Preocupación en Brasil por propagación de sarna humana

Desde hace unos meses, la comunidad de Nova Mirim, un barrio de la ciudad de Praia Grande (Brasil) sufre brotes de sarna humana.



Esta enfermedad, la cual es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei y que se transmite a través del contacto directo con la piel de una persona infectada, está afectando, sobre todo, a las más jóvenes de Nova Mirim.



De acuerdo con el medio brasileño ‘G1’, un bebé, de tan solo seis meses, tuvo que ser hospitalizado en un centro médico de la zona debido a una infección secundaria que le creó esta enfermedad.

(Le puede interesar: Covid: Brasil confirma primeros casos con variante india en Río).

La difícil situación de sanidad que afrontan los habitantes de este barrio brasileño solamente se hizo visible luego de que Patrícia Ogna Patralia, ciudadana de la zona, creara una cuenta de Instagram para mostrar los estragos de la enfermedad en la comunidad, la cual está compuesta por alrededor de 40 familias.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Según el medio citado, Patralia también se pronunció en otros medios locales para hacerle un llamado a las autoridades locales y exigirles que le den atención oportuna a las personas afectadas, las cuales también expresaron su inconformismo por la falta de acceso a un tratamiento adecuado.



Uno de los casos más duros es el de Breno, un niño, de cuatro años, quien contrajo la enfermedad cinco veces en un lapso de tiempo de dos meses.



En entrevista con ‘G1’, Thainá de Lima Safa, madre del menor, habló sobre el calvario que vive su hijo.



“Mi corazón está totalmente partido al ver a mi hijo en esta situación. Es muy difícil verlo así y no quiero que lo tengan que volver a hospitalizar”, comentó.



Otro de los casos más difíciles es el de Estela, una bebé, de seis meses, quien volvió a contraer la enfermedad luego de permanecer hospitalizada durante una semana.



“No duerme, llora toda la noche y de tanto rascarse, se le puso la mano en carne viva”, aseguró la madre de la pequeña.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Siga leyendo: Brasil: buscan a asesino serial que contacta a sus víctimas por apps).

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Infortunadamente, los habitantes de Nova Mirim no son los únicos que se han visto perjudicados por este brote de sarna humana, pues algunos residentes de otros barrios de Praia Grande también son víctimas de la enfermedad.



Estos son los casos de las comunidades de Vila Sônia y Ribeirópolis.

¿Qué dicen las autoridades?

En respuesta a una carta que mandó el medio ‘G1’, la Secretaría de Salud Pública de Praia Grande informó que la sarna humana no es una enfermedad de notificación obligatoria y, por ende, no había datos sobre el número de casos.



No obstante, esta entidad aclaró que, luego de tener conocimiento de algunos casos de contagios, puso a disposición un equipo de expertos para que se desplazaran hasta las comunidades y orientaran a las personas.



“La sarna se presenta, mayoritariamente, en comunidades cerradas. El tratamiento es sencillo y depende de la limpieza de la ropa y del lugar en el que vivan las personas”, fueron las palabras del comunicado de la Secretaría de Salud Pública de Praia Grande.



En entrevista con el medio citado, Helena Engelbrecht Zantut, médica especialista en dermatología, habló sobre esta enfermedad.



“El principal síntoma de la sarna humana es la constante picazón en la piel. Se puede tratar con ivermectina antifúngica, pero todos las personas que viven en la casa deben tomar el medicamento para que funcione. Creo que hemos tenido este brote de sarna desde principios de años. Cada día trato entre tres y cuatro pacientes que tienen la enfermedad”, comentó la doctora.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Ministro de Ambiente de Brasil sospechoso de contrabando de madera

Cantante brasileño MC Kevin murió tras intentar saltar a piscina