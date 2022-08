En Guaratiba, en la Zona Oeste de Río De Janeiro, Brasil, la Policía Militar logró liberar el 28 de julio a una mujer que llevaban 17 años secuestrada, presuntamente, por su primo, Luiz Antônio Santos Silva.



Junto a ella, sus dos hijos, de 19 y 22 años, lograron ser rescatados de la oscura y sucia vivienda en la que se encontraban cautivos.



Cuentan los vecinos del sector que Santos Silva era conocido popularmente como el 'DJ' debido a la música a todo volumen que sonaba en su casa, casi, sin interrupciones. Según las autoridades, esta sería la técnica que utilizaba para amortiguar los gritos de sus víctimas.

Luiz Antônio Santos Silva, el hombre que habría secuestrado a su prima e hijos. Foto: Archivo particular

Según la información que se ha conocido sobre el operativo, la casa en la que estaban atrapadas las víctimas es pequeña. Cuenta con un garaje en el que reposa un Volkswagen Beetle descompuesto y al fondo hay una inscripción que dice 'Jesús te ama'.



En el interior, hay un habitación y una sala de estar, también utilizada como dormitorio, además de la cocina y el baño. Según la policía, tiene un ambiente oscuro y muy sucio, con poca ventilación. En las ventanas, plásticos negros impiden la entrada de luz. En las habitaciones, pocos muebles y en mal estado. La cama , donde eran amarradas las víctimas, tenía un colchón viejo y mohoso. El único electrodoméstico, una vieja nevera.



“Hay mucha basura colgada, lo que hacía parecer que el autor era un acaparador, y también mucha agua almacenada. Lo que me llamó la atención es que en la nevera hay alimentos que han caducado, como una caja de hamburguesas y también pescado congelado. Junto a las camas hay botes de margarina de plástico con agua, incluso barro, probablemente para que los niños coman allí”, dijo un oficial.



Vecinos aseguran que había un tercer hijo, quien habría muerto y sido enterrado en el patio de la vivienda. Sin embargo, la mujer ha negado esta versión y dijo que ese supuesto hijo nunca existió.

El hombre mantenía amarradas a las víctimas. Foto: O Globo/ Fabiano Rocha

No obstante, las autoridades han pedido que un equipo de bomberos examine la zona en búsqueda de los posibles restos óseos de una persona.



“Pedimos ayuda a Bomberos para una investigación complementaria, con los perros, para ver si hay algún rastro de cuerpo. La víctima nos informó que no existía tal tercer hijo, solo que entendíamos su situación, tenía mucho daño emocional, por lo que decidimos revisar la información y completar la pericia. No podemos excluir ninguna posibilidad aun por la gravedad y crueldad del hecho aquí presenciado”, dijo el oficial.



Según la policía civil, Luiz Antônio compareció en audiencia de custodia también el sábado y quedó detenido. Debe responder por los cargos de detención ilegal, malos tratos y tortura. “Fue un informe de detención en flagrancia y tenemos solo diez días para finalizar las diligencias y enviar el caso a la Justicia. Nuestro enfoque ahora es complementar las investigaciones. Voy a dividir este arresto en una investigación sobre violencia psicológica, aunque es obvio que las víctimas están dañadas emocionalmente. Ya pedí toda la documentación al hospital que brindó asistencia para acreditar ante el Ministerio Público y Justicia este delito de violencia psicológica”, dijo el oficial.



*Con información de O' Globo de Brasil / GDA