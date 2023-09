El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño comenzó a votar este viernes sobre la despenalización del aborto hasta la semana 12 de embarazo, en un proceso que fue suspendido hasta una fecha a definir.



(Lea también: Revelan la llamativa obsesión que le surgió a Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia).

La máxima corte de Brasil analiza si las mujeres que deciden abortar durante los primeros tres meses de gestación deben ser castigadas penalmente.



Actualmente, el aborto voluntario es considerado un delito, con penas de hasta cuatro años de cárcel, y se permite apenas cuando existe riesgo de vida para la madre, anencefalia del feto o si se trata de un embarazo producto de una violación.



"La criminalización de interrumpir voluntariamente la gestación, sin restricción, alcanza el núcleo de los derechos de las mujeres a la libertad, autodeterminación, intimidad, libertad reproductiva y su dignidad", manifestó la jueza Rosa Weber en su voto a favor, el único que fue presentado hasta ahora, de forma virtual.



(Siga leyendo: 'Republicanos cierran puerta a Francia Márquez por su color de piel': líder demócrata).

Facebook Twitter Linkedin

el aborto se permite apenas cuando existe riesgo de vida para la madre. Foto: AFP

Luego de que Weber presentara su parecer, la votación fue suspendida a pedido de otro magistrado, al solicitar que el juicio sea reanudado de forma presencial.



El tribunal debe ahora decidir una fecha para llevarlo al pleno de la corte. Aún deben manifestarse los 10 jueces restantes de la máxima corte.

¿Qué pasará si se despenaliza el aborto?

Si el STF alcanza la mayoría para despenalizar el aborto, las mujeres y médicos involucrados en interrupciones de embarazos de hasta 12 semanas no podrán ser procesados.



(Le puede interesar: Daniel Sancho no es chef ni tiene restaurantes: sale a la luz su verdadera profesión).



Sin embargo, no significa que el sistema público de salud deba ofrecer ese procedimiento.



El juicio se remite a una presentación del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que en 2017 pidió a la corte que reconozca el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

Comentários sobre a absurda agenda de descriminalização do aborto no Brasil.

Vamos aprovar o Estatuto do Nascituro e ainda Plebiscito para ouvir a população na defesa da vida. pic.twitter.com/HNOGOlb56t — Delegado Ramagem (@delegadoramagem) September 22, 2023

El asunto, sobre el cual el Congreso no ha legislado pese a diversas propuestas presentadas, divide a Brasil. El presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha manifestado públicamente "contra el aborto", resaltando además que es responsabilidad del poder legislativo decidir sobre su legalidad.



El 45 % de la población brasileña está de acuerdo con el aborto, un 52 % se muestra contrario, mientras que el resto no sabe o no tiene una posición definida, según un sondeo reciente de la consultora Datafolha.



Las mujeres "saben decidir qué es mejor para sus vidas y futuros. Confíen en nuestras decisiones", dijo este viernes la ONG feminista Anis, celebrando el voto de Weber.



Por su parte, el senador Carlos Viana, presidente del frente parlamentario evangélico, aseguró en una nota que estaba "indignado" debido a que el STF "insiste en faltar al respeto al Congreso y la población" al "legislar" sobre el aborto.

Facebook Twitter Linkedin

Cuatro de siete magistrados de la Suprema Corte de Brasil. Foto: AFP

La encuesta nacional de aborto de 2021, financiada por el Fondo Nacional de Salud brasileño, mostró que una de cada siete mujeres de hasta 40 años tuvo un aborto. El 43 % de ellas tuvieron que ser hospitalizadas para completar el procedimiento.



En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. En México, la Suprema Corte de Justicia decidió este mes despenalizar el aborto en todo el país, donde solo estaba permitido en 12 de los 32 estados.



(Le recomendamos: Ucrania asegura haber abatido a cerca de 275.000 soldados rusos desde inicio de guerra).



En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.



En Estados Unidos, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, revirtió el año pasado ese derecho vigente desde 1973.



AFP