear las cuentas públicas. El ministro de Cultura llegó a afirmar que el incendio fue consecuencia de "años de negligencia" de diferentes Gobiernos.



El fuego se desató en la noche del domingo por circunstancias aún no aclaradas y de las que ninguna autoridad quiso pronunciarse y en pocas horas puso fin a gran parte de uno de los mayores acervos de ciencias naturales del mundo.



EFE y AFP