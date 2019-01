¿Por qué Brasil se retiró del pacto migratorio de la ONU?

Brasil se retiró de un pacto de Naciones Unidas para lidiar con el aumento de la migración, sumándose a Estados Unidos y un número creciente de países que ha rechazado el acuerdo, según dijeron diplomáticos brasileños este miércoles a la agencia de noticias Reuters y AFP.



La decisión, comunicada a la ONU a través de una carta, según informó el diario 'Folha de Sao Paulo' en su página web, había sido anunciada por Bolsonaro a finales del 2018. Pero ¿por qué el mandatario decidió abandonar el pacto?

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, había dicho el mes pasado que el acuerdo internacional - que aborda temas como la forma para proteger a los migrantes, su integración o envío de regreso a su país- era "un instrumento inapropiado" para tratar el tema y que los países deberían establecer sus propias políticas.

El mismo Bolsonaro ha sido enfático frente a este tema. "Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes", dijo el mandatario brasileño en un mensaje que publicó este miércoles en su cuenta en Twitter.



En el mensaje, el líder ultraderechista también aseguró que no negará ayuda a los inmigrantes que la pidan, pero que esta no podrá ser "indiscriminada". Además, agregó que las personas que entren a Brasil tendrán que someterse a las leyes brasileñas y respetar su cultura.



"Quien venga aquí debe estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, así como deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura. No cualquiera entra en nuestra casa, ni cualquiera entrará en Brasil vía pacto adoptado por terceros", añadió. "NO AL PACTO MIGRATORIO", puntualizó el mandatario.

"Nunca rechazaremos ayuda a los que la necesitan, pero la inmigración no puede ser indiscriminada", aseguró Bolsonaro, quien dijo que se necesita buscar "la mejor solución de acuerdo con la realidad de cada país".

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue suscrito en diciembre por 152 países, entre ellos Brasil, durante la gestión del ahora expresidente Michel Temer. Dos de los países que rechazaron adherir al

pacto fueron Estados Unidos e Israel, con los que el Gobierno de Bolsonaro busca estrechar los lazos durante su gestión que comenzó el pasado 1 de enero.

El ultraderechista ya había manifestado su intención de establecer criterios para limitar el ingreso al país de venezolanos que buscan refugio en el país tras huir de la crisis política, económica, sanitaria y social en Venezuela.



"La defensa de la soberanía nacional fue una de las banderas de nuestra campaña y será una prioridad de nuestro Gobierno. Los brasileños y los inmigrantes que aquí viven estarán más seguros con las reglas que definiremos por cuenta propia, sin presión del exterior", afirmó el mandatario en otro de sus mensajes este miércoles.

Las autoridades brasileñas estiman que entre 700 y 800 venezolanos ingresan diariamente al país por Pacaraima, principal puerta de entrada de Venezuela a Brasil. De acuerdo con los datos oficiales, desde 2017 y hasta septiembre pasado ingresaron a Brasil 154.920 venezolanos por Pacaraima, en el estado amazónico de Roraima y único paso fronterizo entre ambos países, pero algo más de la mitad (79.402) ya ha abandonado el territorio nacional.



La falta de estructura de Roraima, uno de los estados más pobres del país, ha generado conflictos entre brasileños y venezolanos en la frontera y obligó al Gobierno a iniciar un proceso para trasladar a los inmigrantes a otras ciudades, que avanza lentamente.

Según le dijo James Green, profesor del departamento de Historia de la Universidad de Brown, al 'Fohla de Sao Paulo', la medida del gobierno de Bolsonaro echa para atrás la historia diplomática de Brasil.



"El presidente de Brasil está siguiendo el mal ejemplo de Trump. Él se identifica con él y hace lo que él hace", afirmó el experto. "Utiliza la misma demagogia de Trump. Está copiando a Estados Unidos, pero es una copia malvada", agregó.



Redacción internacional*

Con Efe y Reuters