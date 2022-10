En las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil una de las sorpresas más grandes fue la candidata Simone Tebet, de 52 años, quien quedó en el tercer puesto con más del 4 % de los votos, detrás de Luiz Inácio Lula da Silva (48,4 %) y Jair Bolsonaro (43,2 %).



La senadora, quien se destacó en los debates televisados a pesar de que su experiencia en política es menor frente a la de sus adversarios, superó en los comicios al exministro Ciro Gomes, quien acabó en el cuarto puesto, con el 3 % de los votos. Nada despreciable es el logro de Tebet si se tiene en cuenta que el 4 % que obtuvo equivale en Brasil a unos 4,8 millones de votos.

Simone Tebet ingresó a la política gracias a su padre Ramez Tebet (1936-2006), quien fue presidente del Senado Federal. Es abogada, graduada en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Fue alcaldesa de Três Lagoas, donde nació, además de vicegobernadora de Mato Grosso do Sul, diputada federal y senadora.



Tebet fue la primera mujer en postularse para la presidencia del Senado brasileño, en 2021. El Movimiento Democrático Brasileño (MDB), su partido, dejó oficialmente de apoyar a la senadora, quien decidió mantener su candidatura de manera independiente. Simone perdió en ese entonces la elección frente a Rodrigo Pacheco (DEM-MG), quien recibió 57 votos, mientras que ella recibió 21.



La candidata también es profesora, incluso enseñó para Soraya Thronicke (União Brasil), en la Facultad de Derecho de Mato Grosso do Sul.



Como senadora ganó protagonismo durante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la pandemia, por su desempeño combativo contra el gobierno federal. Esa comisión se encargó de indagar la crisis de covid-19, que hasta ahora ha matado en Brasil a casi 690.000 personas.



En octubre de 2021, esa comisión recomendó que Bolsonaro fuera imputado por su gestión de la pandemia, pues desde el inicio de la crisis sanitaria, el mandatario minimizó su gravedad, condenó las medidas preventivas, puso en duda las vacunas y tildó de "gripecita" al virus.



Tebet también ganó gran protagonismo durante los debates, especialmente el realizado en la Banda en el que fue considerada la de mejor actuación.



En esa ocasión, Bolsonaro ofendió a la periodista Vera Magalhães con una frase sexista y fue increpado por las dos candidatas presentes: Simone Tebet (MDB) y Soraya Thronicke (União Brasil), quienes expusieron la ya conocida discriminación del presidente hacia las mujeres.



Jair Bolsonaro (izquierda) y Lula da Silva (derecha) se medirán en la segunda vuelta presidencial. Foto: AFP y EFE

¿A quién apoyará?

De cara a la segunda vuelta, Tebet, como los demás candidatos en la baraja, tiene el camino para apoyar a Lula o a Bolsonaro. O, si es el caso, mantenerse al margen de la disputa electoral.



Tras conocer los resultados de este domingo, la senadora dijo que esperará la posición de su partido, el MDB, además de los aliados Podemos, Cidadania y PSDB para dar a conocer su apoyo en la segunda vuelta. Pero aseguró que lo haría en un plazo máximo de 48 horas.



"No esperen que omita. Tomen la decisión pronto porque la mía ya está tomada. Tengo un lado, y hablaré en el momento adecuado. Solo espero que entiendan que este no es un momento cualquiera en Brasil. Es importante que la gente mire los resultados de las encuestas en cada estado. Es tiempo de decisión y acción", declaró Tebet, quien también calificó como "gigante" el logro que consiguió en las urnas junto a su fórmula Mara Gabrilli.



"Logramos hacer una caminata muy linda, estoy muy contenta con el resultado que pudimos obtener", dijo.



El medio local Globo reseña este lunes que la expectativa es que Tebet decida esta semana si abre o no un diálogo con Lula. Dice que, según allegados a la candidata, ella podría brindarle un "apoyo crítico" al Partido de los Trabajadores (PT), vinculado al cumplimiento de algunas de sus promesas de campaña.



Sin embargo, no habría una decisión hasta después del miércoles, cuando el MDB anuncie de manera oficial su posición, que, según la prensa, se inclina a permanecer neutral en la segunda vuelta y "liberar el apoyo en los estados".

